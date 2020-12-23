Как понять точно, что она получила оргазм: подсказки

Есть огромная разница между беспокойством, что ваш партнер недоволен, и тем, что он не удовлетворен. / УНИАН

Наверняка вы не раз сомневались, достигла ли ваша партнерша оргазма.

Ниже социолог и клинический сексолог Сара Меланкон, доктор философии и секс-педагог Сара Слоан, которая с 2001 года ведет уроки с секс-игрушками объясняют, что такое оргазм и как понять, что женщина достигла его.

Один из самых главных способов - это прямо спросить об этом. Не пытайтесь понять, дошел ли ваш партнер до оргазма, сложив вместе звуки или жесты, которые он делал или не делал.

Вместо этого вы можете сказать или спросить:

"Я хотел бы понять, каково тебе было?"

"Это было очень напряженно для меня, и это выглядело очень интенсивно для тебя. На что конкретно это было похоже?"

"Я никогда раньше не касался твоего тела пальцами и ртом одновременно. Что ты чувствовала?"

Слоан добавляет, что эти вопросы стоит задавать каждый раз, когда вы занимаетесь сексом.

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Не обязательно потому, что вы хотите знать, достигла ли она оргазма, но потому, что "создание культуры в ваших отношениях, в которой вы говорите о сексе, который у вас только что был, дает вам обоим возможность поделиться тем, что показалось вам потрясающим, что вы чувствовали, что вы хотите попробовать снова, и даже рассказать, что бы вы хотели попробовать в будущем ".

Легко ли распознать, когда кто-то притворяется?

"Когда мы пытаемся определить, был ли оргазм нашего партнера реальным или фальшивым, или его удовольствие, не спрашивая их, мы непреднамеренно создаем культуру недоверия в наших отношениях", - говорит Слоан.

Единственный способ сказать это - позволить им сказать вам.

Вот несколько способов начать этот разговор:

"Я хочу, чтобы ты испытала столько удовольствия, сколько заслуживаешь. Есть ли какие-то вещи, которые тебе особенно нравятся в постели, мы можем начать делать больше?"

"Есть ли игрушки, которые ты используешь, когда мастурбируешь, или которые, по твоему мнению, было бы интересно попробовать, которые ты могла бы принести со мной в спальню?"

"Я читал, что добавление стимуляции клитора к половому акту может быть действительно приятным для женщины. Я думаю, было бы очень жарко наблюдать, как ты прикасаешься к себе или используешь вибратор на себе во время секса. Возможно, ты захочешь попробовать это?"

Вы заметите, что ни одна из этих подсказок не является обвинительной и не сосредоточена на оргазме. Вместо этого они показывают вашему партнеру, что вы заботитесь об их удовольствии!

Что делать, если вы чувствуете, что ваш партнер недоволен?

Есть огромная разница между беспокойством, что ваш партнер недоволен, и тем, что он не удовлетворен.

Единственный способ узнать, доволен ли ваш партнер, - это спросить. Меланкон рекомендует следующие шаги:

Подождите, пока вы не окажетесь в спальне.

Начните с комплимента или положительного слова.

Расскажите что-нибудь о своих чувствах к своей сексуальной жизни.

Предложите партнеру поделиться своими чувствами.

Это может выглядеть так:

"Я люблю заниматься с тобой сексом, и особенно люблю слышать твой стон. У меня такое ощущение, что во время секса у тебя в голове было больше, чем обычно. Мне очень нравится заниматься с тобой сексом, и я хочу убедиться, что ты тоже довольна. Есть ли что-нибудь, что мы можем сделать, чтобы секс стал для тебя лучше? "

Что делать, если вы не уверены, было ли то, что вы чувствовали, оргазмом?

Ответьте на это: испытывали ли вы удовольствие?

Если вы ответили "нет", что ж, скорее всего, это не был оргазм. (Тем не менее, есть такие вещи, как плохой или болезненный оргазм.)

