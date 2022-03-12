Как помочь организму во время войны: 5 продуктов, которые категорически нельзя есть при стрессе

Эти продукты не стоит употреблять во время стресса, чтобы не навредить еще больше организму.
В Украине уже больше 2 недель идет война. Это очень сильно отразилось на здоровье из-за постоянного стресса и напряжении.
Врач Екатерина Толстикова в Instagram дала несколько полезных советов, которые помогут привести организм в стабильное состояние и немного расслабиться.
Что важно есть во время войны, чтобы не навредить организму
- Стоит покупать консервы, тушенку, рыбу.
- Добавьте в рацион маринованные овощи (огурцы/помидоры/квашеная капуста). Клетчатка очень нужна во время стресса, так как из-за постоянного напряжения возможны запоры.
- Обязательными в рационе орехи и семена. Они поддержат работу гормонов, надолго дадут сытость, наладят нормальную работу нервной системы.
- Стресс сильно изматывает работу всех органов, а глюкоза - самое простое и быстрое "топливо" для организма.
- Жевательная резинка помогает успокоить стресс. Она должна быть в любом кармане.
Стресс и еда – две вещи, тесно связанные. Но, не все продукты приносят пользу во время эмоционального состояния и могут его усугубить.
Что нельзя есть во время стресса
Печенье и сушки могут привести к тяжелым последствиям со здоровьем.
Сыр Тофу первый враг того, кто находится в стрессе. Тофу содержит много меди, а именно это вещество в организме связывают с повышенным уровнем стресса.
Кофе - отличный источник энергии. Но на очень короткий промежуток времени. Во время стресса его категорически не стоит пить.
Жаренная еда может спровоцировать проблемы с ЖКХ. Такую пищу не стоит есть во время тяжелого стрессового состояния.
Кексы, торты и другая выпечка приводят к плохому самочувствию.
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