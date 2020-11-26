УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как очистить легкие: 7 натуральных способов

26 ноября 2020, 20:50

Вдыхание загрязненного воздуха, сигаретного дыма и других токсинов может повредить легкие и даже вызвать проблемы со здоровьем.

Рак, легкие
Вдыхание загрязненного воздуха, сигаретного дыма и других токсинов может повредить легкие и даже вызвать проблемы со здоровьем. / ridus.ru

Методы очищения легких могут принести пользу людям, которые курят, людям, которые регулярно подвергаются воздействию загрязненного воздуха, а также тем, у кого есть хронические заболевания, влияющие на дыхательную систему, такие как астма, хроническая обструктивная болезнь легких и муковисцидоз.

Вдыхание загрязненного воздуха, сигаретного дыма и других токсинов может повредить легкие и даже вызвать проблемы со здоровьем. Поддержание здоровья легких необходимо для поддержания здоровья остальных частей тела.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате воздействия загрязнения воздуха ежегодно во всем мире умирает 4,2 миллиона человек.

В этой статье Главред покажет некоторые методы, которые люди могут использовать, чтобы очистить легкие.

Можно ли очистить легкие?

Здоровье легких жизненно важно для здоровья человека в целом. Легкие - это самоочищающиеся органы, которые начнут излечивать себя, как только прекратится воздействие загрязняющих веществ, например, когда кто-то бросит курить.

Читайте такжеУченые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус

После того, как легкие подверглись воздействию загрязнений, таких как сигаретный дым, грудь человека может ощущаться переполненной, перегруженной или воспаленной. Слизь собирается в легких, чтобы "поймать" микробы и болезнетворные микроорганизмы, что усиливает ощущение тяжести.

Люди могут использовать определенные методы, которые помогут очистить легкие от слизи и раздражителей, облегчить заложенность грудной клетки и другие неприятные симптомы.

Некоторые из этих методов также могут открыть дыхательные пути, улучшить объем легких и уменьшить воспаление, что может помочь уменьшить воздействие загрязнения и дыма в легких.

Способы очистить легкие

Ниже мы рассмотрим дыхательные упражнения и изменения в образе жизни, которые могут помочь удалить лишнюю слизь из легких и улучшить дыхание.

1. Паровая терапия

Паровая терапия, или ингаляция пара, включает вдыхание водяного пара, чтобы открыть дыхательные пути и помочь легким отводить слизь.

Люди с заболеваниями легких могут заметить, что их симптомы ухудшаются на холодном или сухом воздухе. Такой климат может высушить слизистые оболочки дыхательных путей и ограничить кровоток.

И наоборот, пар придает воздуху тепло и влагу, что улучшает дыхание и помогает разжижать слизь в дыхательных путях и легких. Вдыхание водяного пара может принести немедленное облегчение и помочь людям легче дышать.

Небольшое исследование с участием 16 мужчин с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), заболеванием легких, затрудняющим дыхание, показало, что терапия паровой маской привела к значительному снижению частоты сердечных сокращений и частоты дыхания, чем терапия без паровой маски.

Однако участники не сообщали о стойких улучшениях в их дыхательной функции.

Эта терапия может быть эффективным временным решением, но исследователям необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем они полностью поймут преимущества паровой терапии для здоровья легких.

2. Контролируемый кашель

Контролируемый кашель может способствовать выделению слизи в дыхательные пути. Кашель - это естественный способ избавления организма от токсинов, скопившихся в слизи. Контролируемый кашель разжижает излишки слизи в легких, отправляя ее через дыхательные пути.

Врачи рекомендуют людям с ХОБЛ выполнять это упражнение, чтобы очистить легкие.

Чтобы очистить легкие от лишней слизи, выполните следующие действия:

  • сядьте на стул, расслабив плечи, обеими ногами став на пол
  • сложите руки на животе
  • медленно вдохните через нос
  • медленно выдохните, наклоняясь вперед, упираясь руками в живот
  • кашляйте 2 или 3 раза на выдохе, держа рот приоткрытым
  • медленно вдохните через нос
  • отдыхайте и повторяйте при необходимости

3. Убрать слизь из легких

Постуральный дренаж предполагает лежание в разных положениях для удаления слизи из легких под действием силы тяжести. Эта практика может улучшить дыхание и помочь в лечении или профилактике инфекций легких.

