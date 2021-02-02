Как очистить сосуды от "плохого" холестерина - ответ медиков

Как очистить сосуды от "плохого" холестерина / Journal.spotonline

Увеличение уровня магния в рационе способствует очищению кровеносных сосудов от холестериновых бляшек без применения сильных лекарств. Об этом сообщает специализированный британский портал Express.

Благодаря этому свойству магния также может улучшаться работа сердца. "Рацион, богатый магнием, может оказывать кардиозащитное действие путем снижения общего холестерина в плазме, а также увеличивать уровень аскорбиновой кислоты в крови", — говорят медики.

Сообщается, что эффект магния был проверен в испытаниях на крысах, которые болели сахарным диабетом. Выяснилось, что действие минерала можно сравнить с действием статинов ‒ он способствует уменьшению внутрисосудистых отложений "плохого" холестерина.

Кроме того, эксперты рекомендуют употреблять в пищу продукты, которые содержат магний ‒ к примеру, перекусывать бананами, инжиром, орехами и семечками.

Медики также напоминают, что получать достаточно магния также важно для регулирования кровяного давления и гликемического контроля в организме.

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