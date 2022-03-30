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Как побороть стресс и тревогу - ответ невролога

30 марта 2022, 22:12

Во время войны даже у людей организм мобилизуется.

Стресс
Стресс / ua.depositphotos.com

Миллионы украинцев после масштабного вторжения войск России ощутили небывалый стресс. Как побороть тревогу, рассказал невролог Евгений Скрыпник.

"Организм в таком состоянии нам действует возможность активизироваться, мобилизоваться, у нас улучшается концентрация внимания, память, склонность критически мыслить, хотя и несколько узко, то есть все процессы направлены на выживание! Все реакции направлены на выживание в новых условиях существования!", - объяснил врач.

Медик снова напомнил, что во время войны даже у людей, ранее страдавших паническими атаками, тревожностью, психосоматическими расстройствами состояние улучшается - организм мобилизуется.

Последствия для нервной системы, психики будут через 3-6 месяцев после стресса.

"То есть принимать для профилактики, при стрессе, начальной тревоге – успокоительные не нужно", - говорит специалист.

Что делать при стрессе

  • Продолжать максимально (если возможно) заниматься теми делами, которые делали до войны.
  • Занятия физкультурой, спортом, то есть старайтесь быть максимально физически активными.
  • Разговаривайте об этом с близкими и родными.
  • Отвлекитесь от новостей, хотя бы на несколько часов.
  • Когда можно гулять на улице.
  • Пить достаточное количество воды.
  • Постараться максимально восстановить режим сна, по возможности.

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