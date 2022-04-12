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Как помочь ребенку перенести легче долгую поездку: советы для родителей

12 апреля 2022, 06:05

Расскажите ребенку о дороге и причину поездки. Проговорите, куда вы едете, даже если вы сами еще точно не знаете.

Как подготовить ребенка к долгой дороге / фото РБК Украина

Долгая поездка для любого человека тяжелая, а для маленького – особенно. Если эта поездка связана отнюдь не с каникулами и путешествиями, малыш может чувствовать тревогу и беспокойство, а от этого его поведение станет капризным.

Как родители могут помочь ребенку легче перенести дальнюю поездку, рассказали в ЮНИСЕФ.

  1. Расскажите ребенку о дороге и причину поездки. Проговорите, куда вы едете, даже если вы сами еще точно не знаете. Обозначьте направление движения, и озвучивайте станции во время дороги. Это поможет ребенку чувствовать, что ситуация контролируется.
  2. Позаботьтесь о чувстве безопасности. Предложите ребенку взять в дорогу любимую игрушку. Это может отвлечь ребенка и дать ощущение связи с домом.
  3. Проговорите правила поведения в дороге. Ради безопасности скажите, что, когда вы останавливаетесь на блокпостах, важно вести себя тихо, не выглядывать из окон и ни в коем случае нельзя выходить из машины/автобуса.
  4. Наблюдайте за состоянием ребенка и реагируйте на его потребности. Спрашивайте, хочет ли ребенок есть, пить, в туалет. Чтобы проверить реакцию ребенка и поддерживать с ней контакт во время дороги, вы можете придумать кодовое слово для своеобразной "переклички".
  5. Помогайте ребенку справиться с уровнем эмоционального напряжения. Хорошо работает озвучивание эмоций. Предложите вместе спеть или порычать, как медведь, пропеть вместе букву Аааа или Оооо.
  6. Помогайте ребенку справиться с усталостью. Помочь активизировать тело, усилить кровообращение могут похлопывания по всему телу. Это может делать сам ребенок или взрослый, который рядом. Чтобы переключить внимание ребенка, предложите поиграть в игры.
  7. Позаботьтесь о себе! Забота о себе – это забота и о ваших детях. Давайте себе возможность отдохнуть, следите за дыханием и потребностями организма. Для снятия напряжения и усталости вы можете массажировать мочки ушей, пить воду медленными глотками и так далее.

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