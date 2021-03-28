Как правильно перестроить организм после перевода часов - Минздрав

Перевод часов / pixabay

Чаще всего переход на летнее время, который в 2021 году состоялся 28 марта, дается непросто для организма. Об этом сообщают представители Центра общественного здоровья Минздрава.

Медики дали советы украинцам, как максимально полезно подготовить организм к переводу стрелок и в первые дни после него - чтобы избежать проблем со здоровьем в будущем.

"В группах риска люди, которые имеют психические расстройства или связанные с иммунной системой заболевания. Переход на летнее или зимнее время может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой и сердечные приступы у людей, имеющих к тому предрасположенность", ‒ сообщили в ЦОЗ.

По словам медиков, каждая клетка человеческого организма обладает внутренними биологическими часами (их называют еще циркадными). Они опираются продолжительность суток в 24 часа и чередование света и темноты.

"За несколько дней до и после перевода часов нудно ложиться спать хоть немного, но раньше. И просыпаться раньше. Например, можно каждый день "лишать" себя 20 минут сна. Так ко дню перехода на летнее время ваш организм уже будет готов и биологические часы будут немного перенастроены. Здоровый сон - важная составляющая нашего здоровья, поэтому не стоит игнорировать факторы, которые могут навредить ему", ‒ подытожил в ЦОЗ.

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