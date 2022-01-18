Как правильно купаться в проруби на Крещение - ответ врачей

Специалисты Минздрава напоминают, что купание в ледяной воде без подготовки не сможет укрепить и закалить организм.
В среду, 19 января, украинцы будут отмечать праздник Крещения Христова. Очень много людей любят в этот день окунаться в водоемы. Но не всем это принесет здоровье, даже наоборот.
Как правильно окунаться в ледяную воду, чтобы не заболеть рассказали в Национальной службе здоровья.
Главные правила
- Самое главное - это прежде всего проконсультируйтесь с лечащим врачом. Если врач не найдет противопоказаний, начинайте готовиться к погружению.
- Закаляйтесь! Первые помощники – холодный душ и воздушные ванны.
- Выбирайте для погружения оборудованный и безопасный участок водоема, откуда удобно выбираться.
- Обуйте нескользкую обувь и по возможности защитите от воды голову.
- Сделайте разминку, разогрейте тело.
- В воде также активно двигайтесь.
- Хорошо вытрите тело сухим полотенцем, оденьтесь и выпейте чего-нибудь теплого.
- Не согревайтесь алкоголем!
- Будьте осторожны, соблюдайте рекомендации врача и оставайтесь здоровыми!
Специалисты Минздрава напоминают, что купание в ледяной воде без подготовки не сможет укрепить и закалить организм. Такая процедура может навредить, если человек внезапно решает окунуться в прорубь.
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Автор: Екатерина Трохимчук