Техники постурального дренажа различаются в зависимости от положения:

1. На спине

  • Лягте на пол или на кровать.
  • Подложите подушки под бедра, чтобы грудь была ниже бедер.
  • Медленно вдохните через нос и выдохните через рот.
  • Каждый выдох должен длиться вдвое дольше, чем вдох, что называется дыханием 1: 2.
  • Продолжайте в течение нескольких минут.

2. На боку

  • Лягте на бок, положив голову на руку или подушку.
  • Подложите подушки под бедра.
  • Практикуйте дыхательную схему 1: 2.
  • Продолжайте в течение нескольких минут.
  • Повторите с другой стороны.

3. На животе

  • Положите стопку подушек на пол.
  • Лягте животом на подушки. Не забывайте держать бедра выше груди.
  • Сложите руки под головой для поддержки.
  • Практикуйте дыхательную схему 1:2.
  • Продолжайте в течение нескольких минут.

4. Упражнения

Регулярные упражнения могут улучшить физическое и психическое здоровье людей и снизить риск многих заболеваний, включая инсульт и болезни сердца.

Упражнения заставляют мышцы работать интенсивнее, что увеличивает частоту дыхания тела, что приводит к большему притоку кислорода к мышцам. Он также улучшает кровообращение, делая организм более эффективным в удалении избытка углекислого газа, который организм производит во время тренировок.

Организм начнет адаптироваться к требованиям регулярных упражнений. Мышцы научатся более эффективно использовать кислород и вырабатывать меньше углекислого газа.

Хотя людям с хроническими заболеваниями легких упражнения могут быть труднее, этим людям также могут быть полезны регулярные упражнения. Людям, страдающим ХОБЛ, кистозным фиброзом или астмой, следует проконсультироваться с врачом перед тем, как начать новый режим упражнений.

Читайте такжеСветлаков в больнице с поражением легких из-за COVID-19

5. Зеленый чай

Зеленый чай содержит много антиоксидантов, которые могут помочь уменьшить воспаление в легких. Эти соединения могут даже защитить легочную ткань от вредного воздействия вдыхания дыма.

Недавнее исследование, в котором приняли участие более 1000 взрослых в Корее, показало, что люди, которые выпивали не менее 2 чашек зеленого чая в день, имели лучшую функцию легких, чем те, кто не пил ничего.

6. Противовоспалительные продукты

Воспаление дыхательных путей может затруднить дыхание и вызвать ощущение тяжести и тяжести в груди. Употребление противовоспалительных продуктов может уменьшить воспаление и облегчить эти симптомы.

К продуктам, которые помогают бороться с воспалением, относятся:

  • куркума
  • зелень
  • вишня
  • черника
  • оливки
  • грецкие орехи
  • фасоль
  • чечевица

7. Перкуссия груди

Перкуссия - еще один эффективный способ удалить лишнюю слизь из легких. Медицинский работник или респираторный терапевт будет использовать сложенную ладонь, чтобы ритмично постучать по грудной стенке, чтобы удалить скопившуюся слизь из легких.

Сочетание перкуссии грудной клетки и постурального дренажа может помочь очистить дыхательные пути от лишней слизи.

здоровье болезни легкие
Сейчас вы просматриваете новость «Как очистить легкие: 7 натуральных способов». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Ученые объяснили, какие напитки и почему помогают при коронавирусной инфекцииУченые объяснили, какие напитки и почему помогают при коронавирусной инфекции Ученые выяснили, как связаны гранат и профилактика коронавирусаУченые выяснили, как связаны гранат и профилактика коронавируса Лучшие продукты для восстановления после тяжелой болезни: топ-10Лучшие продукты для восстановления после тяжелой болезни: топ-10 Как "добыть" витамин D из продуктов: топ-7 самых питательныхКак "добыть" витамин D из продуктов: топ-7 самых питательных Календарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый годКалендарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый год
Следующий материал

