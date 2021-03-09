Как перестать "перегибать" с мастурбацией: семь способов

Можно увлечься мастурбацией до такой степени, что это может повлиять на ваше повседневное функционирование. / 123RF.com

Мастурбация - это часть здоровой сексуальной жизни. Это естественно и считается безвредным.

Тем не менее, можно увлечься мастурбацией до такой степени, что это может повлиять на ваше повседневное функционирование и качество жизни, сообщает Insider.

Если это так или вы хотите сократить потребление по какой-либо другой причине, вот семь методов, которые вы можете использовать, чтобы перестать чрезмерно мастурбировать.

1. Избегайте порнографии

Первый шаг к урезанию является ограничивающим спусковыми механизмами, которые заставляют вас хотеть мастурбировать, особенно порнографию.

Читайте такжеПочему мастурбация полезна мужчинам - ответ сексопатолога

"Визуальные стимулы в порно часто слишком сильные. Эти образы создают более насущные, чем в любой другой форме сексуальной фантазии, что утяжеляет сопротивление мастурбации", - говорит Назанин Moaли, доктор философии, клинический психолог, сексолог и ведущий подкаста по сексологии.

2. Избегайте лишнего времени наедине с собой

Одиночество и скука могут быть обычным триггером для чрезмерной мастурбации.

"Большинство людей мастурбируют в одиночестве, а не в окружении других. Так что, если они хотят уменьшить вероятность мастурбации, было бы полезно больше находиться рядом с другими, а не изолироваться", - говорит Рэйчел Нидл, психолог, лицензированный психолог и содиректор Современные институты секс-терапии.

3. Чаще занимайтесь спортом

По словам Моали, для многих людей мастурбация служит формой эмоциональной регуляции, позволяющей расслабиться. Это потому, что при оргазме выделяются эндорфины.

Однако еще одна деятельность, которая высвобождает эндорфины, - это упражнения. Вот почему Моали говорит, что физическая активность - отличная альтернатива мастурбации.

4. Носите дополнительную одежду по дому

Неудивительно, что обнаженность или нижнее белье облегчают доступ к гениталиям.

Поэтому, если вы не хотите так много мастурбировать, Моали говорит, что вы можете носить больше слоев одежды, чтобы немного задержать процесс.

Эти дополнительные слои также могут служить напоминанием о вашей конечной цели - меньше мастурбировать.

5. Признайтесь, что стыдно за мастурбацию

Нидл говорит, что многим людям может быть стыдно за мастурбацию из-за негативной стигмы вокруг нее в определенных сообществах.

По словам Моали, поскольку о мастурбации открыто не говорят, людям может быть сложно определить основную причину их компульсивной мастурбации.

"Отказ от стыда и любопытство по поводу того, какой цели служит такое поведение, поможет вам определить и решить основные проблемы", - говорит Моали.

6. Найдите терапевта

Пришло время обратиться к терапевту, если ваша привычка к мастурбации мешает повседневной жизни.

Когда вы совершаете покупки, Нидл говорит, что важно найти психотерапевта, специализирующегося на сексуальных проблемах. Вы можете сделать это, обратившись к терапевту с сертификатом секс-терапии.

"Важно понимать, какие чувства возникают в связи с их мастурбацией, почему и какие факторы способствуют их усилению мастурбации или убежденности в том, что их мастурбация "чрезмерна", - говорит Нидл.

7. Найдите группу поддержки

Присоединение к группе поддержки даст вам чувство ответственности, которое поможет вам изменить свое поведение и послужит мотивацией.

Моали говорит, что дополнительным преимуществом является то, что общение с людьми с похожими проблемами и целями может помочь уменьшить чувство стыда, связанное с мастурбацией.