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Как понять, что у меня здоровый мозг: три главных характеристики

3 августа 2021, 18:58

Здоровье мозга - это не четкое определение, оно понимается во всех сферах жизни.

Мозг
Здоровый мозг соответствует перечню качеств / tominsup / Flickr

В любой день мы проходим через множество разнообразных ситуаций: приготовление завтрака для нашей семьи, навигация по оживленному городу, тренировка, создание сложных таблиц, решение неожиданной проблемы, обработка больших эмоций, таких как грусть и / или радость, и это только начало.

Мы редко осознаем это, но все эти ситуации в конечном итоге становятся возможными благодаря одному: нашему мозгу.

Что значит иметь здоровый мозг?

Оказывается, нет единого четкого определения здоровья мозга.

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Одно рабочее определение Центра здоровья мозга гласит: "Пробным камнем здоровья мозга является способность человека хорошо функционировать в повседневной жизни и на работе. Это включает в себя принятие мудрых решений, решение проблем, успешное взаимодействие с другими и достижение эмоционального баланса".

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Здоровье мозга - это не четкое определение, оно понимается во всех сферах жизни. Здоровый мозг соответствует перечню качеств, которые позволяют нам функционировать изо дня в день. Здесь мы сосредотачиваемся на часто упускаемых из виду областях, таких как общее питание, сосредоточение внимания и стресс.

Повседневная жизнь и общее питание

Как говорится, "жизнь случается, когда ты строишь планы". Значительная часть здоровья мозга - это наша способность заниматься кажущимися мелочами, обычными способами питания, такими как здоровое питание и выполнение упражнений (которые в совокупности очень важны). Это также включает в себя образ мышления и целеустремленность, которые заставляют нас просыпаться каждое утро. Даже если все другие области здоровья мозга работают без сбоев, у людей есть внутренняя потребность чувствовать, что их жизнь имеет смысл. И это начинается в мозгу.

Стресс-менеджмент

В наши дни борьба со стрессом кажется самой большой проблемой, когда речь идет о здоровье мозга. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что то, как мы реагируем на стресс и проблемы и адаптируемся к ним, может указывать на то, насколько здоров наш мозг. Реальность такова, что в жизни всегда будут проблемы и препятствия - мы не можем это контролировать. Но мы можем контролировать свою реакцию на них, и это показатель здоровья мозга.

Умение сохранять концентрацию

Фокус - популярный "товар" в современном мире. Отвлечение внимания стало новым образом жизни, и исследования подтверждают это: в профессиональной среде нас прерывают каждые 12 минут! Научиться сохранять концентрацию бесценно, но это не так просто, как противостоять искушению смартфона.

На самом деле фокус - это функция здоровья мозга. Эксперты говорят, что внимание исходит из двух факторов: улучшение, способность сосредоточиться на том, что важно, и подавление, способность игнорировать то, что не имеет значения. И усиление, и подавление - функции здорового мозга.

здоровье
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