Последние новости

21:30
Гороскоп на 27 ноября для всех: удары рока и урожайные сделки
21:24
Ученые озвучили причину высокой смертности от гриппа
21:19
​В ООН назвали новую мировую проблему​ из-за пандемии COVID-19 Видео
21:11
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
20:54
Кабмин поддержал право Рады увольнять главу НАБУ Видео
Реклама
20:51
Черная пятница 2020 и карантин: каких скидок ждать украинцам Видео
20:50
Как очистить легкие: 7 натуральных способов Видео
20:45
Екатерина Кухар сверкнула грудью и получила "оценку" от Монатика Видео
20:40
Распродажа "Чёрная пятница" в Epic Games Store – покупаем популярные игры со сидками до 90%
20:30
Названы 5 лучших способов предотвратить похмелье Видео
20:25
В Украине планируют взвинтить штрафы для водителей​: за что будут наказывать Видео
20:24
"Переболеют миллионы": Геращенко высказался о целесообразности локдауна Видео
20:17
Невроз: симптомы и самостоятельные способы борьбы Видео
19:49
Кабмин одобрил проект госбюджета-2021
19:46
Тотальный карантин в Украине: в Кабмине назвали три вероятных сценария Видео
19:38
Настя Каменских в обтягивающих кожаных шортах свела с ума фанатов
19:35
Степанов поведал, за сколько дней украинцев предупредят о полном локдауне Видео
19:21
Психиатр-нарколог рассказал, почему Марадона рано ушел из жизни Видео
18:57
ВОЗ дала важные рекомендации во время пандемии Видео
18:56
Компенсации за локдаун в Украине: Зеленский внес в Раду законопроекты о помощи бизнесу Видео
Реклама
18:50
Последнее фото с Марадоной вызвало скандал в Аргентине​ Видео
18:37
В Нацбанке объяснили, почему Украина не получит кредит от МВФ до Нового года
18:29
Воспаление кишечника: симптомы, причины и факторы риска Видео
18:12
Степанов пояснил, когда введут локдаун в Украине Видео
17:49
В Украину идет резкое похолодание: подмерзнем после +13º – синоптик Видео
17:47
Инфекционист объяснила, почему дети массово разносят коронавирус Видео
17:38
На консоли нового поколения от Microsoft запустили эксклюзивы PlayStation
17:29
У Кравчука назвали главную цель России по Донбассу Видео
17:27
"Курва украинская": в Польше украинца жестоко избил охранник супермаркета Видео
17:21
Астролог предупредил, чей гнев до ужаса разрушителен Видео
17:11
В Норвегии отказались сертифицировать газопровод Северный поток-2 Видео
17:04
Ввести локдаун в Украине могут уже сегодня – нардеп Видео
16:53
Авторы мега-популярного хита Fall Guys анонсировали третий сезон Видео
16:48
Эксперт назвал условие разрыва России изнутри
16:45
Степанов рассказал, опасается ли отставки с поста главы Минздрава
16:42
Минфин завершил переговоры с МВФ: что решили по бюджету Видео
16:42
К чему снятся цыгане: хорошее значение сна о ромах Видео
16:40
В Минздраве раскрыли планы по жесткому карантину в Украине Видео
16:39
Голодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдауна Видео
16:39
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
Реклама
16:11
Эксперт спрогнозировал, чем закончится очередной конфликт Украины и Венгрии
16:05
В Слуге народа объявили об инициативе тотального карантина выходного дня Видео
16:04
PlayStation 5 получит собственный шлем виртуальной реальности PS VR
15:59
Дипскандал с Беларусью: в МИД ответили на демарш и напомнили о провокациях в Минске Видео
15:49
Марадона лучше, чем Роналду и Месси по одной причине – Bloomberg Видео
15:34
Военный эксперт ответил, искусственного ли происхождения коронавирус Видео
15:26
У Зеленского назвали условие введения локдауна и ответили на требование Авакова Видео
15:10
Украину ждет жесткий карантин на 2-3 недели: СМИ назвали дату решения Видео
15:09
Главный инфекционист сказала, когда грянет пик коронавируса в Украине Видео
15:05
Как сделать идеальное фото на мобильный: эксперт назвал главное правило
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять