Как побороть стресс и тревогу - ответ невролога

Миллионы украинцев после масштабного вторжения войск России ощутили небывалый стресс. Как побороть тревогу, рассказал невролог Евгений Скрыпник.

"Организм в таком состоянии нам действует возможность активизироваться, мобилизоваться, у нас улучшается концентрация внимания, память, склонность критически мыслить, хотя и несколько узко, то есть все процессы направлены на выживание! Все реакции направлены на выживание в новых условиях существования!", - объяснил врач.

Медик снова напомнил, что во время войны даже у людей, ранее страдавших паническими атаками, тревожностью, психосоматическими расстройствами состояние улучшается - организм мобилизуется.

Последствия для нервной системы, психики будут через 3-6 месяцев после стресса.

"То есть принимать для профилактики, при стрессе, начальной тревоге – успокоительные не нужно", - говорит специалист.

Что делать при стрессе

Продолжать максимально (если возможно) заниматься теми делами, которые делали до войны.

Занятия физкультурой, спортом, то есть старайтесь быть максимально физически активными.

Разговаривайте об этом с близкими и родными.

Отвлекитесь от новостей, хотя бы на несколько часов.

Когда можно гулять на улице.

Пить достаточное количество воды.

Постараться максимально восстановить режим сна, по возможности.

Читайте такжеДолжны быть у каждого в доме: эти растения помогут снять стресс и тревогу

Читайте также: