Как поднять аппетит: диетолог дала простые рекомендации

Для поднятия аппетита нужно пересмотреть рацион и не забывать о физической активности, сообщила диетолог / english.nesebarinfo.com

Известный диетолог Светлана Фус поделилась, что необходимо делать для поднятия аппетита.

Чтобы поднять аппетит, в частности нужно пересмотреть рацион, посоветовала эксперт на своей странице в Instagram.

Фус добавила, что также нужно помнить о физической активности.

"Пересмотрите свой рацион, он должен быть разнообразным и сбалансированным…", – написала диетолог.

Эксперт предупредила, что потеря аппетита может сигналить о наличии какого-то заболевания, поэтому стоит обратиться к семейному врачу.