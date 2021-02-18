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Как правильно использовать кокосовое масло: главные способы

18 февраля 2021, 20:13

Масло изготавливается из сушеного кокосового мяса - белой части кокоса внутри.

кокосовое масло
Масло изготавливается из сушеного кокосового мяса - белой части кокоса внутри. / Скриншот видео с youtube.com

Кокосовое масло - один из самых здоровых продуктов на планете, утверждают диетологи, благодаря всем его преимуществам для здоровья. Это "суперпродукт", который может снизить кровяное давление, защитить ваш мозг, а также помогает поддерживать водный баланс. Однако необходимо знать, как правильно использовать кокосовое масло.

Масло изготавливается из сушеного кокосового мяса - белой части кокоса внутри. Есть два основных типа кокосового масла; кокосовое масло первого отжима и рафинированное кокосовое масло.

При комнатной температуре ваше кокосовое масло будет выглядеть как хлопьевидная белая паста, почти как необычный крем. Но как только оно нагреется, оно превратится в более распространенный тип масла, с которым все мы знакомы, пишет Medical News Today.

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Видя, как кокосовое масло меняет свои физические свойства после нагревания, может быть сложно понять, как его использовать.

По словам диетолога доктора Джоша Экс, есть три основных способа использования кокосового масла.

Но, по его словам, вы всегда должны обращать внимание на кокосовое масло первого отжима, так как оно дает наибольшие преимущества.

Рафинированное кокосовое масло не так полезно и теряет некоторые из своих ключевых питательных веществ.

"Кокосовое масло можно использовать для приготовления пищи и выпечки, а также его можно добавлять в смузи", - написал доктор Акс.

"Кроме того, добавление кокосового масла в пищу или смузи помогает быстро зарядиться энергией, и оно легче усваивается, чем другие виды масел".

Вы можете попробовать использовать кокосовое масло для обжаривания овощей или мяса или даже использовать его в качестве заменителя молока в кофе.

Однако, если вы используете кокосовое масло для кожи и волос, лучше наносите его непосредственно на кожу. "Вы можете просто нанести его местно непосредственно на кожу или в качестве носителя для эфирных масел или смесей", - сказал он.

Особенно полезно втирать его в кожу сразу после душа. Кокосовое масло отлично увлажняет и обладает антимикробными свойствами, которые улучшают здоровье кожи и волос.

Его можно использовать для защиты от преждевременного старения, а также для лечения перхоти или спутывания волос.

Кроме того, вы всегда можете приготовить собственное средство из кокосового масла.

По словам диетолога, он является отличным ингредиентом для противомикробных и антибактериальных природных средств.

Вы можете использовать кокосовое масло для приготовления бальзама для губ, зубной пасты, дезодоранта, крема для бритья и даже массажного масла.

Некоторые люди даже пробовали использовать его в качестве жидкости для полоскания рта. Просто полощите рот столовой ложкой кокосового масла в течение 15 минут или около того.

Утверждается, что он удаляет зубной налет и бактерии, а также освежает дыхание.

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