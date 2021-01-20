Как правильно питаться, если работаешь ночью: названы главные правила

Если человек работает ночью, то основным приемом пищи должен стать ужин, поделилась Светлана Фус / flickr.com/loadmaster_b707

Диетолог Светлана Фус сообщила, что людям, которые работают ночью, нужно придерживаться нескольких правил питания, в частности сделать ужин главным приемом пищи.

После ужина лучше сделать только один перекус, посоветовала эксперт на своей странице в Instagram.

По словам Фус, перекус стоит делать через 4-5 часов после основного приема пищи.

Правильное питание при ночной работе – что диетолог посоветовала есть на ужин:

– Птица или мясо;

– Яйца;

– Бобовые;

– Продукты из цельного зерна;

– Овощи;

– Нежирные молочные продукты.