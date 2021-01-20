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Как правильно питаться, если работаешь ночью: названы главные правила

20 января 2021, 01:50
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В ночное время стоит делать только один перекус, отметила эксперт.

Если человек работает ночью, то основным приемом пищи должен стать ужин, поделилась диетолог – Правильное питание при ночной работе
Если человек работает ночью, то основным приемом пищи должен стать ужин, поделилась Светлана Фус / flickr.com/loadmaster_b707

Диетолог Светлана Фус сообщила, что людям, которые работают ночью, нужно придерживаться нескольких правил питания, в частности сделать ужин главным приемом пищи.

После ужина лучше сделать только один перекус, посоветовала эксперт на своей странице в Instagram.

По словам Фус, перекус стоит делать через 4-5 часов после основного приема пищи.

Правильное питание при ночной работе – что диетолог посоветовала есть на ужин:

– Птица или мясо;

– Яйца;

– Бобовые;

– Продукты из цельного зерна;

– Овощи;

– Нежирные молочные продукты.

  • Ранее Светлана Фус посоветовала, что лучше всего ужинать за 3-4 часа до сна.
  • Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова написала, как правильно составить идеальное меню на ужин.
  • Эксперт отметила, что можно использовать метод тарелки – 1/4 сложные углеводы (например, каши), 1/4 – белковая пища (в частности птица) и 1/2 – овощи или фрукты.

правильное питание Светлана Фус
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