Как отрастить длинные ресницы: 5 лайфхаков

Ресницы обычно отрастают около двух месяцев/Pixabay

Если вы хотите более длинные и густые ресницы, вы можете помочь им вырасти. "Можно значительно увеличить длину и толщину ресниц", - говорит Бретт Кинг, доктор медицины, дерматолог Yale Medicine.

Ресницы обычно отрастают около двух месяцев. Однако такие факторы, как генетика, состояние здоровья, гигиенические привычки и травмы, могут повлиять на рост ваших ресниц или привести к потере ресниц.

Вот несколько советов, которые помогут сделать ресницы длиннее и гуще.

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Почему ресницы не растут?

Ресницы обычно растут намного медленнее, чем волосы на коже головы.

"Вообще говоря, здоровые ресницы растут примерно на 0,15 миллиметра в день и обычно имеют длину около семи миллиметров (за пределами кожи). Таким образом нужно от одного до двух месяцев, чтобы отрастить ресницы нормальной длины с нуля", - говорит Кинг. Напротив, волосы на голове могут расти со скоростью 1,1 миллиметра в день.

Условия, которые могут повлиять на рост ресниц или привести к их выпадению:

Плохие гигиенические привычки : наносить просроченные продукты для макияжа, делиться своей косметикой с другими, спать с макияжем и пренебрегать чисткой кистей для макияжа - вот некоторые из привычек, которые могут раздражать ваши глаза и влиять на ваши ресницы.

: наносить просроченные продукты для макияжа, делиться своей косметикой с другими, спать с макияжем и пренебрегать чисткой кистей для макияжа - вот некоторые из привычек, которые могут раздражать ваши глаза и влиять на ваши ресницы. Очаговая алопеция : часто наследственное заболевание - аутоиммунное заболевание, которое возникает, когда организм атакует собственные волосяные фолликулы, что приводит к выпадению волос.

: часто наследственное заболевание - аутоиммунное заболевание, которое возникает, когда организм атакует собственные волосяные фолликулы, что приводит к выпадению волос. Трихотилломания : это состояние, также называемое расстройством выдергивания волос, характеризуется сильными повторяющимися позывами выдергивать собственные волосы.

: это состояние, также называемое расстройством выдергивания волос, характеризуется сильными повторяющимися позывами выдергивать собственные волосы. Блефарит : это состояние возникает, когда сальные железы у основания ресниц закупориваются, что приводит к покраснению, отеку и неровностям роста ресниц.

: это состояние возникает, когда сальные железы у основания ресниц закупориваются, что приводит к покраснению, отеку и неровностям роста ресниц. Рак кожи : веко легко повреждается под воздействием солнца, что делает его одним из наиболее распространенных участков рака кожи, который может привести к потере ресниц.

: веко легко повреждается под воздействием солнца, что делает его одним из наиболее распространенных участков рака кожи, который может привести к потере ресниц. Травма : травматическое событие, такое как травма или ожог, может привести к потере ресниц, или их, возможно, придется постричь, чтобы предотвратить раздражение глаз. Использование нагретых бигуди для ресниц или вырывание накладных ресниц также может нанести вред вашим ресницам.

Если вы потеряли все ресницы, Кинг говорит, что основная причина выпадения волос может сыграть роль в том, отрастут ли ваши ресницы снова. Например, по словам Кинг, в случае очаговой алопеции потеря ресниц может длиться месяцы или годы.

Что помогает вашим ресницам расти?

Врач-дерматолог говорит, что если вы все же обращаетесь за медицинским или косметическим лечением для ресниц, есть лекарства, которые могут помочь увеличить длину и толщину ресниц. Ресницы могут полностью отрасти через несколько месяцев.

Вам следует проконсультироваться со специалистом, чтобы определить, какие варианты лечения вам доступны и чего вы можете ожидать. Есть также несколько сывороток для ресниц, доступных без рецепта, которые помогут вам сделать ресницы длиннее и толще, а также некоторые натуральные домашние средства, которые вы можете попробовать.

От чего растут ресницы

Касторовое масло : касторовое масло может помочь предотвратить потерю ресниц за счет снижения уровня простагландина D2 (PGD2), типа жирного соединения, связанного с выпадением волос. Касторовое масло также снимает воспаление, вызванное тушью и другим макияжем для глаз. Нанесение касторового масла на ресницы поможет кондиционировать пряди и сделать их гуще.

: касторовое масло может помочь предотвратить потерю ресниц за счет снижения уровня простагландина D2 (PGD2), типа жирного соединения, связанного с выпадением волос. Касторовое масло также снимает воспаление, вызванное тушью и другим макияжем для глаз. Нанесение касторового масла на ресницы поможет кондиционировать пряди и сделать их гуще. Питательная диета: Американская академия офтальмологии рекомендует питательную диету с большим количеством белка, железа, фруктов и овощей для поддержания здорового роста ресниц. Витамины A, B, D и E - важные витамины для роста волос.

Американская академия офтальмологии рекомендует питательную диету с большим количеством белка, железа, фруктов и овощей для поддержания здорового роста ресниц. Витамины A, B, D и E - важные витамины для роста волос. Здоровые гигиенические привычки : ваши глаза чрезвычайно чувствительны к раздражениям, и плохие гигиенические привычки могут повлиять на ваши ресницы. Снятие всего макияжа перед сном, отказ от макияжа с истекшим сроком годности, отказ от совместного использования макияжа и регулярная чистка кистей и губок для макияжа могут помочь предотвратить воспаление.

: ваши глаза чрезвычайно чувствительны к раздражениям, и плохие гигиенические привычки могут повлиять на ваши ресницы. Снятие всего макияжа перед сном, отказ от макияжа с истекшим сроком годности, отказ от совместного использования макияжа и регулярная чистка кистей и губок для макияжа могут помочь предотвратить воспаление. Консервативное использование средств для ресниц : частое нанесение туши и накладных ресниц, использование бигуди для ресниц или воздействие на ресницы продуктов и средств, содержащих большое количество химикатов, может повредить ваши ресницы.

Вместо этого выберите процедуру увлажнения с использованием касторового масла или даже вазелина, чтобы сделать ресницы более здоровыми и густыми.