Как правильно питаться, если работаешь ночью: названы главные правила

В ночное время стоит делать только один перекус, отметила эксперт.
Диетолог Светлана Фус сообщила, что людям, которые работают ночью, нужно придерживаться нескольких правил питания, в частности сделать ужин главным приемом пищи.
После ужина лучше сделать только один перекус, посоветовала эксперт на своей странице в Instagram.
По словам Фус, перекус стоит делать через 4-5 часов после основного приема пищи.
Правильное питание при ночной работе – что диетолог посоветовала есть на ужин:
– Птица или мясо;
– Яйца;
– Бобовые;
– Продукты из цельного зерна;
– Овощи;
– Нежирные молочные продукты.
- Ранее Светлана Фус посоветовала, что лучше всего ужинать за 3-4 часа до сна.
- Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова написала, как правильно составить идеальное меню на ужин.
- Эксперт отметила, что можно использовать метод тарелки – 1/4 сложные углеводы (например, каши), 1/4 – белковая пища (в частности птица) и 1/2 – овощи или фрукты.
Автор: Екатерина Присяжнюк