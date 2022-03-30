Как побороть стресс и тревогу - ответ невролога

Во время войны даже у людей организм мобилизуется.
Миллионы украинцев после масштабного вторжения войск России ощутили небывалый стресс. Как побороть тревогу, рассказал невролог Евгений Скрыпник.
"Организм в таком состоянии нам действует возможность активизироваться, мобилизоваться, у нас улучшается концентрация внимания, память, склонность критически мыслить, хотя и несколько узко, то есть все процессы направлены на выживание! Все реакции направлены на выживание в новых условиях существования!", - объяснил врач.
Медик снова напомнил, что во время войны даже у людей, ранее страдавших паническими атаками, тревожностью, психосоматическими расстройствами состояние улучшается - организм мобилизуется.
Последствия для нервной системы, психики будут через 3-6 месяцев после стресса.
"То есть принимать для профилактики, при стрессе, начальной тревоге – успокоительные не нужно", - говорит специалист.
Что делать при стрессе
- Продолжать максимально (если возможно) заниматься теми делами, которые делали до войны.
- Занятия физкультурой, спортом, то есть старайтесь быть максимально физически активными.
- Разговаривайте об этом с близкими и родными.
- Отвлекитесь от новостей, хотя бы на несколько часов.
- Когда можно гулять на улице.
- Пить достаточное количество воды.
- Постараться максимально восстановить режим сна, по возможности.
Читайте такжеДолжны быть у каждого в доме: эти растения помогут снять стресс и тревогу
Читайте также:
- Стресс и усталость: сколько растворимого и заварного кофе можно выпивать в сутки
- Как избавится от стресса во время войны: врач-гастроэнтеролог назвала лучшие продукты
- Помогут вернуть здоровье и преодолеть стресс: названы самые полезные каши