Как отбелить зубы натуральными средствами: 6 способов

Исключение продуктов, которые оставляют следы на зубах, может предотвратить дальнейшее окрашивание. / Стоматология

Зубы неизбежно начинают желтеть с возрастом, но ряд стратегий может замедлить этот процесс и даже обратить его вспять.

В то время как наборы для отбеливания зубов легко доступны в большинстве аптек, многие природные средства могут помочь удалить пятна и защитить зубную эмаль.

Как отбелить зубы естественным путем

1. Внесение изменений в рацион

Исключение продуктов, которые оставляют следы на зубах, может предотвратить дальнейшее окрашивание. Продукты и напитки, содержащие дубильные вещества, например вино и чай, могут окрашивать зубы. Кофе, темные газированные напитки и соки также могут испачкать их.

Кислые продукты могут сделать зубы желтыми из-за истирания эмали. Люди, которых беспокоит цвет своих зубов, должны избегать чрезмерного употребления цитрусовых, кофе и газированных напитков. Кроме того, они всегда должны чистить зубы после их употребления.

Стоматологи обычно рекомендуют подождать 30 минут после еды, прежде чем чистить зубы. Кислоты могут ослабить эмаль, поэтому слишком ранняя чистка может привести к повреждению.

Отказ от курения или табачных изделий может снизить риск появления пятен от никотина. Он также может предотвратить кариес и заболевания десен, которые могут повредить эмаль и вызвать проблемы со здоровьем полости рта.

2. Масло

Масляное полоскание - это термин, обозначающий полоскание рта маслом для удаления грязи, бактерий и мусора. Это не заменяет регулярную чистку зубов щеткой или зубной нитью, но некоторые исследования показывают, что полоскание рта определенными маслами может помочь отбелить зубы.

Американская стоматологическая ассоциация (ADA) считает, что использование масла является нетрадиционной стоматологией, заявляя, что "нет надежных научных исследований, показывающих, что масло уменьшает кариес, отбеливает зубы или улучшает здоровье полости рта и самочувствие".

Чтобы попробовать этот метод, прополощите рот маслом в течение минуты после чистки зубов, а затем сплюньте.

Масла, подходящие для масляной вытяжки, включают:

кокосовое масло

подсолнечное масло

кунжутное масло

3. Обработка пищевой содой

Пищевая сода мягко полирует пятна на поверхности зубов. Некоторые люди беспокоятся, что пищевая сода слишком жесткая и может стереть эмаль, но исследования 2017 года показали, что это безопасный способ удаления пятен.

Пищевая сода также может помочь бороться с бактериями, что говорит о том, что она может уме3

ньшить зубной налет и предотвратить кариес.

4. Использование перекиси водорода

Перекись водорода - это мягкий отбеливатель, который помогает отбелить окрашенные зубы. Для оптимального отбеливания можно попробовать чистить зубы смесью пищевой соды и перекиси водорода в течение 1-2 минут два раза в день в течение недели. Им следует делать это только изредка.

Перекись водорода может повысить чувствительность зубов, поэтому она не подходит для длительного использования или для людей, у которых уже есть чувствительные зубы.

5. Отбеливание фруктами

Плоды папайи содержат фермент, который может помочь отбелить зубы. Папаин и бромелайн, которые являются ферментами папайи и ананаса соответственно, могут помочь отбелить зубы.

Исследование 2012 года обнаружило предварительные доказательства того, что растворы, содержащие эти ингредиенты, могут иметь умеренный отбеливающий эффект. Однако авторы исследования предупреждают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, эффективны ли эти ферменты.

6. Поддержание отличной гигиены полости рта

Поддержание безупречной гигиены полости рта - самое важное, что может сделать человек для уменьшения пожелтения зубов.

Регулярная чистка щеткой и зубной нитью защищает эмаль, предотвращает разрушение десен и удаляет пятна.

Хорошая гигиена полости рта включает:

Чистить зубы не реже двух раз в день. Не забудьте также очистить область вокруг десен и тыльную сторону зубов.

Использование зубной пасты с фтором. Фтор может бороться с кариесом и даже обращать его вспять. Хотя некоторые люди выступают против использования фтора, стоматологи считают, что фтор безопасен и полезен для зубов.

Зубная нить для удаления налета между зубами.

Почему желтеют зубы

Зубы желтеют по двум причинам, обе из которых имеют тенденцию ускоряться с возрастом:

Истончение эмали

Внешний слой зубов состоит из эмали, которая окрашена почти в белый цвет и защищает более глубокие структуры зуба. Под эмалью находится желто-коричневый слой ткани, называемый дентином. Когда слой эмали истончается или стирается, зубы становятся темнее.

Кислая пища, заболевания десен и старение могут привести к износу зубной эмали. У некоторых людей эмаль от природы тоньше.

Пятна

Определенные продукты и напитки, например кофе, могут окрашивать зубы. Некоторые продукты, окрашивающие зубы, также могут стирать эмаль, усиливая пожелтение.

К другим источникам пятен относятся курение и табачные изделия, а также некоторые виды антибиотиков.

Методы, которые не работают

Естественные стратегии отбеливания зубов, которые могут нанести вред зубам, включают: