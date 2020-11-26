Как очистить легкие: 7 натуральных способов

Вдыхание загрязненного воздуха, сигаретного дыма и других токсинов может повредить легкие и даже вызвать проблемы со здоровьем. / ridus.ru

Методы очищения легких могут принести пользу людям, которые курят, людям, которые регулярно подвергаются воздействию загрязненного воздуха, а также тем, у кого есть хронические заболевания, влияющие на дыхательную систему, такие как астма, хроническая обструктивная болезнь легких и муковисцидоз.

Вдыхание загрязненного воздуха, сигаретного дыма и других токсинов может повредить легкие и даже вызвать проблемы со здоровьем. Поддержание здоровья легких необходимо для поддержания здоровья остальных частей тела.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате воздействия загрязнения воздуха ежегодно во всем мире умирает 4,2 миллиона человек.

В этой статье Главред покажет некоторые методы, которые люди могут использовать, чтобы очистить легкие.

Можно ли очистить легкие?

Здоровье легких жизненно важно для здоровья человека в целом. Легкие - это самоочищающиеся органы, которые начнут излечивать себя, как только прекратится воздействие загрязняющих веществ, например, когда кто-то бросит курить.

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После того, как легкие подверглись воздействию загрязнений, таких как сигаретный дым, грудь человека может ощущаться переполненной, перегруженной или воспаленной. Слизь собирается в легких, чтобы "поймать" микробы и болезнетворные микроорганизмы, что усиливает ощущение тяжести.

Люди могут использовать определенные методы, которые помогут очистить легкие от слизи и раздражителей, облегчить заложенность грудной клетки и другие неприятные симптомы.

Некоторые из этих методов также могут открыть дыхательные пути, улучшить объем легких и уменьшить воспаление, что может помочь уменьшить воздействие загрязнения и дыма в легких.

Способы очистить легкие

Ниже мы рассмотрим дыхательные упражнения и изменения в образе жизни, которые могут помочь удалить лишнюю слизь из легких и улучшить дыхание.

1. Паровая терапия

Паровая терапия, или ингаляция пара, включает вдыхание водяного пара, чтобы открыть дыхательные пути и помочь легким отводить слизь.

Люди с заболеваниями легких могут заметить, что их симптомы ухудшаются на холодном или сухом воздухе. Такой климат может высушить слизистые оболочки дыхательных путей и ограничить кровоток.

И наоборот, пар придает воздуху тепло и влагу, что улучшает дыхание и помогает разжижать слизь в дыхательных путях и легких. Вдыхание водяного пара может принести немедленное облегчение и помочь людям легче дышать.

Небольшое исследование с участием 16 мужчин с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), заболеванием легких, затрудняющим дыхание, показало, что терапия паровой маской привела к значительному снижению частоты сердечных сокращений и частоты дыхания, чем терапия без паровой маски.

Однако участники не сообщали о стойких улучшениях в их дыхательной функции.

Эта терапия может быть эффективным временным решением, но исследователям необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем они полностью поймут преимущества паровой терапии для здоровья легких.

2. Контролируемый кашель

Контролируемый кашель может способствовать выделению слизи в дыхательные пути. Кашель - это естественный способ избавления организма от токсинов, скопившихся в слизи. Контролируемый кашель разжижает излишки слизи в легких, отправляя ее через дыхательные пути.

Врачи рекомендуют людям с ХОБЛ выполнять это упражнение, чтобы очистить легкие.

Чтобы очистить легкие от лишней слизи, выполните следующие действия:

сядьте на стул, расслабив плечи, обеими ногами став на пол

сложите руки на животе

медленно вдохните через нос

медленно выдохните, наклоняясь вперед, упираясь руками в живот

кашляйте 2 или 3 раза на выдохе, держа рот приоткрытым

медленно вдохните через нос

отдыхайте и повторяйте при необходимости

3. Убрать слизь из легких

Постуральный дренаж предполагает лежание в разных положениях для удаления слизи из легких под действием силы тяжести. Эта практика может улучшить дыхание и помочь в лечении или профилактике инфекций легких.

Техники постурального дренажа различаются в зависимости от положения:

1. На спине

Лягте на пол или на кровать.

Подложите подушки под бедра, чтобы грудь была ниже бедер.

Медленно вдохните через нос и выдохните через рот.

Каждый выдох должен длиться вдвое дольше, чем вдох, что называется дыханием 1: 2.

Продолжайте в течение нескольких минут.

2. На боку

Лягте на бок, положив голову на руку или подушку.

Подложите подушки под бедра.

Практикуйте дыхательную схему 1: 2.

Продолжайте в течение нескольких минут.

Повторите с другой стороны.

3. На животе

Положите стопку подушек на пол.

Лягте животом на подушки. Не забывайте держать бедра выше груди.

Сложите руки под головой для поддержки.

Практикуйте дыхательную схему 1:2.

Продолжайте в течение нескольких минут.

4. Упражнения

Регулярные упражнения могут улучшить физическое и психическое здоровье людей и снизить риск многих заболеваний, включая инсульт и болезни сердца.

Упражнения заставляют мышцы работать интенсивнее, что увеличивает частоту дыхания тела, что приводит к большему притоку кислорода к мышцам. Он также улучшает кровообращение, делая организм более эффективным в удалении избытка углекислого газа, который организм производит во время тренировок.

Организм начнет адаптироваться к требованиям регулярных упражнений. Мышцы научатся более эффективно использовать кислород и вырабатывать меньше углекислого газа.

Хотя людям с хроническими заболеваниями легких упражнения могут быть труднее, этим людям также могут быть полезны регулярные упражнения. Людям, страдающим ХОБЛ, кистозным фиброзом или астмой, следует проконсультироваться с врачом перед тем, как начать новый режим упражнений.

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5. Зеленый чай

Зеленый чай содержит много антиоксидантов, которые могут помочь уменьшить воспаление в легких. Эти соединения могут даже защитить легочную ткань от вредного воздействия вдыхания дыма.

Недавнее исследование, в котором приняли участие более 1000 взрослых в Корее, показало, что люди, которые выпивали не менее 2 чашек зеленого чая в день, имели лучшую функцию легких, чем те, кто не пил ничего.

6. Противовоспалительные продукты

Воспаление дыхательных путей может затруднить дыхание и вызвать ощущение тяжести и тяжести в груди. Употребление противовоспалительных продуктов может уменьшить воспаление и облегчить эти симптомы.

К продуктам, которые помогают бороться с воспалением, относятся:

куркума

зелень

вишня

черника

оливки

грецкие орехи

фасоль

чечевица

7. Перкуссия груди

Перкуссия - еще один эффективный способ удалить лишнюю слизь из легких. Медицинский работник или респираторный терапевт будет использовать сложенную ладонь, чтобы ритмично постучать по грудной стенке, чтобы удалить скопившуюся слизь из легких.

Сочетание перкуссии грудной клетки и постурального дренажа может помочь очистить дыхательные пути от лишней слизи.