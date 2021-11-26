Как подготовить ребенка к вакцинации: действенные советы Минздрава

Как подготовить ребенка к вакцинации / Униан

В Минздраве подробно рассказали о том, как подготовить ребенка к вакцинации.

В Телеграме ведомства указано, что перед проведением прививки врач осматривает ребенка и оценивает состояние здоровья. Важно понимать, что ребенок может волноваться по поводу процедуры вакцинации, нуждаться в психологической поддержке. Ребенок может не понимать, зачем делать прививки, если он здоров. Поэтому перед прививкой следует подготовить ребенка к этой процедуре, в игровой форме объяснить, что вакцинация защищает от болезней.

В Минздраве отметили, что психологическую подготовку ребенка к прививке следует начать заблаговременно с обсуждения процедуры вакцинации. Также следует дать ответы на интересующие ребенка вопросы.

Необходимо описать каждое действие медработника, объяснить, зачем обрабатывать место укола, как работает шприц. Можно просмотреть мультфильм или специальные видео о вакцинации детей.

Не надо подчеркивать, что укол безболезненный – это будет ложью. Лучше объяснить, что только так вакцина сможет попасть в организм и помочь ему противостоять заболеванию, посоветовали в Минздраве.

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Говорить о вакцинации необходимо в положительном ключе, ставить себя в пример, говорится в сообщении.

Можно также взять в медучреждение любимую игрушку или вещь ребенка, которая может дать ему чувство комфорта и отвлечь внимание во время вакцинации.

Если перед процедурой ребенок чувствует себя встревоженным, то родителям следует попробовать следующие техники:

предложить ребенку сжимать мячик или собственные ладони;

послушать вместе музыку или попеть – это поможет ребенку отвлечься от процедуры;

представить вместе с ребенком место, которое ему приятно. Попросить сына/дочь описать, что он/она видит, какие запахи и звуки слышит, что чувствует.

Важно помнить, что иногда прививки, защищающие ребенка от инфекционных заболеваний, могут вызвать временный дискомфорт, например боль в месте инъекции или повышение температуры. По этой причине ребенок может нервничать и плакать, соответственно, после прививки он нуждается в большем внимании.

В случае повышения температуры или другого ухудшения состояния ребенка следует обратиться к врачу.

Вакцинация от коронавируса

Напомним, что с 24 сентября на портале "Дія" появилась возможность сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса. Также в приложении запустили возможность создать сертификат о выздоровлении. Украинские сертификаты признал ЕС, так что ими можно пользоваться во время путешествий.

Ранее Минцифры упростило генерацию COVID-сертификата в "Дії", выпустив важное обновление системы. Отныне украинцам не нужно создавать цифровую подпись при помощи фото ID и вертеть головой перед камерой смартфона.