Тем не менее, вполне логично, что вы хотите знать, что происходит с вашим собственным телом.

Меланкон говорит, что если вы испытали что-либо из перечисленного ниже, вы, скорее всего, испытали оргазм:

Вы почувствовали сокращение мышц тазового дна.

Вы почувствовали огромное облегчение.

Вы чувствуете, что что-то "завершили".

Ваше тело внезапно стало сверхчувствительным.

Ваши мышцы судорожно сжались.

Вам физически жарко.

Как именно ощущается оргазм - зависит от его типа?

Каждый оргазм ощущается по-разному.

Но Меланкон говорит: "Вообще говоря, оргазм ощущается как накопление удовольствия, за которым следует чувство освобождения".

Хотя есть некоторые дискуссии о том, действительно ли клиторальный оргазм отличается от оргазма точки G или анального оргазма, она говорит:

"Как правило, оргазмы, достигаемые с помощью стимуляции гениталий, испытываются в основном генитально, в то время как оргазмы, достигаемые с помощью стимуляции сосков, техники дыхания или других эрогенных зон, ощущаются более полным".

Что вы можете сделать, чтобы вызвать оргазм?

Мастурбировать

Рецепт, который доводит до оргазма каждую женщины, индивидуален.

Чтобы понять, что вам нужно для оргазма, Слоан говорит: "Вам нужно потратить некоторое время на то, чтобы узнать свое собственное тело, прикоснуться к нему, выслушать его и изучить".

Ее подсказка? По-медленнее. "Женщинам требуется около 45 минут, чтобы полностью возбудиться, так что не торопитесь, - говорит она.

"Коснитесь своей одежды, а затем снимайте ее слой за слоем", - говорит она.

"Когда вы переходите к своим гениталиям, используйте лубрикант и работайте извне внутрь. Исследуйте лобковый бугорок, внутренние и внешние половые губы, исследуйте между половыми губами и коснитесь промежности", - говорит Слоан.

Затем, когда вы почувствуете необходимость прикоснуться к своему клитору (или потрогать вокруг него), вы можете даже использовать зеркало, чтобы видеть, какие прикосновения так приятны, - говорит Слоан.

Наблюдение также позволит вам повторить это позже или рассказать партнеру, как и где вас трогать.

Купите "веселого приятеля"

"Вибраторы действительно очень полезны для многих женщин", - говорит Слоан.

Помимо мастурбации, вам может быть полезно попробовать:

упражнения на растяжку, такие как йога

медитация

ведение журнала благодарности

чувственный танец

снижение потребления кофеина

практиковать глубокое дыхание

Что делать, если вы с партнером - как вы можете ему помочь?

Ели вы хотите помочь партнеру достичь оргазма, потому что считаете, что он достоин удовольствия, и хотите помочь ему в этом, вам могут помочь следующие шаги.

Смотреть, как они мастурбируют

"Один из лучших способов узнать, как вашему партнеру нравится кончать, - это посмотреть, как он кончает", - говорит Слоан.

Может быть, вы обычно касаетесь их клитора, но это происходит от прикосновения к их капюшону клитора. Или, может быть, они постукивают по клитору вместо того, чтобы растирать его, как вы это делали. Смотри и учись!

Вы даже можете мастурбировать рядом с ними. Доверие, взаимная мастурбация - это вау.

Общайтесь с ними

"Если вы хотите помочь своему партнеру достичь оргазма, вам нужно поговорить с ним до, во время и после секса о том, что ей нравится", - говорит Слоан.

Короче говоря, спросите их, что им нравится, а что - чуть меньше!

На данный момент попробуйте использовать демо. Слоан произносит строчку "Какое ощущение вам больше всего нравится: это [демонстрация 1] или это [демонстрация 2]?" работает отлично.

"Для совместной игры вибраторы для пальцев и вибрирующие петушиные кольца - это способ внести вибрацию без ущерба для связи", - говорит она.