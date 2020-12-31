Как понизить сахар в крови с помощью завтрака: лайфхак

Изменение диеты "может стать хорошим способом взять под контроль диабет 2 типа.
Диабет возникает, когда организм больше не может эффективно реагировать на инсулин - гормон, отвечающий за преобразование глюкозы в крови в энергию для клеток.
Какой лучший завтрак, чтобы контролировать уровень сахара в крови?
Глобальное диабетическое сообщество подтвердило, что диета является "ключевым фактором", влияющим на уровень сахара в крови.
В организации добавили, что изменение диеты "может стать хорошим способом взять под контроль диабет 2 типа".
Лучшие варианты завтрака
Информационная благотворительная организация Diabetes UK предупредила, что здоровые на вид мюсли и злаки часто полны добавленных сахаров и нездоровых жиров.
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Вместо того, чтобы покупать эти злаки с полок супермаркетов, Diabetes UK рекомендует овсяные хлопья.
Однако держитесь подальше от добавок с добавлением "бесплатных сахаров", таких как мед или золотой сироп.
Если вы хотите чего-нибудь сладкого поверх каши, нарезанные фрукты станут отличным дополнением.
Кроме того, пшеничное печенье, тертая пшеница или мюсли (без добавления сахара) - отличная альтернатива каше.
Хотите что-то отличное от тарелки хлопьев? Затем вы можете отведать несладкий греческий или натуральный йогурт или творог, свежие овощи с добавлением фруктов, орехов и семян.
Если вы собираетесь время от времени есть тосты, переключитесь с белого хлеба на цельнозерновые, например:
- Зерновой хлеб с семенами
- Многосемянный
- Соевый
- Льняной
"Это лучше для вашего диабета и здоровья пищеварительной системы", - сказал Diabetes UK.
А как насчет тостов? Выбирайте банановое пюре, нежирный сыр, ореховое масло (без сахара или пальмового масла) или творог с рублеными финиками.
С другой стороны, варенье не рекомендуется. И не круассаны, выпечка или кексы - их следует рассматривать как "случайное угощение".
Diabetes UK утверждает, что диабетикам можно есть яйца на завтрак - добавляйте жареные помидоры, чтобы увеличить потребление клетчатки.
А как насчет жарки? Что ж, потребление красного и переработанного мяса сильно осуждается.
Вместо этого лосось или копченая рыба (то есть жирная рыба) могут стать отличным дополнением к яичнице, помидорам на гриле, грибам и цельнозерновым тостам.
Если вам просто не обойтись без колбасы или бекона, то вместо жарки рекомендуется жарить на гриле, а также удалить с бекона видимый жир.
Альтернативой могут быть: цельнозерновые тосты, омлет, авокадо, творог с фасолью эдамаме и помидорами.
Также обратите внимание на то, что вы пьете за столом для завтрака, поскольку чистые фруктовые соки и коктейли содержат сахар.
Они могут поднять уровень сахара в крови, поэтому вода - лучший вариант - и держитесь подальше от сиропов и пюре, добавляемых в кофе, когда вы в пути.