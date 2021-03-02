Как нельзя чистить уши: эксперты указали на опасные осложнения

Эксперты предложили способ, которым люди могут безопасно чистить внутреннюю часть ушей/Pixabay

Люди часто не обращают внимания на свои уши в своей повседневной жизни.. Это связано с тем, что уши очищаются сами, циркулируя смазочный воск по внутренним каналам.

Однако иногда воска оказывается слишком много для обработки организмом, что приводит к проблемам со здоровьем.

Как часто нужно чистить уши?

Здоровье ушей редко влияет на повседневную гигиену людей по одной причине: в этом нет необходимости.

Специалисты по ушам, носу и горлу рекомендуют в большинстве случаев оставлять уши в покое, если у них нет необычных скоплений серы.

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Некоторые люди страдают от чрезмерного содержания воска, который может вызвать проблемы со слухом, если оставить его без присмотра.

Проблемы, вызванные чрезмерным количеством воска, могут включать:

Потеря слуха

Кашель

Полное ощущение в ухе

Зуд в ушах

Головокружение

Тиннитус (звон в ушах)

Ушная боль

Американские аудиологи рекомендовали людям обратиться к аудиологу, если у них есть какие-либо из этих проблем.

Многие из этих проблем могут быть изнурительными и требовать специализированной помощи.

Аудиологи могут эффективно диагностировать проблемы и устранить избыток или уплотненный воск, если это является основной причиной.

Но в некоторых случаях они не более чем неудобства, и в этом случае возможна самоочистка.

Эксперты предложили способ, которым люди могут безопасно чистить внутреннюю часть ушей.

Их неинвазивное решение требует, чтобы люди протирали внешнюю часть уха влажной тряпкой.

Таким образом удаляются излишки грязи и воска, особенно если люди сначала используют детское масло.

Аудиологи также рассказали, чего следует избегать во время чистки.

Они сказали, что перекись водорода, которую некоторые эксперты рекомендовали в прошлом, не должна использоваться при чистке ушей.

Также не рекомендуется использовать ушные свечи, так как они могут стать причиной "травм и ожогов".

Специалисты также рекомендуют людям не использовать ватные палочки, которые могут сильно продвинуть серу в ухо.

В более тяжелых случаях люди рискуют проколоть барабанную перепонку и вызвать потерю слуха, тошноту и даже потерю вкуса.