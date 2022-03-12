Как помочь организму во время войны: 5 продуктов, которые категорически нельзя есть при стрессе

Стресс и еда

В Украине уже больше 2 недель идет война. Это очень сильно отразилось на здоровье из-за постоянного стресса и напряжении.

Врач Екатерина Толстикова в Instagram дала несколько полезных советов, которые помогут привести организм в стабильное состояние и немного расслабиться.

Что важно есть во время войны, чтобы не навредить организму

Стоит покупать консервы, тушенку, рыбу.

Добавьте в рацион маринованные овощи (огурцы/помидоры/квашеная капуста). Клетчатка очень нужна во время стресса, так как из-за постоянного напряжения возможны запоры.

Обязательными в рационе орехи и семена. Они поддержат работу гормонов, надолго дадут сытость, наладят нормальную работу нервной системы.

Стресс сильно изматывает работу всех органов, а глюкоза - самое простое и быстрое "топливо" для организма.

Жевательная резинка помогает успокоить стресс. Она должна быть в любом кармане.

Стресс и еда – две вещи, тесно связанные. Но, не все продукты приносят пользу во время эмоционального состояния и могут его усугубить.

Что нельзя есть во время стресса

Печенье и сушки могут привести к тяжелым последствиям со здоровьем.

Сыр Тофу первый враг того, кто находится в стрессе. Тофу содержит много меди, а именно это вещество в организме связывают с повышенным уровнем стресса.

Кофе - отличный источник энергии. Но на очень короткий промежуток времени. Во время стресса его категорически не стоит пить.

Жаренная еда может спровоцировать проблемы с ЖКХ. Такую пищу не стоит есть во время тяжелого стрессового состояния.

Кексы, торты и другая выпечка приводят к плохому самочувствию.

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