Как пищевую соду правильно применять в народной медицине / flickr.com/Media Kinh Bắc

Кроме своих прямых кулинарных назначений, пищевая сода активно используется в народной медицине. Портал GreenPost сделал подборку самых полезных для здоровья способов ее использования в быту.

По цене пищевая сода доступна для каждого и как минимум не ядовита в малых количествах (не зря же ее используют при приготовлении пищи).

Если у человека кашель — то можно делать ингаляции (столовая ложка соды на литр кипятка);

Боль в горле снимет полоскание раствором (две чайные ложки соды на стакан теплой воды).

Содовый раствор в нос облегчит насморк.

Многократные промывания глаз раствором подходят как дополнительное средство при лечении конъюнктивита.

Соду иногда используют и в борьбе с гипертонией – благодаря тому, что она усиленно выводить жидкость и соли из организма.

Сода — эффективное средство против укачивания в транспорте.

Сода помогает при лечении угрей, а также помогает при очистке кожу.

Раствор соды поможет избавиться от зуда и покраснения после укуса комара.

Снять отек с ног помогут пять столовых ложек соды на десять литров теплой воды.

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