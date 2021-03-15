Как пережить развод: пять советов психотерапевта

То, что вы потеряли любимого человека, не означает, что у вас все еще мало других людей, которые вас любят. / Pixabay

Расставание - это закрытие главы, и грустить по этому поводу абсолютно нормально. Вы не только скорбите о потере романтических отношений, но и о потере всего, что с ними связано. Неудивительно, что это так больно.

Вот пять советов, одобренных терапевтом, как преодолеть разрыв:

1. Положитесь на своих близких

То, что вы потеряли любимого человека, не означает, что у вас все еще мало других людей, которые вас любят. Используйте эту сеть в своих интересах.

"Инстинкт многих людей заключается в том, чтобы изолироваться, когда они переживают разрыв, вместо того, чтобы полагаться на свою естественную систему поддержки. Хотя некоторое время простоя, чтобы позволить себе поплакать и обработать чувства в одиночестве, также является важным инструментом разрыва, поддержка сообщества является инструмент номер один для преодоления этого ", - говорит психотерапевт Хейли Нейдич.

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Нейдич говорит, что вам следует поговорить с людьми, которых вы больше всего поддерживаете, и рассказать им о своих потребностях. Например, иногда вам может захотеться излить свое сердце и высказать свое мнение о разрыве, а в других случаях вы можете просто захотеть, чтобы какая-то компания помогла вам отвлечься от разрыва и заняться чем-то более веселым. В любом случае, ваша система поддержки поможет вам в такие трудные времена.

2. Почувствуйте свои чувства

Боль от разрыва - это не весело, но важно позволить себе почувствовать все эмоции, которые возникают вместе с разрывом, чтобы пережить это и в конечном итоге вырасти из него.

"Переживая разрыв, вы хотите найти правильный баланс между тем, чтобы оставаться занятым и отвлеченным, и позволять себе быть подавленным и чувствовать свои эмоции", - говорит Нейдич. Вот некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы справиться со своими эмоциями:

Составьте плейлист для разрыва

Поговорите о разрыве с друзьями и семьей

Журнал о том, что вы чувствуете

Нейдич говорит, что ведение дневника - отличный инструмент во время разрыва, и всего лишь пятиминутная ежедневная практика может помочь вам очистить свои эмоции и связаться со своими чувствами. Вы можете писать о чем угодно, но исследование 2015 года показало, что написание негативных воспоминаний, связанных с вашим разрывом, может помочь вам быстрее двигаться вперед.

"Если у вас случаются приступы паники или вы не чувствуете себя эмоционально безопасным, чтобы испытать эти чувства самостоятельно, вы можете найти консультанта, который поддержит вас в вашем путешествии", - говорит Нейдич.

3. Сосредоточьтесь на уходе за собой

"Забота о себе - это ключ к изящному переживанию разрыва", - говорит Нейдич. Расставания могут нанести серьезный ущерб вашему психическому здоровью, поэтому очень важно практиковать заботу о себе, чтобы сохранять психическое здоровье.

Вам нужно сосредоточиться на эмоциональном и практическом уходе за собой. Что касается эмоциональной заботы о себе, вы хотите найти способы, которые помогут вам справиться с чувством эмоциональной незащищенности, самоанализа и другими негативными чувствами, которые могут возникнуть.

Как практиковать уход за собой

Вот некоторые примеры эмоциональной заботы о себе:

Медитировать

Установление эмоциональных границ

Выражая себя

Практика благодарности

Сострадание к себе

По словам Нейдич, также важно сосредоточиться на практическом уходе за собой. Убедитесь, что вы удовлетворяете свои самые основные потребности, такие как:

Есть все ваши блюда

Регулярно купаться

Ходить на работу

4. Ограничьте использование социальных сетей

По словам Нейдича, одна из самых распространенных причин, по которой разрыв затягивается, - это социальные сети. Если вы постоянно находитесь в социальных сетях и видите, что ваш бывший партнер или их друзья и семья появляются в вашей ленте, это вызовет у вас триггер и только продлит процесс заживления.

Это даже подтверждается исследованиями. Исследование 2012 года показало, что постоянное общение с бывшим в фейсбуке приводит к еще большим страданиям и тоске.

По этой причине врач рекомендует отписаться от учетных записей вашего бывшего в социальных сетях и учетных записей любых друзей или членов семьи, которые запускаются.

Однако, даже если вы не видите своего бывшего в своей ленте, социальные сети все равно могут способствовать возникновению негативных эмоций. Фотографии счастливых пар, помолвок и свадеб могут быть в равной степени для вас стимулом, потому что вы будете втянуты в игру сравнения.

Если вы чувствуете, что социальные сети ухудшают ваш разрыв по какой-либо причине, Нейдич говорит, что вы можете сделать 10-дневный перерыв в социальных сетях, чтобы дать себе перерыв и время, чтобы сосредоточиться на исцелении.

5. Прекратите общение с бывшим

Наконец, чтобы по-настоящему пережить разрыв, вам нужно разорвать отношения с бывшим, хотя бы временно. "Когда отношения закончены, пусть это будет", - говорит Нейдич.

Это может означать, что помимо отказа от подписки в социальных сетях вам может потребоваться также удалить номер бывшего, в зависимости от вашего самоконтроля. Нейдич также рекомендует не разговаривать с бывшим в течение нескольких недель.

"Некоторые люди хотят остаться друзьями после разрыва. Хотя это может быть возможно в будущем, отключение всякого общения на длительный период времени имеет важное значение, чтобы позволить вашему сердцу исцелиться и преодолеть глубокую боль, которая часто сопровождает конец отношений ", - говорит Нейдич.

Чем заняться

Составьте список, почему вы и ваш бывший расстались или почему вам не следует снова встречаться - исследование 2018 года показало, что повторное рассмотрение отрицательных качеств бывшего может помочь вам преодолеть разрыв.

Направьте свои эмоции в творческий проект. Вместо этого позвоните или напишите любимому человеку.