УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как остановить зуд от укусов насекомых: четыре быстрых домашних средства

18 июня 2021, 22:43

Вы можете не чувствовать укусов, но впоследствии они могут опухнуть, покраснеть и сильно зудеть.

тигровый комар
А расчесывание укусов только приводит к их зуду, так как от расчесывания кожа может воспаляться еще больше. / Википедия

Одним из побочных продуктов проведения времени на свежем воздухе является потенциальная опасность укусов насекомых, таких как комары.

Те комары, которые кусают, как правило, делают это на рассвете и в сумерках в соответствии с их внутренними биологическими часами, пишет Express.co.uk.

Вы можете не чувствовать укусов, но впоследствии они могут опухнуть, покраснеть и сильно зудеть.

Хотя большинство укусов насекомых не требуют лечения у врача, одного зуда может быть достаточно, чтобы свести с ума.

А расчесывание укусов только приводит к их зуду, так как от расчесывания кожа может воспаляться еще больше.

Читайте такжеКак отпугнуть комаров натуральными средствами и в чем опасность

Национальная служба здравоохранения сообщает, что если у вас появился зуд, боль или отек после укуса или укуса насекомого, вам могут помочь следующие методы лечения:

При боли или дискомфорте - принимайте безрецептурные обезболивающие, например парацетамол или ибупрофен (детям до 16 лет нельзя давать аспирин).

При зуде спросите своего фармацевта о подходящих методах лечения, включая крем или лосьон с кротамитоном, крем или мазь с гидрокортизоном и антигистаминные таблетки.

При отеке - попробуйте регулярно прикладывать холодный компресс или пакет со льдом к пораженному участку или спросите у фармацевта о лечении, например о таблетках антигистаминных препаратов.

Обратитесь к терапевту, если эти методы лечения не помогают. Они могут прописать более сильные лекарства, например, стероидные таблетки.

Вы также можете попробовать следующие средства в домашних условиях.

1. Используйте медицинский спирт

Если вы заметили укус комара сразу после укуса, протрите это место медицинским спиртом.

Это не только очистит место укуса, но и по мере испарения спирта окажет охлаждающее действие на вашу кожу.

Однако старайтесь не использовать слишком много, так как алкоголь может раздражать и сушить кожу.

2. Холодный чай в пакетиках

Хотя многие из нас, возможно, слышали об использовании холодных чайных пакетиков для предотвращения отечности глаз, вы можете не знать, что они на самом деле являются хорошим средством от укусов.

И зеленый, и черный чай обладают противовоспалительными свойствами, поэтому их нанесение на укус помогает уменьшить отек.

Просто замочите пакетик в кипящей воде и дайте ему остыть, прежде чем прикладывать к любым кусочкам.

В качестве дополнительной помощи поставьте пакетик в холодильник - холод поможет успокоить ваши укусы.

3. Алоэ Вера

Гель алоэ вера универсален и может использоваться при любых недугах - от солнечных ожогов до прыщей.

Поскольку алоэ вера обладает противовоспалительными свойствами, вы также можете использовать его при укусах насекомых.

Все, что вам нужно сделать, это нанести гель на эту область, и вы сразу заметите охлаждающее ощущение геля.

Если у вас дома есть растения алоэ, вы также можете разрезать лист и нанести гель прямо на пораженный участок.

4. Мед

Более липкий метод - использовать мед для укусов насекомых.

Мед обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые уменьшают воспаление и предотвращают инфекцию.

Однако делайте это только в помещении, так как сладкий мед может привлечь комаров!

Хотя укусы мидги и пчелы обычно не требуют медицинской помощи, вам следует связаться со скорой помощью или вашим терапевтом, если

вас беспокоит укус или укусваши симптомы не улучшаются в течение нескольких дней или ухудшаютсявас ужалили или укусили в рот, в горло или возле глазбольшая область (около 10 см или более кожи) вокруг укуса становится красной и опухшей - ваш терапевт может направить вас в аллергологическую клинику для дальнейших анализов или лечения (читайте о лечении аллергии)у вас есть симптомы раневой инфекции, такие как гной или усиление боли, отек или покраснение - вам могут потребоваться антибиотикиу вас есть симптомы более распространенной инфекции, такие как лихорадка, опухшие железы и другие симптомы гриппа

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Как остановить зуд от укусов насекомых: четыре быстрых домашних средства». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря вышла на пик опасности: как пережитьМагнитная буря вышла на пик опасности: как пережить Гороскоп на 18 июня 2021 всех знаков Зодиака: тайная подстава и крутое изменениеГороскоп на 18 июня 2021 всех знаков Зодиака: тайная подстава и крутое изменение "Здесь нечего обсуждать": Путин о вступлении Украины в НАТО"Здесь нечего обсуждать": Путин о вступлении Украины в НАТО Опасные развлечения: когда на аттракционы нельзя садитьсяОпасные развлечения: когда на аттракционы нельзя садиться Последний шанс для хулигана: Байден дал Путину испытательный срокПоследний шанс для хулигана: Байден дал Путину испытательный срок

