Как не переесть на Новый год: диетологи дали советы

Чтобы не потолстеть, меню нужно распланировать / Фото Diets.ru

Ни одного празднование Нового года не обходится без праздничного застолья, но чтобы оно не обернулось лишними килограммами на боках или пищевым отравлением, нужно правильно составить меню.

В частности, диетолог Маргарита Королёва рекомендует заранее расписать, что будет на новогоднем столе – какие холодные и горячие закуски, что будет на десерт и сколько придет гостей. Исходя из этого списка, нужно закупать продукты, передает РИА Новости.

Королева предупредила, что жирное жареное мясом, многослойные салаты и алкогольные напитки могут спровоцировать проблемы с работой ЖКТ и привести к обострениям панкреатита и гастрита. Диетолог посоветовала сразу купить ферментные препараты, абсорбированный уголь, чтобы облегчить состояние.

Врач-диетолог также предостерегла от злоупотребления алкоголем. По ее словам, не стоит начинать празднование с горячительных напитков, так как они повышают аппетит и секреторную активность ЖКТ, а значит человек гарантированно съест больше.

Читайте такжеПравильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты"Чтобы не переесть во время праздничного ужина, сделайте небольшую паузу и оцените степень наполнения желудка. Когда почувствуете приятное наполнение, стоит прекратить есть, потому что через 15-30 минут ощущение сытости усилится", - посоветовала специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау.

По ее словам, начинать планировать новогоднее меню стоит с овощных блюд. В этом случае вы найдете хорошие и более полезные рецепты, а калорийных салатов с майонезом будет меньше на праздничном столе.

Также Рау напомнила, что новогоднее настроение состоит не из того, как много вкусной еды вы съедите. Эксперт посоветовала составить список минимум из 10 пунктов. Это могут быть встречи с друзьями, интересные фильмы, украшение дома, катание на лыжах, прогулки, чтение книг, подарки, тёплые слова и пожелания.

"Когда вы видите перед собой список из желаемых действий и впечатлений, то значимость еды становится не такой большой. На первый план выходят эмоции", - отметила она.

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Напомним: