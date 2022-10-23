Как определить есть ли пальмовое масло в продукте: что будет со здоровьем

Пальмовое_масло / Pixabay

Во всем мире растет потребление пальмового масла. Тем не менее, это очень спорная еда.

С одной стороны, масло обеспечивает несколько преимуществ для здоровья. С другой стороны, оно может представлять опасность для здоровья сердца. Есть также экологические проблемы, связанные с неуклонным увеличением его производства.

В этой статье подробно рассматривается пальмовое масло и его влияние на здоровье.

Что такое пальмовое масло?

Пальмовое масло получают из мясистых плодов масличных пальм. Нерафинированное пальмовое масло иногда называют красным пальмовым маслом из-за его красновато-оранжевого цвета.

Основным источником пальмового масла является дерево Elaeis guineensis, произрастающее в прибрежных странах Западной и Юго-Западной Африки, включая Анголу, Габон, Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию и другие. Он имеет долгую историю использования в этих регионах.

Пальмовое масло в настоящее время является одним из самых дешевых и самых популярных масел в мире, на его долю приходится треть мирового производства растительных масел.

Однако важно отметить, что пальмовое масло не следует путать с косточковым пальмовым маслом. В то время как оба происходят из одного и того же растения, пальмоядровое масло извлекается из семян плода. Оно обеспечивает различные преимущества для здоровья.

Как используется пальмовое масло?

Пальмовое масло используется для приготовления пищи, а также добавляется во многие готовые к употреблению продукты в продуктовом магазине.

Его вкус считается пикантным и землистым.

Нерафинированное пальмовое масло является традиционным продуктом нигерийской и конголезской кухни и особенно хорошо подходит для карри и других острых блюд. Некоторые люди описывают его вкус как похожий на морковный или тыквенный.

Рафинированное пальмовое масло часто используется для тушения или жарки, потому что оно имеет высокую температуру дымления 232 °C и остается стабильным при сильном нагревании.

Кроме того, пальмовое масло иногда добавляют в арахисовое масло и другие ореховые масла в качестве стабилизатора, чтобы масло не расслаивалось и не оседало наверху банки.

Помимо орехового масла, рафинированное пальмовое масло можно найти в нескольких других продуктах, в том числе:

хлопья

выпечка, такая как хлеб, печенье и кексы

протеиновые батончики и диетические батончики

шоколад

сливки для кофе

маргарин

Это масло также содержится во многих непищевых продуктах, таких как зубная паста, мыло и косметика.

Кроме того, его можно использовать для производства биодизельного топлива, которое служит альтернативным источником энергии.

Потенциальные преимущества

Пальмовое масло было связано с рядом преимуществ для здоровья, в том числе:

защита функции мозга

снижение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний

улучшение статуса витамина А

Как определить пальмовое масло в сыре

Каждый потребитель, переживающий за свое здоровье, задает себе вопрос: Как отличить настоящий сыр от пальмового? Однако определить его "на глаз" или "на зуб" не так то и просто. Часто производители "маскируют" вкус пальмового масла разными вкусовыми добавками.

Читайте такжеПочему яичницу нельзя жарить на подсолнечном масле: рецепт идеальных хрустящих жареных яиц

Эксперты, как правило, полагают, что лучше ориентироваться на цену. Слишком дешевый сыр, определенно, произведен из пальмового масла.

Кроме того, есть способы проверить твердый сыр в домашних условиях. Так, полутвердый сыр во время нарезания может крошиться и ломаться, если в нем есть пальмовое масло. А еще, можно некоторое время подержать продукт при комнатной температуре. Хороший сыр в таких условиях высохнет, на плохом выступят капли масла. Но такая картина вероятна и в случае нарушения технологии производства.

Продукты с содержанием пальмового масла

При покупке товара нужно внимательно посмотреть на его наименование и состав. Если на упаковке есть надпись "молочный продукт", "сырный продукт" и т. д., а в содержимом есть упоминание о растительном жире, то можно сделать вывод, что в изделии с большой долей вероятности содержится пальмовое масло.