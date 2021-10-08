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Как не заболеть гриппом и ОРВИ: в Миндзраве дали действенные советы

8 октября 2021, 20:11

Важно учитывать, что временное смягчение или ощущение отсутствия симптомов не является признаком выздоровления больного.

грипп
Как уберечься от гриппа и ОРВИ / pixabay.com

Осень - активная пора болезней. Поэтому сейчас вокруг гриппа, ОРВИ и COVID-19 существует множество мифов. Чтобы не заболеть, нужно придерживаться простых, а главное эффективных советов, сообщает Центр общественного здоровья Украины на странице в Facebook.

Каких советов нужно придерживаться

Так, чтобы не заболеть нужно придерживаться самых действенных советов и профилактики, а именно:

  • Необходимо чаще мыть руки с мылом, особенно после контакта с перилами, дверными ручками, предметами общего использования. Или же используйте антисептики на основе спирта;
  • Правильно носите маску. Она должна полностью закрывать рот и нос;
  • Тепло одевайтесь и держите ноги в тепле. Важно, что перегрев так же опасен, как и переохлаждение;
  • Чаще проветривайте помещение и делайте влажную уборку;
  • Избегайте контактов с больными, так же и сами - оставайтесь дома, если вам плохо. Держите дистанцию с остальными не менее 1,5 м.
  • Вакцинируйтесь - это самый эффективный метод профилактики заболевания и осложнений;
  • Питайтесь сбалансировано, будьте физически активными и полноценно спите;
  • При первых признаках респираторного заболевания обязательно обращайтесь к своему семейному врачу.

Основными симптомами гриппа являются:

  • Повышенная температура тела;
  • Слезотечение;
  • Боль в горле;
  • Кашель;
  • Насморк;
  • Боль в мышцах.

Испокон веков используются народные средства, смягчают симптомы гриппа и способствуют общей поддержке организма, например, питье теплой жидкости в виде чая с лимоном или листьев, веточек, ягод малины, смородины.

Важно учитывать, что временное смягчение или ощущение отсутствия симптомов не является признаком выздоровления больного: необходимо продолжать воздержание от контактов со здоровыми людьми и лечение - вплоть до постоянной отсутствии симптомов.

viber
здоровье грипп ОРВИ
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