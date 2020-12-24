Как перестать грызть ногти навсегда: 6 действенных способов

Держите ногти коротко подстриженными, чтобы у вас было меньше заусениц / Instagram

Люди кусают ногти по многим причинам и могут не осознавать, что делают это. Несмотря на кажущуюся безобидность привычки грызть ногти, она может иметь последствия для здоровья, включая бактериальные инфекции и деформацию ногтей.

Вот шесть способов перестать грызть ногти раз и навсегда.

1. Делайте регулярный маникюр

Когда это происходит за счет вашего красивого нового маникюра, кусание ногтей может стать менее привлекательным. Кроме того, химический вкус лака для ногтей может выступать сдерживающим фактором.

Традиционный маникюр может уменьшить желание жевать, но нанесение геля или накладных ногтей может еще больше уменьшить кусание ногтей.

Важно переделать маникюр вскоре после того, как предыдущий начал скалываться, чтобы продолжать избавляться от этой привычки.

2. Нанесите на ногти лак или средство с горьким вкусом

Нанесение ужасного или горького аромата на ногти также может предотвратить укусы. Лак с горьким вкусом широко доступен в большинстве аптек для тех, кто хочет перестать грызть ногти.

Вы также можете приготовить собственную "горькую аппликацию" дома с помощью таких ингредиентов, как перец халапеньо или соль. Нанося эти средства на ногти, смешайте их с чем-нибудь липким, например, с медом, чтобы они оставались на месте. Вы можете использовать ватный тампон или маленькую кисточку, чтобы нанести смесь.

3. Регулярно подстригайте ногти

"Держите ногти коротко подстриженными, чтобы у вас было меньше заусениц, чтобы грызть их", - говорит Ган Энг Серн, доктор медицины, хирург ЛОР из Сингапура. "С этим трюком есть большая вероятность, что вы не захотите грызть ногти, если вам трудно дотянуться до них зубами".

Конечно, вы все еще можете покусывать пальцы. Укусы таких коротких ногтей могут вызвать раздражение кожи, кровотечение и неправильный рост ногтей.

4. Попробуйте тренинг по изменению привычки

Еще один способ перестать грызть ногти - это тренировка по изменению привычки, которая представляет собой процесс замены нездоровой привычки другим, более здоровым занятием. Как только вы избавитесь от привычки, больше нет необходимости продолжать.

Есть много привычек, как краткосрочных, так и долгосрочных, которые вы можете попробовать выполнять вместо того, чтобы кусать ногти. Когда вы чувствуете желание грызть ногти, специалисты рекомендуют вместо этого сделать одно из следующих действий:

Жуйте жевательную резинку: "Это займет ваш рот и не даст вам покусать пальцы", - говорит Ган.

Поиграйте с чем-нибудь в руках, например с кольцом или стресс-мячом.

Оберните резинку вокруг запястья

Двигайтесь, если можете

"Когда вы начинаете грызть ногти, не относитесь жестко к себе - вместо этого встаньте и займитесь чем-нибудь другим, чтобы переключить свое внимание", - говорит Пол Грин, доктор философии, психолог из Манхэттена.

5. Наденьте перчатки

По словам Сьюзан Бард, доктора медицины, дерматолога из Бруклина, накрывайте ногти либо ботворезами, либо перчатками, чтобы не кусать ногти. Если вы решите убрать этот барьер, чтобы грызть ногти, вы лучше осознаете эту привычку и остановитесь.

Однако в теплую погоду перчатки могут быть потными и неудобными. Они также могут затруднить использование электроники сенсорного экрана или других действий, требующих точного движения руки.

6. Найдите свои триггеры

Хотя вы можете не осознавать, что кусаете ногти, постарайтесь изо всех сил осознавать, когда это происходит.

"Если вы нервничаете или просто скучаете, знание того, когда и почему, поможет вам лучше понять проблему, позволяя найти решение, которое может изменить реакцию вашего организма на выявленные причины", - говорит Ган.

Грин соглашается, предлагая вам создать физическую запись для консультации. "Отслеживайте, когда вы это делаете. Ведите журнал на телефоне или на бумаге, когда вы кусаете ногти", - говорит он. "Обратите внимание на то, что вы делали в то время и где вы были. Это позволит вам лучше осознать свою привычку, а также поможет выработать стратегию".

По словам Гана и Грина, некоторые общие триггеры грызения ногтей включают:

Длинные ногти

Отсутствие лака для ногтей

Нервно-индуцирующие ситуации

Скука

Почему люди грызут ногти?

Считается, что от 20% до 30% населения в целом хронически грызут ногти. После 10 лет эта привычка чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Хотя точная причина, по которой люди кусают ногти, неясна, некоторые факторы увеличивают вероятность этого:

Генетика. Если ваши родители грызут ногти или когда-то грызли ногти, у вас больше шансов сделать это.

Беспокойство. Люди с большей вероятностью грызут ногти, чтобы справиться с ситуацией, если они обеспокоены или находятся в стрессе.

Скука.

Если вы считаете, что сгрызание ногтей является результатом глубокой проблемы психического здоровья, например, беспокойства, обратитесь к специалисту по психическому здоровью.

Почему стоит перестать грызть ногти

По словам Барда, к негативным последствиям грызения ногтей относятся: