Как поднять аппетит: диетолог дала простые рекомендации

Эксперт отметила, что потеря аппетита может свидетельствовать о наличии болезни.
Известный диетолог Светлана Фус поделилась, что необходимо делать для поднятия аппетита.
Чтобы поднять аппетит, в частности нужно пересмотреть рацион, посоветовала эксперт на своей странице в Instagram.
Фус добавила, что также нужно помнить о физической активности.
"Пересмотрите свой рацион, он должен быть разнообразным и сбалансированным…", – написала диетолог.
Эксперт предупредила, что потеря аппетита может сигналить о наличии какого-то заболевания, поэтому стоит обратиться к семейному врачу.
- Ранее ученые выяснили, что ряд продуктов не утоляют голод, а только его провоцируют.
- Первые места в рейтинге таких продуктов заняли хлеб, чипсы и крекеры. Исследователи отметили, что через 20-30 минут после перекуса этими продуктами у людей еще больше разгорается голод.
Автор: Екатерина Присяжнюк