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Как оказать поддержку пострадавшим от войны: советы психолога

27 апреля 2022, 04:00

В большинстве случаев проявляется наша эмпатийность и не стоит путать ее с сочувствием. Сочувствие – это одна из реакций на эмпатию.

стресс
Как оказать поддержку пострадавшим во время войны / ua.depositphotos.com

Тем, кто пострадал от войны, морально или физически, приходится очень тяжело. В таких сложных условиях людям очень важна поддержка.

Психологи отмечают, что поддержать другого человека не так уж и сложно, но нужно делать это правильно, говорится в публикации Психологическая поддержка.

В большинстве случаев проявляется наша эмпатийность и не стоит путать ее с сочувствием. Сочувствие – это одна из реакций на эмпатию.

А эмпатия – это способность понять и почувствовать чувства другого человека. Сейчас очень много людей пережили настоящие ужасы, и они хотят быть услышанными, а не вот это: "я тебя понимаю".

Как правильно оказать поддержку и не навредить

  1. Каждый человек имеет свою уникальную историю и опыт, и поэтому говорить "я тебя понимаю" будет неуместно. Это может вызвать только раздражение.
  2. Используйте вместо это фразы в стиле: "Я хочу понять твои чувства", "То, что тебе пришлось пережить – ужасно", "Я могу тебе чем-то помочь?" Не обесценивайте чувства человека и не сравнивайте его ситуацию с другими. Так вы можете только оттолкнуть его от себя и оставить наедине со своими чувствами. Избегайте фраз: "Глупости, не волнуйся", "Хорошо, что живой, а другим еще хуже" и так далее.
  3. Если человек не хочет делиться с вами какой-то информацией – не давите на него. Возможно, он не готов разделить пережитое с кем-то, поэтому подождите. Не оценивайте поступки человека: "А если меня послушала", "А почему сразу не выехала" и так далее. Наоборот, постарайтесь поставить акцент на положительных чертах, сильных сторонах человека.
  4. Не нужно такого: "Ой, бедненькая", "Мне так жаль тебя" – так вы еще больше загоняете человека в позицию жертвы. Возможно, самое главное – это проявлять активное слушание. Просто выслушайте человека спокойно, не перебивая и не подгоняя.
  5. Важно также помнить и о себе. Вы не обязаны поддерживать всех во вред самому себе. Важно действовать опираясь на собственные силы, когда чувствуешь в себе внутреннюю энергию и ресурс. Если вы не можете помочь, то лучше скоординировать к тому, кто сможет оказать качественную поддержку.

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