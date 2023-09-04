Как понять, что есть аллергия на стиральный порошок: на это укажут 11 признаков

Нужно обращать внимание на ряд признаков, указывающих на то, что появляется аллергия на порошок.

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Как понять, что есть аллергия на стиральный порошок/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Аллергия на бытовую химию может быть как у детей, так и у взрослых. Однако аллергия на порошок у детей может проявляться еще более агрессивно, ведь их кожа тоньше и нежнее, и она быстрее впитывает в себя различные химикаты. Невосприимчивость к таким веществам быстрее проявится у детей, имеющих также другие аллергии или унаследовавших такую предрасположенность от одного из родителей.

Как выглядит аллергическая реакция на порошок

Аллергия может проявляться у разных людей по-разному – не во всех возникают одни и те же симптомы. Но полный список симптомов, которые помогают понять, что есть аллергия на стиральный порошок, общий для всех. У разных людей может проявиться, например, несколько симптомов, которые уже будут сигналом, что нужно обратить на это внимание.

Итак, аллергия на стиральный порошок может "показать себя" следующими симптомами:

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зуд,

эрозии на ладонях и участках кожи, куда попадал мыльный раствор,

сыпь, похожая на крапивницу,

покраснение кожи,

чиханье,

приступы кашля,

заложенность носа,

слезотечение,

головная боль,

слабость,

отек Квинке.

Такие признаки могут проявиться сразу, а могут и через некоторое время.

Если вы заметили у себя такие признаки, нужно в дальнейшем прилагать все усилия, чтобы не контактировать со стиральным порошком. Например, выполаскивать одежду в стиральной машине дважды, пользоваться гипоаллергенными порошками, заменить порошок на гель и тому подобное.

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