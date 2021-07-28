УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как неправильно употреблять белок: главные ошибки

28 июля 2021, 20:17

Исследование показало растущую тенденцию к снижению потребления белка с возрастом.

курица-курятина_мясо_еда
Недостаток белка также связан с более низким качеством диеты / 1zoom.ru

Белок отвечает за нечто большее, чем просто наращивание бицепсов - макроэлементы являются частью каждой клетки вашего тела и помогают выполнять повседневные функции и оставаться здоровыми.

Вашему организму необходимо минимум 0,8 грамма белка на килограмм веса в день. Таким образом, если вы весите 75 кг, вам нужно как минимум 54 грамма белка в день. И согласно обсервационному исследованию, в котором приняли участие более 12000 взрослых, получение достаточного количества белка помогает поддерживать физическое здоровье и нормальные повседневные функции, включая все, от ходьбы на полмили до приседания, подъема веса и подъема по лестнице, согласно исследованию апреля 2019 года в Журнал питания, здоровья и старения.

Исследование также показало, что недостаток белка также связан с более низким качеством диеты. Более того, исследование показало растущую тенденцию к снижению потребления белка с возрастом: оно показало, что 46 процентов пожилых людей не удовлетворяют свои потребности в белке.

Читайте такжеУбивает рак и холестерин: этот мощный растительный белок снижает еще и риск сердечного приступа

1. Вам не хватает качественного протеина

В то время как растительные диеты в наши дни привлекают все больше внимания из-за их пользы для здоровья, а также их положительного воздействия на окружающую среду, люди по-прежнему едят слишком много красного и обработанного мяса, и эта привычка связана с повышенным риском хронических заболеваний и более короткой продолжительностью жизни, согласно изданию Harvard Health Publishing.

Реклама

Выбор диеты с упором на растительные белки, такие как цельнозерновые, фасоль, бобовые, орехи и семена, может обеспечить как аминокислоты, так и клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые нам для сохранения здоровья и хорошего самочувствия.

Аминокислоты - это строительные блоки, из которых состоят белки, которые помогают выполнять важные функции белка. Существуют как незаменимые, так и незаменимые аминокислоты: наш организм не может производить незаменимые аминокислоты, поэтому нам необходимо получать их с помощью нашего рациона, в то время как незаменимые аминокислоты можно получать, употребляя в пищу продукты с белком. и Управление по лекарствам (FDA).

Все незаменимые аминокислоты можно получить из растительных источников, согласно исследованию, опубликованному в мае 2017 года в Журнале гериатрической кардиологии. Белки растительного происхождения могут иметь более низкий уровень аминокислот по сравнению с белками животного происхождения, но объединение растительных белков может дать вам полный аминокислотный профиль в дополнение к другим питательным веществам, которых вы не найдете в источниках животного белка, таких как клетчатка и фитохимические вещества.

Кроме того, согласно FDA, многим людям не хватает морепродуктов и молочных продуктов, чтобы сократить потребление белка. FDA рекомендует употреблять в пищу разнообразные богатые питательными веществами белковые продукты как из растительных, так и из животных источников и отмечает, что следует ограничить потребление обработанного мяса и птицы.

Если вам нужна еще одна причина, чтобы сосредоточиться на удовлетворении своих потребностей в белке, получите следующее: люди с ожирением, соблюдающие диету с высоким содержанием белка - не менее 1,2 грамма белка на килограмм веса тела, - теряли больше веса и сохраняли большую мышечную массу. а также получать удовольствие от снижения артериального давления и триглицеридов, согласно клиническому обзору, опубликованному в июне 2017 года в Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

2. Вы не начинаете день с протеина

"Многие люди думают, что завтрак состоит только из продуктов, богатых углеводами, и поэтому склонны пропускать прием пищи", - сказала LIVESTRONG.com Тони Грэм, RDN, добавив, что многие люди не уверены, как включить белок в свой утренний прием пищи.

Есть много преимуществ включения белка в завтрак, одним из которых является контроль веса.

