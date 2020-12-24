УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как перестать грызть ногти навсегда: 6 действенных способов

24 декабря 2020, 10:19

Держите ногти коротко подстриженными, чтобы у вас было меньше заусениц.

Зимний маникюр на короткие ногти 2020
Держите ногти коротко подстриженными, чтобы у вас было меньше заусениц / Instagram

Люди кусают ногти по многим причинам и могут не осознавать, что делают это. Несмотря на кажущуюся безобидность привычки грызть ногти, она может иметь последствия для здоровья, включая бактериальные инфекции и деформацию ногтей.

Вот шесть способов перестать грызть ногти раз и навсегда.

1. Делайте регулярный маникюр

Когда это происходит за счет вашего красивого нового маникюра, кусание ногтей может стать менее привлекательным. Кроме того, химический вкус лака для ногтей может выступать сдерживающим фактором.

Традиционный маникюр может уменьшить желание жевать, но нанесение геля или накладных ногтей может еще больше уменьшить кусание ногтей.

Важно переделать маникюр вскоре после того, как предыдущий начал скалываться, чтобы продолжать избавляться от этой привычки.

2. Нанесите на ногти лак или средство с горьким вкусом

Нанесение ужасного или горького аромата на ногти также может предотвратить укусы. Лак с горьким вкусом широко доступен в большинстве аптек для тех, кто хочет перестать грызть ногти.

Вы также можете приготовить собственную "горькую аппликацию" дома с помощью таких ингредиентов, как перец халапеньо или соль. Нанося эти средства на ногти, смешайте их с чем-нибудь липким, например, с медом, чтобы они оставались на месте. Вы можете использовать ватный тампон или маленькую кисточку, чтобы нанести смесь.

3. Регулярно подстригайте ногти

"Держите ногти коротко подстриженными, чтобы у вас было меньше заусениц, чтобы грызть их", - говорит Ган Энг Серн, доктор медицины, хирург ЛОР из Сингапура. "С этим трюком есть большая вероятность, что вы не захотите грызть ногти, если вам трудно дотянуться до них зубами".

Конечно, вы все еще можете покусывать пальцы. Укусы таких коротких ногтей могут вызвать раздражение кожи, кровотечение и неправильный рост ногтей.

4. Попробуйте тренинг по изменению привычки

Еще один способ перестать грызть ногти - это тренировка по изменению привычки, которая представляет собой процесс замены нездоровой привычки другим, более здоровым занятием. Как только вы избавитесь от привычки, больше нет необходимости продолжать.

Есть много привычек, как краткосрочных, так и долгосрочных, которые вы можете попробовать выполнять вместо того, чтобы кусать ногти. Когда вы чувствуете желание грызть ногти, специалисты рекомендуют вместо этого сделать одно из следующих действий:

  • Жуйте жевательную резинку: "Это займет ваш рот и не даст вам покусать пальцы", - говорит Ган.
  • Поиграйте с чем-нибудь в руках, например с кольцом или стресс-мячом.
  • Оберните резинку вокруг запястья
  • Двигайтесь, если можете

"Когда вы начинаете грызть ногти, не относитесь жестко к себе - вместо этого встаньте и займитесь чем-нибудь другим, чтобы переключить свое внимание", - говорит Пол Грин, доктор философии, психолог из Манхэттена.

5. Наденьте перчатки

По словам Сьюзан Бард, доктора медицины, дерматолога из Бруклина, накрывайте ногти либо ботворезами, либо перчатками, чтобы не кусать ногти. Если вы решите убрать этот барьер, чтобы грызть ногти, вы лучше осознаете эту привычку и остановитесь.

Однако в теплую погоду перчатки могут быть потными и неудобными. Они также могут затруднить использование электроники сенсорного экрана или других действий, требующих точного движения руки.

6. Найдите свои триггеры

Хотя вы можете не осознавать, что кусаете ногти, постарайтесь изо всех сил осознавать, когда это происходит.

"Если вы нервничаете или просто скучаете, знание того, когда и почему, поможет вам лучше понять проблему, позволяя найти решение, которое может изменить реакцию вашего организма на выявленные причины", - говорит Ган.

Грин соглашается, предлагая вам создать физическую запись для консультации. "Отслеживайте, когда вы это делаете. Ведите журнал на телефоне или на бумаге, когда вы кусаете ногти", - говорит он. "Обратите внимание на то, что вы делали в то время и где вы были. Это позволит вам лучше осознать свою привычку, а также поможет выработать стратегию".

По словам Гана и Грина, некоторые общие триггеры грызения ногтей включают:

  • Длинные ногти
  • Отсутствие лака для ногтей
  • Нервно-индуцирующие ситуации
  • Скука

Почему люди грызут ногти?

Считается, что от 20% до 30% населения в целом хронически грызут ногти. После 10 лет эта привычка чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Хотя точная причина, по которой люди кусают ногти, неясна, некоторые факторы увеличивают вероятность этого:

Генетика. Если ваши родители грызут ногти или когда-то грызли ногти, у вас больше шансов сделать это.

Беспокойство. Люди с большей вероятностью грызут ногти, чтобы справиться с ситуацией, если они обеспокоены или находятся в стрессе.

Скука.

Если вы считаете, что сгрызание ногтей является результатом глубокой проблемы психического здоровья, например, беспокойства, обратитесь к специалисту по психическому здоровью.

