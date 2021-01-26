Как правильно пить кофе, чтобы похудеть: названы способы

Вот что вам следует знать о кофе и похудении, а также сколько вам нужно пить, чтобы похудеть. / Фото pixabay.com

Кофе - самый популярный утренний напиток, потребляемый во всем мире. Фактически, население мира потребляет более 160 миллионов пакетов кофе в год.

Хотя этот напиток наиболее популярен для повышения энергии, он также может быть полезным для здоровья и помочь в достижении ваших целей по снижению веса.

"Кофе, если его употреблять в умеренных количествах и без добавления слишком большого количества подсластителей, может помочь с потерей веса и быть полезным для вашего общего здоровья", - говорит Эшли Шоу, доктор медицинских наук и диетолог Preg Appetit.

Вот что вам следует знать о кофе и похудении, а также сколько вам нужно пить, чтобы похудеть.

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Как кофе помогает худеть?

Кофе содержит такие питательные вещества, как ниацин, калий, магний и антиоксиданты, которые могут улучшить здоровье пищеварительной системы, поддержать функцию мышц и улучшить здоровье сердца. Он также содержит кофеин, который повышает энергию, снижает чувствительность к инсулину и способствует похудению.

Вот некоторые преимущества этого бодрящего напитка для здоровья и похудения:

Черный кофе - низкокалорийный напиток. Снижение веса связано с дефицитом калорий, когда вы потребляете меньше калорий, чем сжигаете. Популярный способ помочь достичь дефицита калорий - это потреблять меньше калорий, чем обычно.

Черный кофе - идеальный напиток для похудения, так как он содержит менее 5 калорий на порцию. Однако он низкокалорийный только в том случае, если пить его черным.

"Несмотря на то, что черный кофе низкокалорийный, он может быстро стать высококалорийным, сахарным и жирным, если в него добавить разные виды молока и сахара", - говорит Шоу.

Кофеин ускоряет обмен веществ. Метаболизм - это процесс, при котором организм расщепляет питательные вещества и использует калории из пищи в течение дня. Кофеин, стимулятор, содержащийся в кофе, является одним из немногих веществ, которые могут увеличить ваш базальный уровень метаболизма (BMR), также известный как скорость, с которой вы сжигаете калории во время отдыха.

Небольшое исследование 2018 года показало, что участники, которые выпили различные порции кофе в течение двух месяцев, имели больше метаболитов, являющихся продуктом метаболизма. Более высокий или более быстрый метаболизм позволит вам сжигать больше калорий в состоянии покоя или во время физической активности, что может способствовать снижению веса.

"Существует все больше исследований о том, как потребление кофе положительно связано с BMR, однако важно помнить, что мы усваиваем продукты и напитки с разной скоростью. Кофе может увеличить скорость метаболизма у одного человека, но не у другого", - говорит Шоу.

Кофеин может уменьшить чувство голода. На аппетит влияет множество факторов, включая тип еды, которую вы едите, уровень физической активности и гормоны. Хотя недостаточно исследований для определения причинно-следственной связи кофеина, снижающего аппетит, исследования показали, что он может снизить уровень грелина, гормона, вызывающего чувство голода.

Небольшое исследование 2014 года показало, что участники увеличили чувство сытости и уменьшили потребление пищи всего в течение четырех недель ежедневного употребления кофе в зависимости от уровня грелина.

"Кофеин также стимулирует выработку пептида гормона сытости (PYY). Больше PYY означает, что вы будете чувствовать себя сытым и менее голодным", - говорит Шоу.

Недостатки кофе

Кофе также может быть вредным для здоровья и приводить к увеличению веса.

По словам Шоу, у кофе есть много преимуществ, которые способствуют снижению веса, но есть и потенциальные недостатки. Вот некоторые из недостатков кофе, о которых следует помнить при включении его в свой рацион:

Некоторые кофейные напитки содержат много калорий и сахара. Выпивая кофе для похудения, лучше избегать добавления калорий в напиток. По словам Шоу, может возникнуть соблазн добавить в кофе молоко или сахар, но они могут быстро добавить калорий в ваш напиток.

Многие популярные кофейные напитки уже содержат калории. По словам Шоу, потребление большего количества калорий, чем вы обычно потребляете, не дает вам достичь дефицита калорий для похудения и вместо этого приводит к увеличению веса.

Кофеин может уменьшить сон. Плохой сон часто связан с повышенным аппетитом и голодом, особенно в отношении высококалорийной пищи. Исследования связывают недостаток сна с повышением уровня грелина, гормона, регулирующего чувство голода, что может привести к большему потреблению калорий и увеличению веса.

"Кофеин, содержащийся в кофе, блокирует аденозиновые рецепторы, которые вызывают сонливость, заставляя вас чувствовать себя более бодрым. Я предлагаю прекратить употребление кофеина по крайней мере за шесть-семь часов перед сном для качественного сна и регуляции гормонов", - говорит Шоу.

Как пить кофе для похудения

Чтобы получить пользу от кофе для здоровья и похудеть, Шоу рекомендует выпивать не более четырех чашек кофе в день, что соответствует 400 мг кофеина.

"Четыре чашки кофе в день позволяют лучше чувствовать себя бодрствующим и улучшать метаболизм жиров, но при этом не слишком сильно влияют на сон и голод", - говорит Шоу. Было бы здорово выпивать чашку каждые пару часов. Она говорит, что можно чувствовать длительные эффекты в каждом интервале.

Однако, если вы любите крепкий кофе, пейте меньше чашек соответственно, чтобы получать не более 400 мг кофеина в день. "Кофе, который определяется как "крепкий", имеет более высокое содержание кофеина, потому что концентрация кофе выше на порцию воды", - говорит Шоу.

По словам Шоу, черный кофе лучше всего подходит для похудения, так как он не содержит добавленных сахаров или жиров, которые могут способствовать увеличению веса. Однако, если вам нравится сладкий кофе, вот несколько альтернативных низкокалорийных подсластителей:

Подсластители на фруктовой основе, такие как эритрит или экстракт плодов монаха.

Подсластители на растительной основе, такие как стевия и сироп якона.

Сахарные спирты, такие как ксилит и мальтит.

Если вы впервые пьете черный кофе, может быть полезно уменьшить количество подсластителей, пока вы не привыкнете к горькому вкусу. "Если у вас чувствительный желудок, лучше всего есть вместе с кофе, так как этот кислый напиток может вызвать желудочные расстройства", - говорит Шоу. По ее словам, слишком большая нагрузка на пищеварительную систему может привести к увеличению веса.