"Завтрак с высоким содержанием белка может способствовать снижению веса и / или предотвращению набора или восстановления веса", - говорит Су-Нуи Эскобар. "Одним из ключевых факторов является улучшение контроля аппетита и насыщения".

Согласно исследованию, опубликованному в апреле 2013 года в Американском журнале клинических исследований, в исследовании сравнивали 350-калорийный завтрак на основе злаков с 350-калорийным завтраком с высоким содержанием белка. Питание. "Завтрак с высоким содержанием белка привел к ежедневному снижению уровня гормона, стимулирующего голод, грелина, увеличению гормона сытости PYY и сокращению вечерних перекусов - особенно продуктов с высоким содержанием жиров - по сравнению с пропуском завтрака", - объясняет Эскобер.

3. Вы принимаете слишком много за раз

"Сделать толстый стейк или выпить протеиновый коктейль с 40 или 50 граммами протеина за один присест, к сожалению, не так эффективен, как вы думаете", - говорит Пейдж Пеник. "Ваше тело просто не может использовать столько белка за один раз".

Согласно исследованию, 0,4 грамма белка на килограмм массы тела за один прием пищи - или от 20 до 30 граммов белка за каждый прием пищи - является оптимальным и является максимальным количеством, которое ваши мышцы могут усвоить за один раз, согласно исследованию, опубликованному в журнале за февраль 2018 года. Международного общества спортивного питания. Больше никаких дополнительных преимуществ не дает, а избыток белка расщепляется на глюкозу или триглицериды для хранения энергии в мышцах или жире.

Врач-диетолог Лиза К.Эндрюс, доктор медицинских наук, считает, что употребление слишком большого количества белка за один прием пищи "ошибкой со встряхиванием". "Клиенты часто думают, что после длительной тренировки (60 минут и более) им следует заправиться протеиновым коктейлем и отказаться от углеводов. Белок сам по себе не заменит гликоген в отсутствие углеводов".

Итог: "Белок не дает вам энергии (углеводы делают), а избыток белка не всегда полезен для нашего здоровья", - говорит Грэм. "Белок нужен для поддержания и наращивания мышц, а также для замены других необходимых белков в организме".

4. В ваших богатых углеводами закусках не хватает белка

Люди любят перекусить. Проблема: многие закуски содержат много углеводов и мало белка. Несомненно, углеводы - идеальный источник энергии для вашего тела, но пренебрегать белками - не лучшая идея, если вы пытаетесь обуздать аппетит или похудеть.

"Пища с белком переваривается организмом дольше, так что это полезно для здоровья", - говорит Шерил Муссатто, доктор медицинских наук, автор книги "Питательный мозг". По словам Муссатто, добавление белка в пищу может помочь замедлить усвоение углеводов, что может помочь предотвратить колебания сахара в крови. Кроме того, он подавит это мучительное чувство голода, заставляя вас дольше чувствовать себя сытым.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Как неправильно употреблять белок: главные ошибки». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессияГороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия В киевских дворах будут брать деньги за парковкуВ киевских дворах будут брать деньги за парковку Приметы на 26 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 26 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду "Должны готовиться к полномасштабной войне": волонтер озвучил неутешительный прогноз по Донбассу"Должны готовиться к полномасштабной войне": волонтер озвучил неутешительный прогноз по Донбассу Звезда Крепостной без лишнего белья поразила идеальным теломЗвезда Крепостной без лишнего белья поразила идеальным телом

Последние новости

21:15

"Мне сложно говорить": телеведущий Дмитрий Комаров потерял друга в авиакатастрофе на Прикарпатье

21:12

Украинские ученые обнародовали печальный прогноз по пандемии коронавируса Видео

20:40

В Луцке умер знаменитый украинский футболист Видео

20:27

На Черновцы обрушилась стихия: подтоплены вокзал и много улиц Видео

20:23

Зеленский ответил на статью Путина и сравнил россиян с татаро-монгольским нашествием Видео

