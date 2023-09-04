Как понять, что есть аллергия на стиральный порошок: на это укажут 11 признаков

Аллергия на бытовую химию может быть как у детей, так и у взрослых. Однако аллергия на порошок у детей может проявляться еще более агрессивно, ведь их кожа тоньше и нежнее, и она быстрее впитывает в себя различные химикаты. Невосприимчивость к таким веществам быстрее проявится у детей, имеющих также другие аллергии или унаследовавших такую предрасположенность от одного из родителей.
Как выглядит аллергическая реакция на порошок
Аллергия может проявляться у разных людей по-разному – не во всех возникают одни и те же симптомы. Но полный список симптомов, которые помогают понять, что есть аллергия на стиральный порошок, общий для всех. У разных людей может проявиться, например, несколько симптомов, которые уже будут сигналом, что нужно обратить на это внимание.
Итак, аллергия на стиральный порошок может "показать себя" следующими симптомами:
- зуд,
- эрозии на ладонях и участках кожи, куда попадал мыльный раствор,
- сыпь, похожая на крапивницу,
- покраснение кожи,
- чиханье,
- приступы кашля,
- заложенность носа,
- слезотечение,
- головная боль,
- слабость,
- отек Квинке.
Такие признаки могут проявиться сразу, а могут и через некоторое время.
Если вы заметили у себя такие признаки, нужно в дальнейшем прилагать все усилия, чтобы не контактировать со стиральным порошком. Например, выполаскивать одежду в стиральной машине дважды, пользоваться гипоаллергенными порошками, заменить порошок на гель и тому подобное.
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