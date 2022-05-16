Как подготовить рис для вкусного и рассыпчатого плова: секрет от кулинара

Как подготовить рис для плова / ua.depositphotos.com

Вкусный рассыпчатый рис в плове - это то, к чему стремится каждый кулинар. Ведь сварить рисовую кашу с мясом - задача простая, а приготовить настоящий плов - это уже искусство.

Как правильно приготовить рис - промывать не нужно

Эксперты говорят, что несмотря на распространенные советы промывать рис для настоящего вкусного рассыпчатого плова не нужно вообще.

Помыв рис в воде до ее прозрачности, вы не сможете получить желаемый результат.

Надо замачивать, но правильно

Рис для плова надо замочить без предварительного тщательного промывания.

Выдерживают крупу в воде от 1,5 до 4 часов. При этом воду необходимо хорошенько посолить.

Секрет в том, что вода для замачивания должна быть непременно горячей, около 60 градусов.

Соленая горячая вода лучше всего вымывает крахмал из риса, а благодаря этому плов получится и рассыпчатым, и вкусным.

Если же вы будете вымывать крахмал, тщательно перетирая рис руками, вы рискуете поломать крупинки, и они впитают больше влаги, чем нужно.

А простое промывание риса водой вообще никакой пользы не несет.

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