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Как правильно замораживать продукты на зиму: секреты и правила

26 августа 2021, 00:20

Большинство овощей и фруктов сохраняется в морозильнике в течение 8-12 месяцев, а некоторые даже дольше.

Заморозка овощей на зиму / ua.depositphotos.com

Заморозка – самый легкий способ подготовиться к долгой зиме и запастись свежими витаминами до весны. Замороженные продукты сохраняют больше витаминов, нежели консервированные или сушенные.

Перед заморозкой все продукты должны быть свежие и хорошо промыты и высушенные. Большинство овощей и фруктов сохраняется в морозильнике в течение 8-12 месяцев, а некоторые даже дольше.

Заморозка болгарского перца. Помойте и очистите целый и ровный перец от внутренностей. Тщательно просушите. Потом вставьте один в один, как одноразовые стаканчики. Иногда бывает нужно поработать над размерами. После упакуйте в целлофан и положите в морозилку.

Можно уже сделать заготовку для овощного ассорти. Помойте, почистите и высушите болгарский перец, а также нарежьте его тонкими полосочками. Положите в пакет и отправьте в морозилку.

Заморозка зелени. Перед заморозкой зелень обязательно промойте и обсушите. Затем порежьте мелко и разложите небольшими порциями – примерно по горсточке в пакеты. Выдавите из пакетов лишний воздух и завяжите отверстие. Замораживать зелень можно по отдельности, а можно составить смесь трав по своему вкусу, нарезав разные сорта и предварительно смешав их перед заморозкой.

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Щавель. Листья щавеля хорошо промойте и порежьте. Затем опустите на 1 минуту в кипящую воду. Откиньте на дуршлаг и обязательно остудите после того, как стечет лишняя жидкость. И только потом разложите по пакетам и заморозьте.

Зеленый горошек и кукуруза. Свежий горошек или кукурузу сначала вылущите. Затем опустите в кипящую воду и проварите 3-5 минут. Откиньте на дуршлаг и сразу промойте холодной проточной водой. После того как лишняя вода стечет и горох или кукуруза обсохнут – разложите по пакетам и заморозьте.

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Цветная капуста и брокколи. У свежей цветной капусты удалите верхние листья, а сам кочан разделите на соцветия. Промойте капусту, соцветия остудите и обсушите. Разложите по пакетам или контейнерам и заморозьте.

Брокколи разделить на соцветия, промыть, обсушить и заморозить разложив по пакетам.

Кабачки. Перед заморозкой обязательно отварите, предварительно порезав кубиками и удалив семена. Затем обязательно откиньте на дуршлаг, остудите. Разложите в пакеты, удалите воздух, слегка спрессовав содержимое, и закройте отверстие.

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заморозки
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