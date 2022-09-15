Как надо есть авокадо: шесть простых способов

Как выбрать авокадо / ua.depositphotos.com

Авокадо — это здоровая, богатая питательными веществами пища, которая может помочь увеличить потребление полезных продуктов. Богатые питательными веществами ингредиенты — это те, которые содержат значительное количество витаминов, минералов и других питательных веществ при относительно небольшом количестве калорий.

Чем полезен авокадо?

Одна треть среднего авокадо (50 г) содержит 80 калорий и почти 20 витаминов и минералов. Авокадо являются хорошим источником клетчатки, фолиевой кислоты, витамина К, пантотеновой кислоты и меди, а также содержат хорошие жиры.

Если вам интересно, как правильно есть авокадо в сыром виде или с чем кушать авокадо, есть множество простых способов сделать его частью вашего обычного рациона.

Видео дня

Просто авокадо

Один из лучших и простых способов насладиться авокадо — есть его в виде самостоятельного продукта. Спелые авокадо, разрезанные пополам и приправленные по вкусу, станут вкусным дополнением к любому блюду.

Как правильно есть авокадо в сыром виде? Для ценителей авокадо: все, что вам нужно, это половинка простого авокадо, сбрызнутого лимонным соком или вашей любимой приправой. Попробуйте немного паприки или бальзамического уксуса для придания пикантности.

Как есть авокадо: бутерброды

Еще один простой способ съесть авокадо — намазать его на тосты, чтобы получить богатую и бархатистую начинку без холестерина.

Пюре из авокадо — вкусный источник хороших жиров и не содержащая холестерина альтернатива другим популярным спредам с высоким содержанием насыщенных жиров.

Авокадо едят сырым: салат из авокадо

Авокадо может быть легким дополнением к любому обеду или ужину. Как приготовить авокадо? Очень просто! Вкусный способ включить авокадо в свой ежедневный рацион — насладиться легким в приготовлении салатом из авокадо. Это так же просто, как добавить несколько ломтиков авокадо в ваш любимый салат или использовать авокадо в качестве основы для питательного и богатого питательными веществами салата.

В нарезанном салате они выглядят эффектно. Приготовьте свой собственный салат из авокадо и заправку для салата.

Авокадо / Фото pixabay.com

Сэндвичи и бургеры

Если вы задавались вопросом, как приготовить авокадо, пробовали ли вы делать бутерброды с авокадо или гамбургеры или жарить их на гриле? Это еще один вкусный и простой способ включить авокадо в ваш следующий барбекю или пикник.

Бутерброды с беконом, листьями салата, авокадо и помидорами, пышные бургеры с авокадо или роллы с авокадо — авокадо придает сливочный вкус любому сэндвичу.

Гуакамоле или соус из авокадо

Из авокадо можно приготовить гуакамоле для вегетарианских палочек или крекеров. Эти легкие и быстрые в приготовлении закуски можно есть в любое время дня. И это отличный ответ на вопрос: как кушать авокадо на завтрак.

Даже один авокадо может стать отличной закуской к чипсам или вегетарианским палочкам. Из свежего авокадо, нарезанного кубиками или пюре, можно приготовить фантастический соус.

Закуски из авокадо

Добавьте авокадо в острые сладкие закуски, смешав его с ягодами, попробуйте приготовить шоколадные энергетические батончики с авокадо или пикантные чашки для закусок. Возможности безграничны!