Реклама
20:17

Как неправильно употреблять белок: главные ошибки Видео

19:56

Выяснились подробности о мужчине, который вчера скончался от штамма Дельта Видео

19:54

В Украине резко выросло число зараженных коронавирусом из-за штамма Дельта Видео

19:45

Почему в аграрной Украине подсолнечное масло дороже, чем в ЕС мнение

19:24

Невысимая жара и невероятные наводнения: почему Украину и мир трясет от катаклизмов Видео

19:18

Приметы на 29 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

19:06

В Сети появилось видео с моментом падения самолета на Прикарпатье Видео

19:03

Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику

18:35

Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени и уничтожил урожай Фото Видео

18:28

Средняя зарплата в Украине впервые превысила 500 долларов - Госстат

18:11

Ударил инсульт во время плавания: на Черкасчине мужчина спас женщину от клинической смерти Видео

18:06

Жена Хомчака покинет пост главы Черниговской ОГА: вместо Коваленко назначат Чауса Видео

17:55

Что на самом деле нужно сделать, если укусил клещ: пошаговая инструкция Видео

17:47

Жара усиливается и идет новая аномалия: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео

17:45

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

Реклама
17:35

Свадьба Юли Зайки и Богдана Юсипчука оказалась настоящей, но с одним условием Видео

17:24

Олимпийский рекорд: украинский пловец легендарно прорвался в финал на Играх в Токио Видео

17:14

На Чернобыльской АЭС объявлен режим аварийной готовности: ищут взрывчатку Видео

17:13

Один из самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк погиб на Прикарпатье Видео

17:13

Как жить дольше: лучший вид жира для снижения риска инсульта Видео

17:08

СБУ пропустила в Украину сразу четыре российских группы для участия в фестивале

16:42

В Украине отменили повышение тарифов на электроэнергию с 1 августа Видео

16:34

Министр инфраструктуры Кубраков опроверг информацию о строительстве шести платных дорог

16:29

В правительстве рассказали, сколько хотят снести хрущевок в Украине и куда расселят жителей Видео

16:28

В МОЗ назвали условие, при котором школы смогут работать даже в красной зоне Видео

16:18

Приехал из России и Индии – "изолирован" на 2 недели: Украина резко ужесточила правила въезда Видео

16:09

Маринованная вишня: супер простой рецепт приготовления настоящего лакомства Видео

15:57

Страны ЕС все более нацелены на трудоустройство своих граждан - эксперты

15:39

На Прикарпатье на частный дом упал самолет: СМИ сообщают о гибели легендарного летчика Табанюка Видео

15:29

Юморист Лиги смеху стал учасником шоу Танці з зірками 2021

15:25

Украинская альпинистка покорила самую опасную в мире "гору убийцу" Видео

15:12

Гороскоп для Девы на август 2021: в каких сферах жизни гарантирован успех

15:06

"Да, бля*ь. Вот дер*мо": пловчиха после золотой медали выматерилась в прямом эфире Видео

15:06

Зеленский готовится к осени мнение

14:54

Круиз по джунглям 2021 - рецензия и обзор нового шедевра со "Скалой" Видео

Реклама
14:33

Замглавы Одесской таможни Пудрик опроверг информацию о начале работы в Госпотребслужбе

14:25

Названы "здоровые" добавки, которые сильно травмируют печень: чего следует избегать Видео

14:23

"Когда подонки нажрутся": экс-глава Минздрава сравнил вакцинацию от COVID-19 с нацистскими опытами Видео

14:15

Что такое волатильность и как она поможет увеличить доход

14:14

Тимошенко о результатах децентрализации: в громадах по всей Украине строят сотни социальных объектов

14:09

Мощный удар по России и мировая поддержка: Украина согласовала документ по возвращению Крыма Видео

14:03

"Мы всё сделали": Зеленский подтвердил готовность Украины к получению транша МВФ Видео

13:40

Осторожно, рак: в каких потребительских товарах содержатся химикаты, вызывющие смертельную болезнь Видео

13:20

Михаил Поплавский снял внука в своем клипе на песню "Сину мій" актуально

13:13

На Шри-Ланке случайно нашли во дворе крупнейшее в мире скопление сапфиров Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять