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Как отсрочить Альцгеймера на 5 лет: ученые назвали игру, которую знает каждый

16 июля 2021, 14:35

Ученые утверждают, что чтение или написание букв имеет такой же эффект.

Болезнь Альцгеймера
В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, приняли участие 1978 человек / Audie Dewey / flickr.com

Согласно исследованиям, карточные игры и головоломки могут предотвратить развитие болезни Альцгеймера на пять лет.

Ученые утверждают, что чтение или написание букв имеет такой же эффект.

Ведущий автор, профессор Роберт Уилсон из Университета Раша в Чикаго, сказал: "Хорошая новость в том, что никогда не поздно начать заниматься такими недорогими и доступными видами деятельности, которые мы рассматривали. Наши результаты показывают, что может быть полезно начать делать эти вещи даже в 80 лет, чтобы отсрочить наступление болезни Альцгеймера", пишет Express.co.uk.

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В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, приняли участие 1978 человек со средним возрастом 80 лет.

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В группе было диагностировано 457 случаев болезни Альцгеймера - средний возраст 94 года для людей с самым высоким уровнем когнитивной активности.

Это по сравнению с 89 для пациентов с самым низким уровнем риска, если учесть другие факторы риска, такие как образование и пол.

Профессор Уилсон сказал: "Ни образование, ни познавательная деятельность в раннем периоде жизни не были связаны с возрастом, в котором у человека развилась болезнь Альцгеймера. Наши исследования показывают, что связь между познавательной активностью и возрастом, в котором у человека развилось слабоумие, в основном обусловлена ​​действиями, которые вы делаете в более позднем возрасте".

здоровье
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