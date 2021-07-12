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Как правильно хранить и замораживать кукурузу: главные правила для здоровья

12 июля 2021, 22:40

Поместите кукурузу в холодильник или как можно скорее накройте ее льдом.

Кукуруза
Когда кукурузу не охлаждают, ферменты в зернах более активны и превращают сладкий сахар в мягкий крахмал. / Reuters

Если вы хотите покупать кукурузу в початках, но не доедаете каждый початок, пока он не испортится, вам нужно знать, как лучше всего хранить кукурузу в початках.

Берите ли вы с собой холодильник или морозильную камеру, ключ к сохранению свежести этого вкусного овоща - это действовать быстро.

Как хранить кукурузу в початках

Если вы не едите кукурузу, как только приносите ее домой из магазина или с фермерского рынка, лучше всего держать кукурузу в прохладе.

Поместите кукурузу в холодильник или как можно скорее накройте ее льдом - это поможет кукурузе сохранить свою сладость.

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Когда кукурузу не охлаждают, ферменты в зернах более активны и превращают сладкий сахар в мягкий крахмал. По данным Академии питания и диетологии, кукурузный початок может потерять значительное количество сахара, если оставить его при комнатной температуре.

Охлаждение кукурузы в початках

Если ваши початки остались с прикрепленной шелухой, лучше всего удалить большую часть шелухи, но оставить немного - достаточно, чтобы покрыть весь початок. Это даст вам больше места в холодильнике для хранения кукурузы, а также предотвратит высыхание зерен.

Если початки кукурузы уже очищены, вы можете обернуть початки полиэтиленом или фольгой, прежде чем хранить их в холодильнике - это поможет сохранить немного влаги.

Початки можно хранить в пластиковом или бумажном пакете, независимо от того, очищены ли они от шелухи или нет. Плотно закрытый пакет может задерживать влагу кукурузы, что может вызвать образование плесени.

Для максимального вкуса и свежести вы не захотите хранить свежую кукурузу в початках в холодильнике дольше трех дней. Если вы планируете съесть кукурузу позже на неделе, она будет вкуснее, если хранить ее в морозильной камере (подробнее об этом ниже).

Замораживание кукурузы в початках

Заморозка кукурузы в початках может быть хорошим вариантом.

Бланширование - это один из методов, который помогает сохранить сладость летней кукурузы, поскольку в процессе этого процесса останавливаются ферменты, из-за которых кукуруза теряет текстуру и вкус.

Оберните сухие початки кукурузы влагонепроницаемой пленкой и поместите их в пластиковый пакет для заморозки. Обязательно выдавите из пакета весь воздух, чтобы предотвратить потепления в морозильной камере.

Закройте пакет и отметьте дату. Свежая кукуруза сохраняется до одного года.

Замораживание кукурузных зерен

При желании можно также заморозить зерна кукурузы, чтобы сэкономить место в морозильной камере.

Советы по безопасному хранению и как определить, вредна ли кукуруза в початках

Сохранение вкуса и свежести, а также соблюдение надлежащих правил безопасности пищевых продуктов часто приравниваются к мясу, птице и молочным продуктам. Но не менее важен процесс, который вы используете для подготовки и хранения овощей, таких как кукуруза.

Первое, что вам нужно сделать, это проверить температуру в холодильнике и морозильной камере. Согласно FDA, один из лучших способов предотвратить попадание бактерий в пищу - поддерживать нужную температуру в приборах. Что касается холодильника, убедитесь, что температура установлена ​​на уровне 40 градусов по Фаренгейту или ниже. Температура морозильной камеры должна составлять ноль градусов по Фаренгейту.

Если кукуруза хранилась в холодильнике более трех дней, FDA советует быть начеку, если все, что выглядит или пахнет подозрительно. Следите за изменениями кукурузы, которые могут указывать на то, что она испорчена, например:

  • Слизь
  • Плесень
  • Коричневые или черные точки
здоровье
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