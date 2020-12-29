Как подготовиться к эндоскопии: простые способы

Важно подготовиться к эндоскопии верхних отделов ЖКТ, чтобы процедура прошла гладко. / Pixabay

Есть несколько видов эндоскопии. При эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) врач вводит эндоскоп через рот и вниз по пищеводу. Эндоскоп - это гибкая трубка с прикрепленной камерой.

Ваш врач может назначить эндоскопию верхних отделов желудочно-кишечного тракта, чтобы исключить пептические язвы или структурные проблемы, такие как закупорка пищевода. Они также могут выполнить процедуру, если у вас есть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) или если они подозревают, что у вас она есть.

Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта также может помочь определить, есть ли у вас грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, которая возникает, когда верхняя часть желудка проталкивается через диафрагму в грудь.

Важно подготовиться к эндоскопии верхних отделов ЖКТ, чтобы процедура прошла гладко. Ваш врач даст вам конкретные инструкции о том, как подготовиться к эндоскопии, но вот несколько общих советов, которые помогут убедиться, что вы готовы.

1. Обсудите медицинские условия или проблемы

Обязательно сообщите врачу, если вы беременны или страдаете какими-либо заболеваниями, такими как сердечные заболевания или рак. Эта информация поможет вашему врачу понять, следует ли принимать необходимые меры предосторожности для максимально безопасного выполнения процедуры.

2. Упомяните лекарства и аллергию

Вам также следует сообщить своему врачу о любых аллергиях, которые у вас есть, и о любых рецептурных и безрецептурных лекарствах, которые вы принимаете. Ваш врач может посоветовать вам изменить дозировку или прекратить прием определенных лекарств до эндоскопии. Некоторые лекарства могут увеличить риск кровотечения во время процедуры. Эти лекарства включают:

противовоспалительные препараты

варфарин (кумадин)

гепаринаспирин

любые разбавители крови

Любые лекарства, вызывающие сонливость, могут повлиять на действие седативных средств, необходимых для процедуры. Лекарства, снимающие тревогу, и многие антидепрессанты могут повлиять на вашу реакцию на седативное средство.

Если вы принимаете инсулин или другие лекарства для контроля диабета, важно обсудить с врачом такой план, чтобы уровень сахара в крови не упал слишком низко.

Не вносите никаких изменений в суточную дозу, если только врач не попросит вас об этом.

3. Знайте риски процедуры

Убедитесь, что вы понимаете риски процедуры и возможные осложнения. Осложнения возникают редко, но могут включать в себя следующее:

Аспирация происходит при попадании пищи или жидкости в легкие. Это может произойти, если вы перед процедурой съедите или выпьете. Обязательно следуйте инструкциям врача по поводу голодания, чтобы предотвратить это осложнение.

Побочная реакция может возникнуть, если у вас аллергия на определенные лекарства, например на седативные средства, которые вам дают для расслабления во время процедуры. Эти препараты также могут влиять на действие других лекарств, которые вы принимаете.

Обязательно сообщите своему врачу о любых лекарствах, которые вы принимаете.

Кровотечение может возникнуть при удалении полипов или проведении биопсии. Однако кровотечение обычно незначительное и легко поддается лечению.

В исследуемой области может произойти разрыв. Однако это маловероятно.

4. Организуйте поездку домой

Скорее всего, вам дадут наркотик и успокаивающее средство, чтобы расслабиться во время эндоскопии. Не садитесь за руль после процедуры, потому что эти препараты вызывают сонливость. Договоритесь, чтобы кто-нибудь подобрал вас и отвез домой. Некоторые медицинские центры не разрешат вам пройти процедуру, если вы не договоритесь о поездке домой заранее.

5. Не ешьте и не пейте

Нельзя есть и пить после полуночи накануне процедуры. Это включает жевательную резинку или мяту. Однако обычно вы можете пить прозрачные жидкости после полуночи за шесть часов до эндоскопии, если ваша процедура проводится во второй половине дня. К прозрачным жидкостям относятся:

вода

кофе без сливок

яблочный сок

чистая сода

бульон

Вам следует избегать употребления чего-либо красного или оранжевого.

6. Одевайтесь удобно

Хотя вам дадут лекарство, чтобы расслабиться, эндоскопия все же может вызвать некоторый дискомфорт. Обязательно носите удобную одежду и избегайте украшений. Перед процедурой вас попросят снять очки или зубные протезы.

7. Принесите все необходимые формы

Обязательно заполните форму согласия и любые другие документы, которые запрашивал ваш врач. Подготовьте все формы за ночь до процедуры и положите их в сумку, чтобы не забыть взять их с собой.

8. Планируйте время на восстановление

После процедуры у вас может возникнуть легкий дискомфорт в горле, и может потребоваться некоторое время, чтобы действие лекарства прекратилось. Целесообразно брать отпуск с работы и избегать принятия важных жизненных решений, пока вы полностью не выздоровеете.