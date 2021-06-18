Как остановить зуд от укусов насекомых: четыре быстрых домашних средства

А расчесывание укусов только приводит к их зуду, так как от расчесывания кожа может воспаляться еще больше. / Википедия

Одним из побочных продуктов проведения времени на свежем воздухе является потенциальная опасность укусов насекомых, таких как комары.

Те комары, которые кусают, как правило, делают это на рассвете и в сумерках в соответствии с их внутренними биологическими часами, пишет Express.co.uk.

Вы можете не чувствовать укусов, но впоследствии они могут опухнуть, покраснеть и сильно зудеть.

Хотя большинство укусов насекомых не требуют лечения у врача, одного зуда может быть достаточно, чтобы свести с ума.

А расчесывание укусов только приводит к их зуду, так как от расчесывания кожа может воспаляться еще больше.

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Национальная служба здравоохранения сообщает, что если у вас появился зуд, боль или отек после укуса или укуса насекомого, вам могут помочь следующие методы лечения:

При боли или дискомфорте - принимайте безрецептурные обезболивающие, например парацетамол или ибупрофен (детям до 16 лет нельзя давать аспирин).

При зуде спросите своего фармацевта о подходящих методах лечения, включая крем или лосьон с кротамитоном, крем или мазь с гидрокортизоном и антигистаминные таблетки.

При отеке - попробуйте регулярно прикладывать холодный компресс или пакет со льдом к пораженному участку или спросите у фармацевта о лечении, например о таблетках антигистаминных препаратов.

Обратитесь к терапевту, если эти методы лечения не помогают. Они могут прописать более сильные лекарства, например, стероидные таблетки.

Вы также можете попробовать следующие средства в домашних условиях.

1. Используйте медицинский спирт

Если вы заметили укус комара сразу после укуса, протрите это место медицинским спиртом.

Это не только очистит место укуса, но и по мере испарения спирта окажет охлаждающее действие на вашу кожу.

Однако старайтесь не использовать слишком много, так как алкоголь может раздражать и сушить кожу.

2. Холодный чай в пакетиках

Хотя многие из нас, возможно, слышали об использовании холодных чайных пакетиков для предотвращения отечности глаз, вы можете не знать, что они на самом деле являются хорошим средством от укусов.

И зеленый, и черный чай обладают противовоспалительными свойствами, поэтому их нанесение на укус помогает уменьшить отек.

Просто замочите пакетик в кипящей воде и дайте ему остыть, прежде чем прикладывать к любым кусочкам.

В качестве дополнительной помощи поставьте пакетик в холодильник - холод поможет успокоить ваши укусы.

3. Алоэ Вера

Гель алоэ вера универсален и может использоваться при любых недугах - от солнечных ожогов до прыщей.

Поскольку алоэ вера обладает противовоспалительными свойствами, вы также можете использовать его при укусах насекомых.

Все, что вам нужно сделать, это нанести гель на эту область, и вы сразу заметите охлаждающее ощущение геля.

Если у вас дома есть растения алоэ, вы также можете разрезать лист и нанести гель прямо на пораженный участок.

4. Мед

Более липкий метод - использовать мед для укусов насекомых.

Мед обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые уменьшают воспаление и предотвращают инфекцию.

Однако делайте это только в помещении, так как сладкий мед может привлечь комаров!

Хотя укусы мидги и пчелы обычно не требуют медицинской помощи, вам следует связаться со скорой помощью или вашим терапевтом, если

вас беспокоит укус или укусваши симптомы не улучшаются в течение нескольких дней или ухудшаютсявас ужалили или укусили в рот, в горло или возле глазбольшая область (около 10 см или более кожи) вокруг укуса становится красной и опухшей - ваш терапевт может направить вас в аллергологическую клинику для дальнейших анализов или лечения (читайте о лечении аллергии)у вас есть симптомы раневой инфекции, такие как гной или усиление боли, отек или покраснение - вам могут потребоваться антибиотикиу вас есть симптомы более распространенной инфекции, такие как лихорадка, опухшие железы и другие симптомы гриппа