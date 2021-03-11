Как пищевую соду правильно применять в народной медицине

Пищевая сода активно используется в народной медицине - но использовать ее нужно в исключительных и строго оговоренных случаях, а не каждому поводу.
Кроме своих прямых кулинарных назначений, пищевая сода активно используется в народной медицине. Портал GreenPost сделал подборку самых полезных для здоровья способов ее использования в быту.
По цене пищевая сода доступна для каждого и как минимум не ядовита в малых количествах (не зря же ее используют при приготовлении пищи).
- Если у человека кашель — то можно делать ингаляции (столовая ложка соды на литр кипятка);
- Боль в горле снимет полоскание раствором (две чайные ложки соды на стакан теплой воды).
- Содовый раствор в нос облегчит насморк.
- Многократные промывания глаз раствором подходят как дополнительное средство при лечении конъюнктивита.
- Соду иногда используют и в борьбе с гипертонией – благодаря тому, что она усиленно выводить жидкость и соли из организма.
- Сода — эффективное средство против укачивания в транспорте.
- Сода помогает при лечении угрей, а также помогает при очистке кожу.
- Раствор соды поможет избавиться от зуда и покраснения после укуса комара.
- Снять отек с ног помогут пять столовых ложек соды на десять литров теплой воды.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Врачи рассказали, поможет ли сода отбелить зубы
- До того эксперты рассказали о семи способах использования соды, которые улучшают здоровье.
Автор: Дмитрий Видоменко