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Как получить максимум удовольствия от мастурбации, когда вы женщина, которая проводит 14 февраля одна

10 февраля 2021, 22:12

Самоудовлетворение не всегда должно быть полным прикосновением к гениталиям.

Оргазм
Самоудовлетворение не всегда должно быть полным прикосновением к гениталиям / lady.tochka.net

День святого Валентина в этом году, несомненно, будет самым одиноким в новейшей истории, поскольку изоляция практически во всем мире удерживает одиночек подальше от потенциальных партнеров.

И парам, которые не живут вместе, к сожалению, придется держаться отдельно. Однако надежда не потеряна, поскольку женщины могут провести День Святого Валентина, практикуя любовь к себе, пишет издание The Daily Star.

Секс-эксперт из "Feel Fully You" Жюлетт поделилась советом, как получить максимум удовольствия от мастурбации, когда вы женщина, которая проводит 14 февраля одна.

Она сказала: "Самоудовлетворение не всегда должно быть полным прикосновением к гениталиям - для многих - это не путь к удовольствию.

"Вместо этого попробуйте двигать своим телом, используя различные техники дыхания для перемещения энергии. Эмоции могут возникнуть, и они тоже приветствуются.

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"Мы тратим свою жизнь на то, чтобы сдерживать наши эмоции, отталкивая их, так что, когда мы замедляемся и позволяем себе чувствовать себя полностью, в теле происходит оттаивание", - говорит она.

Она продолжила: "Мы так привыкли делать что-то быстрее и усерднее, добавляя давления, что у нас онемели наши тела.

"Начните с легчайшего прикосновения к себе или, возможно, положите руку на руку. Слегка коснитесь своей руки. Увеличивайте давление и двигайте вверх и вниз. Следующее - щекотание. Мы называем это картированием тела. Вы можете сделать это с каждой частью своего тела, познавая ее как можно ближе", - говорит она.

Жюлетт добавила: "Помните, что женскому телу нужно 20 минут, чтобы разогреться, возбудиться. Нужно трогать себя, дразнить, обходить клитор, но не касаться его. Почувствуйте прилив энергии, так что когда вы, наконец, прикоснетесь к нему, вы почувствуете электричество. Легкие движения вверх увеличивают энергию. Измените скорость и давление, и как только вы почувствуете высокий пиковый удар вниз, возвращающий энергию вниз, повторите это еще несколько раз, делая кульминацию намного более интенсивной".

здоровье секс
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