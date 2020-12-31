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Как понизить сахар в крови с помощью завтрака: лайфхак

31 декабря 2020, 13:09

Изменение диеты "может стать хорошим способом взять под контроль диабет 2 типа.

Диабет
Изменение диеты "может стать хорошим способом взять под контроль диабет 2 типа./ УНИАН

Диабет возникает, когда организм больше не может эффективно реагировать на инсулин - гормон, отвечающий за преобразование глюкозы в крови в энергию для клеток.

Какой лучший завтрак, чтобы контролировать уровень сахара в крови?

Глобальное диабетическое сообщество подтвердило, что диета является "ключевым фактором", влияющим на уровень сахара в крови.

В организации добавили, что изменение диеты "может стать хорошим способом взять под контроль диабет 2 типа".

Лучшие варианты завтрака

Информационная благотворительная организация Diabetes UK предупредила, что здоровые на вид мюсли и злаки часто полны добавленных сахаров и нездоровых жиров.

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Вместо того, чтобы покупать эти злаки с полок супермаркетов, Diabetes UK рекомендует овсяные хлопья.

Однако держитесь подальше от добавок с добавлением "бесплатных сахаров", таких как мед или золотой сироп.

Если вы хотите чего-нибудь сладкого поверх каши, нарезанные фрукты станут отличным дополнением.

Кроме того, пшеничное печенье, тертая пшеница или мюсли (без добавления сахара) - отличная альтернатива каше.

Хотите что-то отличное от тарелки хлопьев? Затем вы можете отведать несладкий греческий или натуральный йогурт или творог, свежие овощи с добавлением фруктов, орехов и семян.

Если вы собираетесь время от времени есть тосты, переключитесь с белого хлеба на цельнозерновые, например:

  • Зерновой хлеб с семенами
  • Многосемянный
  • Соевый
  • Льняной

"Это лучше для вашего диабета и здоровья пищеварительной системы", - сказал Diabetes UK.

А как насчет тостов? Выбирайте банановое пюре, нежирный сыр, ореховое масло (без сахара или пальмового масла) или творог с рублеными финиками.

С другой стороны, варенье не рекомендуется. И не круассаны, выпечка или кексы - их следует рассматривать как "случайное угощение".

Diabetes UK утверждает, что диабетикам можно есть яйца на завтрак - добавляйте жареные помидоры, чтобы увеличить потребление клетчатки.

А как насчет жарки? Что ж, потребление красного и переработанного мяса сильно осуждается.

Вместо этого лосось или копченая рыба (то есть жирная рыба) могут стать отличным дополнением к яичнице, помидорам на гриле, грибам и цельнозерновым тостам.

Если вам просто не обойтись без колбасы или бекона, то вместо жарки рекомендуется жарить на гриле, а также удалить с бекона видимый жир.

Альтернативой могут быть: цельнозерновые тосты, омлет, авокадо, творог с фасолью эдамаме и помидорами.

Также обратите внимание на то, что вы пьете за столом для завтрака, поскольку чистые фруктовые соки и коктейли содержат сахар.

Они могут поднять уровень сахара в крови, поэтому вода - лучший вариант - и держитесь подальше от сиропов и пюре, добавляемых в кофе, когда вы в пути.

здоровье
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