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Как понять, что есть аллергия на стиральный порошок: на это укажут 11 признаков

Алёна Воронина
4 сентября 2023, 03:30
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Нужно обращать внимание на ряд признаков, указывающих на то, что появляется аллергия на порошок.
Стирка, стиральный порошок
Как понять, что есть аллергия на стиральный порошок/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Аллергия на бытовую химию может быть как у детей, так и у взрослых. Однако аллергия на порошок у детей может проявляться еще более агрессивно, ведь их кожа тоньше и нежнее, и она быстрее впитывает в себя различные химикаты. Невосприимчивость к таким веществам быстрее проявится у детей, имеющих также другие аллергии или унаследовавших такую предрасположенность от одного из родителей.

Как выглядит аллергическая реакция на порошок

Аллергия может проявляться у разных людей по-разному – не во всех возникают одни и те же симптомы. Но полный список симптомов, которые помогают понять, что есть аллергия на стиральный порошок, общий для всех. У разных людей может проявиться, например, несколько симптомов, которые уже будут сигналом, что нужно обратить на это внимание.

Итак, аллергия на стиральный порошок может "показать себя" следующими симптомами:

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  • зуд,
  • эрозии на ладонях и участках кожи, куда попадал мыльный раствор,
  • сыпь, похожая на крапивницу,
  • покраснение кожи,
  • чиханье,
  • приступы кашля,
  • заложенность носа,
  • слезотечение,
  • головная боль,
  • слабость,
  • отек Квинке.

Такие признаки могут проявиться сразу, а могут и через некоторое время.

Если вы заметили у себя такие признаки, нужно в дальнейшем прилагать все усилия, чтобы не контактировать со стиральным порошком. Например, выполаскивать одежду в стиральной машине дважды, пользоваться гипоаллергенными порошками, заменить порошок на гель и тому подобное.

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