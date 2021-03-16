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Как понять, что фарш опасен для здоровья: признаки

16 марта 2021, 18:43

Нужно быть очень внимательным при выборе говяжьего фарша на полке в магазине.

Фарш
Говяжий фарш - продукт капризный / Pixabay

Говяжий фарш - это универсальное мясо, которое может быть основным продуктом питания многих людей. Но оно может испортиться быстрее, чем другие куски мяса, что может испортить вкус и вызвать у людей тошноту.

Люди должны обращать пристальное внимание на цвет, текстуру, запах и срок годности говяжьего фарша.

Говяжий фарш - популярная еда в мире. Но процесс измельчения мяса подвергает большую площадь поверхности говяжьего фарша потенциально вредным бактериям. Это означает, что оно может испортиться быстрее, чем другие куски говядины.

Двумя примерами бактерий, которые могут поражать говяжий фарш, являются бактерии порчи и патогенные бактерии. Бактерии, вызывающие порчу продуктов, обычно не вредны, но могут привести к потере качества продуктов. Это может вызвать неприятный запах или привкус.

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Патогенные бактерии более опасны. Они могут загрязнять пищу и вызывать заболевание пищевого происхождения, которое может привести к пищевому отравлению.

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В этой статье Главред укажет признаки, на которые следует обратить внимание, чтобы определить, вреден ли говяжий фарш, и дадим советы о том, как безопасно обрабатывать и хранить говяжий фарш.

Как определить, плохой ли говяжий фарш

Употребление испорченной или недоваренной говядины может вызвать тошноту, поэтому люди должны стараться хранить, обрабатывать и готовить говядину безопасно, чтобы не заболеть. Есть признаки, о которых люди могут знать, которые могут предупредить их о том, что говяжий фарш стал плохим.

Цвет

Один из быстрых способов определить, испортился ли говяжий фарш или годен для употребления, - это посмотреть на цвет мяса. Не испорченный говяжий фарш хорошего качества, купленный в супермаркете, должен быть ярко-красным снаружи.

Это связано с тем, что кислород из воздуха реагирует с пигментами мяса, называемыми оксимиоглобином, с образованием ярко-красного цвета на поверхности мяса. Оксимиоглобин обычно представляет собой красную жидкость, вытекающую из мяса, которую многие люди могут принять за кровь.

Внутренняя часть мяса, скорее всего, не вступит в реакцию с кислородом, поэтому может быть серовато-коричневого цвета, но все равно его можно есть.

Но если говяжий фарш имеет серый или коричневый цвет на внешней поверхности мяса, нужно отказаться от него. Это изменение цвета говорит о том, что он начал портиться.

Если человек замечает плесень на поверхности своего говяжьего фарша, он должен немедленно выбросить его, будь он сырой или приготовленный.

Текстура

Люди также могут проверить текстуру мяса, чтобы убедиться, что оно плохое. Говяжий фарш, который можно употреблять в пищу, должен иметь относительно твердую консистенцию, которая ломается, когда человек сжимает его.

Но липкая или слизистая текстура может указывать на присутствие бактерий порчи. Это может быть результатом тягучих слизеобразующих бактерий. Эти бактерии могут выделять летучие соединения, которые могут вызывать образование слизи на поверхности мяса.

Чтобы избежать потенциального распространения бактерий, людям рекомендуется тщательно мыть руки после работы с сырым мясом.

Запах

Еще один способ узнать, испортился ли говяжий фарш, - просто понюхать его. Обычный, безопасный, свежий говяжий фарш не должен иметь заметного или неприятного запаха. Размножение бактерий, вызывающих порчу, может вызвать появление сильного запаха.

Но важно помнить, что болезнетворные бактерии не могут вызывать неприятный запах. Поэтому, если запах не плох, но у говяжьего фарша есть другие признаки того, что он испортился, все же рекомендуется выбросить мясо.

Дата окончания срока

Для людей безопасно употреблять охлажденный говяжий фарш в течение 2 дней после этой даты. При замораживании желательно употреблять говяжий фарш в течение 4 месяцев.

Но если человек неправильно хранил мясо, не рекомендуется есть его после срока, указанного в сроке годности. Если человек хранил мясо при слишком высокой температуре, или упаковка порвана или протекает, возможно, в говяжий фарш попали в бактерии.

Побочные эффекты плохой говядины

Люди должны быть осторожны, если подозревают, что говяжий фарш может быть плохим. Употребляя потенциально испорченное мясо, есть риск заболеть пищевым отравлением.

Симптомы пищевого отравления:

  • спазмы в животе
  • понос
  • высокая температура
  • тошнота
  • расстройство желудка
  • рвота
  • кровавый стул
  • обезвоживание

Бактерии, которые могут вызвать эти вспышки, включают Salmonella, Escherichia coli (E. coli) или Campylobacter. Заражение этими бактериями может быть легким, а в некоторых случаях опасным для жизни.

Как безопасно обрабатывать и хранить говядину

Чтобы избежать болезней пищевого происхождения, люди должны следовать четырем рекомендациям:

Чистота: Тщательно мойте руки и поверхности часто.

Отдельно: при приготовлении и хранении сырое мясо храните отдельно от других продуктов.

Приготовление: убедитесь, что тщательно готовите все продукты при правильной температуре и в течение нужного времени.

Охлаждение: быстро охлаждайте или замораживайте продукты при нужной температуре.

Люди должны следить за тем, чтобы в холодильнике и морозильной камере была правильная температура, чтобы продукты были в безопасности. Температура в холодильнике должна быть не ниже 4 °C, а в морозильной камере - не ниже -17 °C.

Безопасно хранить говяжий фарш в холодильнике в течение 1-2 дней, а остатки съесть в течение 4 дней. В морозильной камере человек может хранить говяжий фарш до 4 месяцев.

При приготовлении говяжьего фарша минимальная внутренняя температура, измеренная с помощью пищевого термометра, составляет 71 °C. Важно, чтобы человек никогда не оставлял говяжий фарш при комнатной температуре более чем на 2 часа, так как это может вызвать рост вредных бактерий.

здоровье
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