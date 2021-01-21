Как поддерживать здоровье легких: лайфхаки

Люди могут помочь сохранить здоровье легких с помощью различных подходов. / ridus.ru

Астма, хроническая обструктивная болезнь легких и рак легких - это лишь некоторые болезни, которые могут поражать легкие. Тем не менее, люди могут помочь сохранить здоровье легких с помощью различных подходов.

В частности, ряд стратегий образа жизни может уменьшить или предотвратить серьезные проблемы со здоровьем легких.

Респираторные инфекции могут быть серьезными, особенно у пожилых людей, очень маленьких детей и лиц с ослабленной иммунной системой.

Например, вирус SARS-CoV-2 может вызывать COVID-19, приводя к потенциально серьезным симптомам, а в некоторых случаях даже к смерти, даже у здоровых людей.

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Человек может снизить риск заражения легочными инфекциями за счет:

соблюдения карантина

частого мытья рук

избежание скопления людей в сезон простуды и гриппа

физического дистанцирования и ношения маски во время пандемии COVID-19

кашлять в ткань или локоть

Людям с хроническими заболеваниями легких следует обсудить со своими врачами дополнительные стратегии снижения риска заражения инфекциями.

Сделайте прививку

Вакцины могут предотвратить несколько инфекций, в том числе те, которые могут повредить легкие. Например, вакцина против столбняка, дифтерии и коклюша может предотвратить потенциально серьезные заболевания младенцев и детей. Другой вакциной является вакцина против пневмококковой пневмонии, которая может защитить от некоторых форм пневмонии.

Избегайте курения

Курение является основной причиной рака легких и таких заболеваний легких, как ХОБЛ. Избегайте курения или вейпинга и избегайте пассивного курения, особенно в закрытых помещениях. Кроме того, курильщикам, которые всю жизнь продолжают курить, никогда не поздно бросить курить.

Легкие начинают заживать практически сразу после того, как человек бросает курить. Через десять лет после отказа от курения риск заболеть раком легких примерно вдвое меньше, чем у нынешнего курильщика.

Снижение загрязнения воздуха в помещении

Загрязнение воздуха в помещении может повредить легкие и усугубить астму и аллергию. Чтобы уменьшить загрязнение воздуха в помещении, человек может соблюдать следующие меры:

Используйте воздушный фильтр и заменяйте его каждые 60–90 дней

Проверьте дом на наличие плесени

Проверьте дом на радон

Избегайте использования химикатов с сильным запахом в непроветриваемом помещении

Надевайте маску при рисовании или работе с сильнодействующими химикатами

Не позволяйте людям курить в доме

Держите двери и окна закрытыми, когда воздух снаружи очень загрязнен

Лечите хронические проблемы с легкими

Люди с заболеваниями легких, астмой, аллергией и проблемами дыхания могут защитить свои легкие, обратившись к пульмонологу или другому специалисту в области легких. Поговорите с врачом, если симптомы меняются или ухудшаются, лекарства вызывают побочные эффекты или стратегии лечения неэффективны.

Людям, страдающим аллергией, следует спросить медицинских работников о методах лечения аллергии. Им также следует избегать аллергенов, а домашние воздушные фильтры могут уменьшить их воздействие.

Избегайте загрязнения наружного воздуха

Загрязнение наружного воздуха может затруднить дыхание и повысить риск заболеваний легких и рака легких.

Чтобы уменьшить его влияние, человек может попробовать следующие шаги:

Проверьте индекс качества воздуха и не проводите время на улице, когда качество воздуха низкое

Используйте систему фильтрации домашнего кондиционера, чтобы удалить загрязнения из воздуха в помещении

Избегайте занятий спортом возле дорог с интенсивным движением или когда виден смог

Упражнения

Регулярные упражнения имеют решающее значение для здоровья легких, сердца и всего тела. Эксперты в области здравоохранения рекомендуют всем попробовать какую-либо форму регулярных упражнений, независимо от возраста и физической подготовки. Даже люди с хроническими заболеваниями легких могут увидеть улучшение здоровья при регулярной физической активности. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют взрослым:

Выполняйте не менее 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности, таких как ходьба, каждую неделю. Люди, занимающиеся интенсивными аэробными упражнениями, такими как бег, должны стремиться к 75 минутам в неделю.

Выполняйте силовые упражнения, такие как упражнения с собственным весом или тяжелая атлетика, не реже 2 дней в неделю.

Дыхательные упражнения также могут укрепить легкие. Попробуйте следующее:

Вдохните через нос. Затем выдохните через сжатые губы - постарайтесь выдыхать вдвое дольше, чем вдох.

Практикуйте дыхание животом, при котором диафрагма втягивает воздух глубоко в легкие. Сделайте вдох и позвольте животу расшириться, затем выдохните, чтобы живот сжался.

Выполняйте два вышеуказанных упражнения, дыша нормально, по 5–10 минут каждое в день. Когда вы освоите техники, человек может практиковать их при одышке.

Избегайте опасных химикатов

Некоторые опасные химические вещества могут повредить легкие. Люди, которые работают на производстве или в промышленных условиях, должны спрашивать о мерах безопасности на рабочем месте, включая тестирование асбеста. Надевайте маску при работе в пыльных местах или местах, которые могут подвергнуть человека воздействию токсичных химикатов.

В доме установите детектор угарного газа и разместите детекторы дыма в каждой комнате. Это поможет снизить риск отравления угарным газом и вдыхания дыма.