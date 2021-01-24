Как отличить пневмонию от простуды: врач назвал семь признаков

У пневмонии есть семь основных признаков, которые отличают это заболевание от других простудных.
Врачи поведали, что часто бывает сложно отличить пневмонию от обычной простуды, ведь симптомы этих заболеваний очень похожи - однако обычная простуда может пройти и без специального лечения, а пневмония может быть опасной для человека.
Доктор медицины, старший научный советник ассоциации легких Норман Эдельман рассказал, что пневмония развивается у человека тогда, когда защитные силы организма подавляются, сообщает Ivona со ссылкой на данные издания Prevention.
Как отмечает специалист, у пневмонии есть семь основных признаков, которые отличают это заболевание от других простудных. Это:
- Кашель
- Одышка
- Боль в груди при кашле или дыхании
- Увеличение выделяемой мокроты зеленого, серого или желтого цвета
- Высокая температура тела
- Тошнота
- Рвота или диарея
- Сильная усталость
Норман Эдельман объяснил, что во время простуды боль в горле или насморк, а также кашель и жар, обычно проходят довольно быстро. А вот эти же симптомы при пневмонии обычно держатся намного дольше, и с каждым днем их проявление становится сильнее и серьезнее.
"Все мы временами простужаемся и кашляем. Если ваше состояние достаточно легкое, вы можете подождать неделю, прежде чем обратиться к врачу. Но если становится хуже, нужно немедленно обращаться в медучреждение. Ухудшение означает значительное повышение температуры, сильные головные боли, а также сильную боль в груди", - рассказал врач.
Он призвал людей не заниматься самолечением и не ждать, когда серьезные симптомы исчезнут сами по себе, а обращаться к врачам незамедлительно.
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