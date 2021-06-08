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Как питаются японцы с "острова безсмертных" Окинава: три главных совета

8 июня 2021, 13:14

В частности, люди, которые там живут, вовсю пользуются этими тремя привычками, чтобы продлить свою жизнь.

Япония, землетрясение, японцы
Клетчатка - это углевод, который содержится в растительной пище, включая бобы, фрукты, зерно, орехи и овощи. / Reuters

Окинава называют островом бессмертных из-за необычно большого количества людей, живущих больше 100 лет.

В частности, люди, которые там живут, вовсю пользуются этими тремя привычками, чтобы продлить свою жизнь.

Так, по информации Express.co.uk, диета Окинавы богата углеводами, включая сладкий картофель.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в Journals of Gerontology, у пожилых людей, которые придерживались диеты, богатой клетчаткой, на 80 процентов больше шансов прожить дольше и оставаться здоровее, чем у тех, кто этого не делал.

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Клетчатка - это углевод, который содержится в растительной пище, включая бобы, фрукты, зерно, орехи и овощи.

Исследования показали, что у тех, кто потребляет в среднем 29 граммов клетчатки в день, снижается риск рака, сердечных заболеваний и диабета с улучшением когнитивной и сердечно-сосудистой функции.

Рафинированные углеводы против углеводов, богатых клетчаткой

Ученые и эксперты в области здравоохранения согласны с тем, что не все углеводы одинаковы.

К самым здоровым источникам углеводов относятся необработанные или минимально обработанные, такие как богатые клетчаткой цельные зерна, овощи, фрукты и бобы, которые способствуют хорошему здоровью, доставляя витамины, минералы и множество важных фитонутриентов.

Низкокачественные диеты с большим количеством рафинированных углеводов и обработанного мяса были связаны с более короткой продолжительностью жизни, что еще раз свидетельствует о том, что овощи, цельнозерновые, орехи и полезные жиры являются одними из лучших продуктов, чтобы жить дольше.

Ферментированные продукты

Долголетие Окинавы также связано с их любовью к ферментированным продуктам, которые укрепляют здоровье кишечника.

Согласно исследованию, опубликованному в рецензируемом журнале Американского общества микробиологов mSphere, наличие хороших бактерий помогает человеку прожить более долгую и здоровую жизнь.

Китайские и канадские исследователи объединились для одного из крупнейших исследований микробиома человека.

Изучая кишечные бактерии более 1000 человек всех возрастов и состояний здоровья, они обнаружили связь между здоровьем человека и бактериями в его кишечнике.

"Главный вывод состоит в том, что если вы до смешного здоровы и вам 90 лет, ваша кишечная микробиота не сильно отличается от здорового 30-летнего человека в той же популяции", - сказал доктор Грег Глор, главный исследователь исследования.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, дополнительно изучалось влияние ферментированных продуктов на когнитивные функции.

В исследовании отмечается, что ферментированные продукты на растительной основе, такие как ферментированные овощи и фрукты, играют важную роль в питании человека, обеспечивая витамины, минералы, микроэлементы и другие важные питательные вещества.

Далее в нем говорится: "Ферментация продуктов на растительной основе - это общий способ сохранить и расширить питательные и сенсорные свойства пищи.

"Несколько научных отчетов показали, что ферментированные растительные продукты улучшают когнитивные функции с помощью моделей in vitro и in vivo".

Упражнение

Любовь Окинавы к физическим упражнениям - еще один ключевой фактор их впечатляющего долголетия.

Островитяне много тренируются, что помогает улучшить здоровье сердца и снижает стресс.

Гормоны стресса могут стать дополнительной нагрузкой на сердце, поскольку упражнения помогают расслабиться и снять стресс.

Упражнения работают как бета-блокаторы, помогая снизить частоту сердечных сокращений и снизить уровень крови, что еще больше снижает риск сердечных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни.

здоровье
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