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Как организовать пространство в холодильнике, чтобы продукты дольше оставались свежими

23 июля 2021, 00:40

Некоторые предметы, которые вы, вероятно, кладете туда, даже не нуждаются в охлаждении.

Два диетолога поделились своими взглядами на то, как правильно организовать ваш холодильник. Вы будете удивлены, узнав, что некоторые предметы, которые вы, вероятно, кладете туда, даже не нуждаются в охлаждении.

У вас есть свои ритуалы по покупкам продуктов и приготовлению пищи. Но ваши навыки организации холодильника могут пригодиться. В конце концов, если вы переживаете все проблемы с покупкой и приготовлением здоровой пищи в течение недели, разве не стоит прилагать дополнительные усилия, чтобы она оставалась свежей и вкусной как можно дольше?

Что хранить на верхней и средней полках

Верхняя и средняя полки холодильника - отличное место для хранения продуктов, которые не нужно готовить как готовые к употреблению продукты.

  • Хумус
  • Йогурт
  • Сыр
  • Мясные деликатесы

Нижние полки можно использовать для продуктов, которые необходимо приготовить. Вот почему: если происходит перекрестное загрязнение - например, если продукты с верхних полок стекают вниз - это не будет проблемой, потому что загрязненные продукты на нижних полках нужно готовить при более высокой температуре.

Следите за тем, что вы кладете на верхние полки, и убедитесь, что система вентиляции и охлаждения в задней части холодильника не блокируется крупными продуктами.

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"Обычно мы запихиваем наши более крупные и громоздкие предметы в заднюю часть холодильника", - говорит LIVESTRONG.com Мишель Сидоренков, опытный повар и диетолог. "Но блокирование этих отверстий может изменить нормальный воздушный поток, снизить эффективность вашего холодильника и вызвать образование кристаллов льда на продуктах, которые находятся ближе всего к вентиляционным отверстиям".

Лара Мец, RDN, зарегистрированный диетолог из Нью-Йорка, дает еще один совет по организации верхней и средней полок: положите туда продукты, которые хотите съесть, так, чтобы это было первое, что бросается в глаза.

"Если вы откроете холодильник для множества овощей, вы выберете закуску из моркови и хумуса, а не пудинг, который когда-то был на его месте", - говорит она.

Многие продукты лучше всего подходят для приготовления хрустящей корочки. Это просто потому, что фрукты и овощи состоят в основном из воды, а сухой циркулирующий воздух в холодильнике высасывает всю воду и, что более важно, питательные вещества!

"Создание более влажной, слегка влажной среды для ваших продуктов - действительно лучший способ замедлить потерю воды и сохранить качество питательных веществ", - говорит Сидоренков. Она предлагает предотвратить потерю воды, завернув продукты в слегка влажное бумажное полотенце и свободно завернув в полиэтиленовый пакет. Этот трюк также продлит жизнь ваших продуктов, сохраняя их твердыми и хрустящими в течение более длительного времени.Нижние полкиСкоропортящиеся продукты, наиболее подверженные загрязнению, должны быть надлежащим образом закрыты и размещены на нижней полке холодильника. Это включает:

Сырое мясоДомашняя птицаРыбыЯйцаКак упоминалось ранее, эти потенциально протекающие предметы могут вызвать перекрестное заражение, если вы храните их над свежими продуктами, такими как продукты.

Подробнее: Как долго вы можете хранить свежую рыбу в холодильнике, прежде чем съесть ее?

Двери холодильникаПо словам Сидоренкова, двери холодильника - самая теплая его часть. Вот почему они являются лучшим вариантом для хранения консервов в банках, таких как приправы и уксус. Как правило, эти продукты имеют более длительный срок годности, а также содержат большое количество соли, которая действует как консервант, благодаря чему они лучше переносят немного более высокие температуры, чем более скоропортящиеся продукты.

При этом не кладите молочные продукты, такие как сыр и молоко, на дверь, так как этим продуктам нужен холодный воздух, чтобы не допустить бактерий.

МорозильникКонечно, вы также должны использовать морозильную камеру для продуктов, которые должны оставаться замороженными, например, льда и мороженого, а также для скоропортящихся продуктов, которые вы хотите съесть или приготовить позже, таких как фрукты, овощи, мясо и бульоны.

Один из любимых приемов Сидоренкова в хранении продуктов - всегда хранить хлеб в морозильной камере. "Холодильник заставляет ваш хлеб черстветь быстрее, чем если бы вы оставили его на прилавке", - объясняет она. "Холодный циркулирующий воздух ускоряет ретроградный процесс застывания, превращая ваш хлеб в камень в мгновение ока". Вместо этого она рекомендует нарезать буханку, а затем заморозить ее, что сразу же останавливает процесс черствения. Когда возникнет тяга к хлебу, просто возьмите кусок из морозильной камеры и положите его в тостер.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильникеУ Сидоренкова есть хорошее практическое правило, когда дело доходит до запоминания того, какие продукты должны быть в холодильнике, а какие - в кладовой или на прилавке: "Убирая продукты, я стараюсь хранить каждый продукт так же, как и в продуктовом магазине, " она сказала.

Это просто означает, что если вы нашли продукт в продуктовом магазине при комнатной температуре, вам также следует хранить его при комнатной температуре дома. В противном случае в холодильнике может исчезнуть аромат, а иногда даже измениться текстура. Фу!

При этом избегайте охлаждения:

ЦитрусовыеАвокадоБананыПомидорыАнанасыСоветы, как дольше сохранять свежесть продуктовПовысьте свежесть и пищевую ценность продуктов, сократив количество пищевых отходов, с помощью этих простых советов по Сидоренкову и Мецу:

Для свежих трав отрежьте около дюйма от стеблей, поместите в высокую банку, наполовину наполненную водой, полностью накройте полиэтиленовым пакетом и поместите в холодильник. Это предотвратит высыхание трав под холодным циркулирующим воздухом холодильника. Попробуйте также со спаржей, сельдереем и капустой.Храните такие продукты, как лук, чеснок, картофель, арбуз и кабачки, в кладовой o в другом прохладном темном месте. Держите лук подальше от картофеля, чтобы он не прорастал.Не мойте ягоды или виноград непосредственно перед их употреблением. У них есть пыльный налет на коже, называемый "налетом", который дольше сохраняет их свежесть.Чтобы листовая зелень оставалась свежей и хрустящей, вымойте ее, высушите и поместите в герметичный контейнер, выстланный бумажными полотенцами, чтобы впитать влагу и замедлить процесс увядания.Эксперты по безопасности пищевых продуктов рекомендуют поддерживать температуру в холодильнике на уровне 40 градусов по Фаренгейту (4 градуса Цельсия) или ниже, а в морозильной камере - на уровне 0 градусов по Фаренгейту (-18 градусов Цельсия). Если элементы управления вашего холодильника не показывают фактическую температуру, периодически проверяйте ее с помощью термометра. Правильная температура в холодильнике и морозильной камере имеет решающее значение, особенно если вы не хотите, чтобы весь ваш тяжелый труд, потраченный на организацию, пропал даром.

здоровье
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