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Как правильно дезинфицировать градусник: практические способы

16 января 2021, 11:04

Очистка термометра, который подвергается воздействию микробов, может помочь предотвратить заболевание других людей.

грипп, ОРВИ, градусник
Очистка термометра, который подвергается воздействию микробов, может помочь предотвратить заболевание других людей. / gorod-uspeha.com

Термометр следует очищать до и после каждого использования. Всемирная организация здравоохранения предлагает дезинфицировать термометры, помимо других медицинских инструментов, после каждого использования с пациентом.

"Очистка термометров помогает предотвратить распространение микробов или инфекций", - говорит Дипти Мундкур, доктор медицины, терапевт из Фресно, Калифорния.

Если вы используете термометр, скорее всего, вы проверяете температуру, которая является распространенным симптомом многих заразных болезней, таких как грипп. Очистка термометра, который подвергается воздействию микробов, может помочь предотвратить заболевание других людей.

Исследования также показывают, что дезинфекция устройств для ухода за пациентами, включая термометры, может уменьшить распространение патогенов, вызывающих такие заболевания, как диарея и инфекция мочевыводящих путей.

Вот как продезинфицировать термометр несколькими способами:

Как почистить цифровой термометр

Цифровые термометры являются наиболее часто используемым типом термометров, поскольку они обеспечивают почти точные результаты и просты в использовании. Они используются медицинскими работниками в больницах, а также простыми людьми дома.

Вот как чистить цифровой термометр.

  • Промойте кончик термометра холодной водой.
  • Протрите термометр салфеткой на спиртовой основе (не менее 70% спирта) или медицинским спиртом.
  • Промойте термометр, чтобы удалить спирт.
  • Наконец, вытрите насухо мягкой тканью.
  • После использования повторите весь процесс еще раз.

По словам Мундкур, вместо медицинского спирта термометры можно мыть антибактериальным жидким мылом. Она предупреждает, что не стоит мыть экран цифрового термометра, чтобы не повредить его водой.

CDC также предлагает раствор глутарового альдегида и йода в качестве двух материалов для очистки термометра. Однако медицинский спирт и мыльная вода являются наиболее общедоступными и эффективно справляются со своей задачей.

Как продезинфицировать ректальный термометр

Измерение температуры с помощью ректального термометра больше подходит для младенцев и маленьких детей, так как им будет трудно держать термометр во рту.

Мундкур говорит, что очень важно дезинфицировать ректальные термометры, чтобы предотвратить распространение инфекции или микробов, поскольку в прямой кишке много бактерий. Кроме того, лучше всего хранить отдельные термометры для перорального и ректального использования.

Мундкур рекомендует следующие шаги для очистки ректального термометра.

Перед использованием:

  • Окуните ватный диск в медицинский спирт.
  • Выдавите излишки спирта и полностью протрите кончик термометра.
  • Подождите несколько секунд, чтобы спирт испарился, прежде чем измерять температуру ребенка.

После использования:

  • Очистите наконечник с помощью воды и жидкого антибактериального мыла, чтобы удалить стул или остатки фекалий.
  • Протрите термометр спиртом.
  • Перед хранением положите термометр на чистое бумажное полотенце, чтобы он высох на воздухе.

Как почистить стеклянный термометр

Стеклянные термометры больше не используются и не рекомендуются. Это связано с тем, что жидкая ртуть внутри стеклянных термометров может вызвать серьезные последствия, если ее случайно вдохнуть или прикоснуться к ней при поломке термометра.

"В наши дни они не очень распространены, поскольку у нас есть доступ ко многим простым в использовании и доступным по цене цифровым термометрам", - говорит Мундкур.

Однако, если вы все еще пользуетесь стеклянным термометром, его не менее важно очистить. Вот как чистить стеклянный термометр.

  • Вымойте термометр в тазе с прохладной мыльной водой (можно использовать жидкое мыло).
  • Тщательно промойте под чистой проточной водой.
  • Сразу же используйте термометр, а затем повторите процесс после использования термометра.
  • Дайте термометру высохнуть на воздухе на чистом бумажном полотенце, прежде чем убрать его.

В качестве альтернативы вы также можете использовать метод медицинского спирта, - предлагает Мундкур.

  • Смочите ватный диск или тампон в спирте (70% или 90%).
  • Осторожно протрите термометр ватой.
  • Тщательно промойте под проточной водой.
  • Немедленно используйте термометр, а затем повторите процесс, но на этот раз не смывайте спирт с термометра.
  • Дайте термометру высохнуть на воздухе на чистом бумажном полотенце, прежде чем убрать его.
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