Последние новости

23:08

В Киеве учительница издевалась над учеником с аутизмом и жестоко ответит за избиение

22:44

"Позиция России – полный абсурд": Данилов заявил о крахе Минских соглашений и выборов на Донбассе

22:43

Как остановить зуд от укусов насекомых: четыре быстрых домашних средства Видео

22:23

10 примет, которые точно привлекут удачу и богатство Видео

22:14

В моду на лето 2021 вернулись неподражаемые атласные юбки из 90-х, которые вызывают трепет в душе Видео

Реклама
21:52

"Оккупанты не знают, что делать": у Зеленского объявили о "решении" проблемы с водой в Крыму Видео

21:39

Симптомы рака: три ощущения, которые могут указывать на опухоль Видео

21:28

"За*бись": нардеп Кива снова нахамил журналисту и попал в скандал Видео

21:06

Генри Кавилл опубликовал новый тизер второго сезона "Ведьмака" Видео

21:01

Десятки новых супермаркетов России в Украине: у Зеленского заявили о решении властей Видео

20:56

США заморозили военную помощь Украине на $100 млн - Politico Видео

20:24

На Украину снова налетит ураган: погода на выходных устроит настоящее пекло Видео

20:09

"Движения вперед не будет": Кравчук поставил Путину ультиматум по Донбассу Видео

19:57

"Пишу курсовую на е***м украинском языке": беременную харьковскую студентку хотят уволить Видео

19:55

"Наводим порядок": Зеленский объявил о санкциях против российского бизнесмена и чиновника Видео

19:53

На Android-смартфоны перекочует революционная функция от Apple Видео

19:32

Хакерские атаки и вирус Petya: Украина нанесла новый санкционный удар по России Видео

19:22

Встреча Байдена и Путина: почему отношения США и России не удалось перезагрузить мнение

18:44

-10 кг до конца лета: Наталья Могилевская рассказала, как хочет измениться

18:41

На Android вышла мобильная ролевая игра по "Ведьмаку" Видео

Реклама
18:35

Гороскоп на завтра 19 июня 2021 всех знаков Зодиака: три успеха и рабочий провал Видео

18:28

СНБО ввел полный пакет санкций против известных бизнесменов Фирташа и Фукса Видео

18:22

"Я - Ева": во Львове по парку бегала голая женщина и избивала людей Видео

18:14

Новая вспышка COVID-19 в Украине: в Минздраве предупредили украинцев и назвали сроки Видео

18:11

Евросоюз "отправит в нокаут" Лукашенко: согласованы санкции против Беларуси Видео

17:55

В Epic Games Store обнаружили ремастер Alan Wake и ремейк Final Fantasy VII Видео

17:46

Помешали собаки: самолет в Симферополе блуждал по взлетно-посадочной полосе

17:20

С Днем медика 2021: душевные поздравления и прикольные картинки Видео

17:17

Заложила под дверь "бомбы", которые наложили коты: в Славянске женщина жестко отомстила соседям Видео

17:01

"Творится какой-то ад, людей сносит вместе с авто": наводнение в Ялте стало рекордным за 100 лет Фото Видео

17:00

Авторы украинской игры про Шерлока Холмса поделились новым геймплейным роликом Видео

16:59

Минимум 13 500 грн: Зеленский подписал указ о повышении зарплаты медикам Видео

16:49

"Сдавал экзамен в наушниках": у киевского студента украли миллион гривен

16:46

Стратегия Кабмина по наполнению бюджета дополнительными налогами обречена на провал – эксперт

16:26

Троицкая родительская суббота в 2021 году: что нужно сделать сегодня и завтра Видео

16:22

Вкусные маринованные кабачки: самый простой рецепт приготовления Видео

16:10

Отличилась заявлением: нардеп Третьякова считает, что украинцам хватит и 5 тыс. грн зарплаты Видео

16:06

Тошнота, рвота и боли в животе: в Харькове в популярной сети ресторанов люди массово отравились суши Видео

15:53

Культовую игрушку 90-х "Тамагочи" перевыпустили в новом формате Видео

15:25

Цена на газ в Украине взлетела: министр обещал новые подорожания Видео

Реклама
15:02

Как работают Укрпочта и Новая почта на Троицу и День Конституции 2021 Видео

14:53

"Расстегнутые штаны в Раде": Кива в парламенте вел себя, как в туалете Видео

14:50

Щуцкий рассказал о реальном положении дел на таможне

14:40

ПК-версия Cyberpunk 2077 получила скидку в 33% – самую большую с релиза Видео

14:14

"Пора признать реальность": Киев прокомментировал слова Путина об "одном народе" Видео

13:59

В Киеве учительница избила мальчика с аутизмом: в Сети появилось видео Видео

13:58

Что обязательно нужно для пикника, и как не наделать беды: советы Видео

13:57

Опубликовали "клубничку" без их согласия: 30 калифорниек судятся с Pornhub

13:50

Для Sea of Thieves выпустили геймплейный трейлер кроссовера с "Пиратами Карибского моря" Видео

13:05

Вкусная статистика: Google назвал Топ-10 кулинарных запросов украинцев

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять