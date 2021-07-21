Как омолодить свою иммунную систему: легкие способы

Эта система организма ведет учет всех микробов, которых она когда-либо уничтожала./ Pixabay

Иммунные системы - это очень умная сеть, расположенная внутри каждого человека. Эти системы работают, чтобы защитить людей от ряда потенциальных угроз здоровью.

С отменой ограничений, как никогда важно поддерживать хороший иммунитет.

Express.co.uk составил список из шести простых способов защитить себя и снизить возрастной иммунитет.

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Иммунная система - это сложная сеть клеток и белков, которые работают вместе, чтобы защитить ваше тело от инфекции.

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Эта система организма ведет учет всех микробов, которых она когда-либо уничтожала.

Таким образом, вы сможете быстро распознать и уничтожить этот микроб, если он когда-нибудь снова попадет в ваше тело.

С вашей иммунной системой связано несколько аномалий, которые проявляются в виде аллергии, иммунодефицитов и аутоиммунных заболеваний.

Иммунная система состоит из органов, клеток и химических веществ, предназначенных для борьбы с инфекциями.

Основные компоненты этой системы включают лейкоциты, антитела, системы комплемента, лимфатическую систему, селезенку, тимус и костный мозг.

Это элементы вашей иммунной системы, которые активно борются с инфекцией.

Помимо иммунной системы, ваше тело также защищает себя от болезней с помощью кожи, легких, пищеварительного тракта и биологических жидкостей.

Как получить более молодую иммунную систему

Со временем ваше тело, включая вашу иммунную систему, становится менее эффективным.

Это означает, что ваши иммунные клетки начинают давать сбои и наносить ущерб, поэтому люди в возрасте 70 лет и старше, как правило, более восприимчивы к вирусам и болезням.

Снижение иммунитета неизбежно, но ученые обнаружили ряд факторов и моделей поведения, которые способствуют ослаблению иммунной системы.

Ожирение и упражнения

Регулярные упражнения - один из ключевых факторов, который может помочь предотвратить ослабление вашей иммунной системы.

Иммунная система человека с 20 лет падает на два-три процента в год.

Но у тех, кто регулярно занимается спортом, будет дополнительная защита от этого снижения.

Исследования, опубликованные в British Medical Journal, показали, что у тех, кто ходил по крайней мере 20 минут в день, было на 43 процента меньше больничных из-за простуды.

Курение и запой

Курение имеет ряд негативных влияний, включая повышение иммунитета.

Это, в свою очередь, снижает ваш риск борьбы с серьезным заболеванием и означает, что вы, вероятно, проживете более короткий период времени.

Пьянство вызывает снижение количества лейкоцитов, которые используются для борьбы с инфекциями.

Поэтому избегайте чрезмерного употребления алкоголя, поскольку он снижает активность вашей иммунной системы.Белок и диетаПо мнению ученых, плохое состояние кишечника может повысить иммунный возраст, тогда как здоровый микробиом может замедлить этот процесс старения.

Вы должны стараться есть как можно больше растительной пищи, поскольку они поддерживают антитела.

Хлеб на закваске медленного брожения также очень полезен для кишечника.

Белок не обязательно должен означать мясо или рыбу - употребление в пищу ряда различных белков также очень полезно для продления жизни вашего иммунного организма.

Исследование 120 пожилых людей показало, что средиземноморская диета с высоким содержанием овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых, жирной рыбы и оливкового масла положительно влияет на старение иммунных клеток.

Витамины

Витамин D давно играет роль в иммунитете.

Проводить много времени на улице на солнце и принимать пищевые добавки, когда солнечных лучей недостаточно, имеет решающее значение для расширения функций вашей иммунной системы.

По оценкам, треть людей в Великобритании испытывают дефицит витамина D, поэтому добавки такого типа особенно рекомендуются британцам.

Стресс

Стресс - одно из самых разрушительных факторов, влияющих на здоровье.

Это может сильно повлиять на ваш режим сна и психическое здоровье, поэтому очень важно избегать стресса и эффективно управлять им.

У тех, кто склонен к гневу, как правило, иммунная система постоянно настраивается на воспаление, что означает, что они ослабевают с возрастом.

СоциализацияСоциальные связи также важны, поскольку одиночество может вызвать стресс у иммунной системы.

Это вызывает воспалительную реакцию, которая может вызвать долгосрочные повреждения.