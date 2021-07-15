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Как понять, насколько у вас сильный иммунитет: пять маркеров

15 июля 2021, 12:29

Метаболическое здоровье и воспаление - эти механизмы идут рука об руку с иммунитетом.

Иммунитет
Количество нейтрофилов увеличивается, когда у вас инфекция / Pixabay

Насколько сильна ваша иммунная система? Может быть трудно узнать, насколько хорошо работают естественные защитные силы вашего тела, если, конечно, вы не заболели.

Однако, по словам директора по научным вопросам, Эшли Джордан Ферира, доктора философии, несколько быстрых тестов могут помочь вам понять. Ниже она объясняет, как именно определить, находится ли ваша иммунная система в отличной форме, пишет Mindbodygreen.com.

1. Общий анализ крови

"Полный анализ крови (CBC) наверняка будет исходным показателем №1, чтобы увидеть, есть ли какие-либо дисфункции в любом из ваших основных классов иммунных клеток", - говорит Ферира. Хотя этот тест измеряет все различные характеристики вашей крови, включая эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, гемоглобин и гематокрит, доля лейкоцитов может быть очень показательной: различные типы лейкоцитов (например, нейтрофилы, лимфоциты, базофилы) и т. д. могут пролить свет на ваш иммунный ответ.

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Ферира говорит: "Мы знаем, например, что количество нейтрофилов увеличивается, когда у вас инфекция".

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2. Маркеры метаболического здоровья и воспаления

"Метаболическое здоровье и воспаление - эти механизмы идут рука об руку с иммунитетом", - продолжает Ферира. Иммунитет и метаболическое здоровье взаимосвязаны, поскольку ваша иммунная система действует как датчик вашего метаболического состояния.

Вот почему Ферира предлагает проверить метаболические маркеры здоровья - окружность талии, артериальное давление, уровень сахара в крови, липиды и некоторые другие.

"В области воспаления тестируйте такие вещи, как C-реактивный белок", - добавляет она, а также сывороточный ферритин и D-димер; Эти уникальные лаборатории могут сигнализировать о вашей воспалительной реакции.

3. Статус витамина D

Затем Ферира заявляет о важности питания. А именно, уровни витамина D. Связь между витамином D и иммунитетом (жирорастворимые витамин и гормон играют важную роль в иммунной функции;

"Биомаркер вашего статуса витамина D", - отмечает она. "Если вы не знаете свой исходный уровень, я рекомендую вам пройти тест на 25-гидроксивитамин D в сыворотке крови".

4. Уровни витамина С

Менее часто проверяемым, но все же значимым измерением будет уровень витамина С. "Это уровень аскорбиновой кислоты в плазме", - объясняет Ферира. Как вы, возможно, знаете, витамин С играет большую роль в иммунитете: в частности, он способствует умножению лимфоцитов (помните, что это тип белых кровяных телец) для борьбы с инородными захватчиками в организме. Витамин С также помогает нейтрофилам (еще одна белая кровь клетки, о которых мы упоминали ранее) "поедают" и уничтожают плохие микробы *.

5. Уровни цинка

Наконец, у нас есть цинк: микроэлементы имеют решающее значение для развития и функционирования многих иммунных клеток в ваших врожденных (нейтрофилы, макрофаги и естественные клетки-киллеры) и адаптивных иммунных (В-клетки и Т-клетки) ответах. Чтобы проверить Ваш естественный уровень цинка, Ферира рекомендует сделать анализ сыворотки.

здоровье
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