Почему стоит перестать грызть ногти

По словам Барда, к негативным последствиям грызения ногтей относятся:

  • Передача инфекций между ртом и руками - особенно если у вас грязные руки
  • Кровотечение
  • Создание разрезов, позволяющих бактериям и вирусам проникать в кожу
  • Постоянная деформация ногтя
здоровье маникюр ногти
Сейчас вы просматриваете новость «Как перестать грызть ногти навсегда: 6 действенных способов». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Прижмет сосуды: самая мощная магнитная буря декабря 2020 пришлась на праздникиПрижмет сосуды: самая мощная магнитная буря декабря 2020 пришлась на праздники Витамины для женщин: что необходимо в 20, 30, 40 лет и в старшем возрастеВитамины для женщин: что необходимо в 20, 30, 40 лет и в старшем возрасте Влажный колодец любви: какие ошибки делают мужчины в куннилингусеВлажный колодец любви: какие ошибки делают мужчины в куннилингусе Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет​Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет​ Выяснилось, какую вакцину от COVID-19 скорее всего получит УкраинаВыяснилось, какую вакцину от COVID-19 скорее всего получит Украина
Следующий материал

Последние новости

10:25
"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки показал дочку и рассказал о ее болезни
10:23
Эксперты объяснили, почему в украинских больницах большие проблемы с кислородом Видео
10:23
Как коронавирус влияет на менструацию: женщины жалуются на серьезные изменения Видео
10:19
Как перестать грызть ногти навсегда: 6 действенных способов Видео
10:00
Арахисовое масло: нужные преимущества для здоровья Видео
Реклама
09:53
Интеграция России и Беларуси: в МИД РФ сделали заявление и объяснили ситуацию Видео
09:51
Впереди у Украины - три года пустоты мнение
09:33
Можно ли мыть волосы каждый день: эксперты дали ответ Видео
09:26
CNN: у США есть новые санкции против России из-за отравления Навального Видео
09:16
Вторая страна в мире разрешила использовать российскую вакцину от COVID-19 Видео
08:52
Сердечные заболевания и рак: ученые назвали риски употребления молока Видео
08:38
Гороскоп для всех на 24 декабря: вираж судьбы и создание серьезных отношений Видео
08:36
Украина оказалась на пороге грандиозного шухера мнение
08:33
СМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2 Видео
08:17
Коронавирус в Украине 24 декабря: число зараженных превысило миллион Видео
08:02
Растяжки: причины появления и домашние средства для борьбы с ними Видео
07:38
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год и рассказала, ждать ли снега Видео
07:38
В США сделали заявление о причастности России к отравлению Навального Видео
06:59
Гороскоп для всех на 25 декабря: выигрышный риск и стычка с разгневанным врагом Видео
06:57
Кремлёвский чекист лжет и хохочет в лицо всему миру мнение
Реклама
06:41
Восстановление ответственности за ложь в декларациях: Зеленский подписал закон Видео
06:29
Что нельзя делать православным в католическое Рождество Видео
06:10
Трамп помиловал экс-главу своего штаба Манафорта Видео
06:01
Создатели Дюны обрушились на Warner Bros из-за HBO Max
05:55
План Б по Донбассу: Арестович объяснил главные задачи Украины Видео
05:32
"Родители должны помнить, что их поступки отражаются на ребенке": звезда Перших ластівок Тая Щурук
05:20
Украину накроет снежным штормом: синоптики предупредили об опасности Видео
05:01
Влага в канале похоти: топ-5 способов надолго возбудить женщину Видео
04:46
Соня Киперман засветила грудь в крошечном бикини
04:17
Названы продукты, которые вызывают бессонницу Видео
03:14
Диетолог рассказала, какой приятный на вкус напиток помогает сердцу и сосудам
02:48
Шмыгаль объяснил, почему бюджету-2021 грозит пересмотр
01:47
"Секс так и прет": Полина Фаворская без лифчика засветилась на развратном фото
01:31
Украина закупит COVID-тесты на полмиллиона Видео
01:07
Украинский телеканал наказали за трансляцию пресс-конференции Путина Видео
01:04
В НАН подсчитали, сколько украинцев подхватят COVID-19 за новогодние праздники Видео
01:00
Эксперт объяснил, почему Трампу угрожает уголовная ответственность в США Видео
00:49
Украина введет новую обязательную прививку от опасной инфекции Видео
00:40
В Минюсте объяснили, кто мешает изменить закон о люстрации Видео
00:19
Православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать Видео
Реклама
00:09
Врачи назвали неожиданный вред мандаринов: кому нельзя есть Видео
23 декабря, среда
23:51
Когда ЕС снова возобновит авиарейсы с Украиной​: появились подробности Видео
23:16
Обнародованы фото 11-летней дочери Кернеса и ее мамы
23:05
Трамп наложил вето на военный бюджет США Видео
22:39
Во Львове власти опубликовали видео с картой Украины без Крыма
22:30
​На островах при загадочных обстоятельствах умер российский миллиардер​
22:18
Полынь: мощный борец с раком и другие преимущества для здоровья Видео
22:15
Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
22:00
В моду на 2021 год вошли яркие аксессуары для волос в стиле 90-х: фото Фото Видео
21:58
Лавров вернул Боснии и Герцеговине украденную из Луганска икону
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять