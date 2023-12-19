Как предотвратить появление морщин: врач дала полезный совет

Доктор Шелби Харрис объясняет, почему наш организм нуждается в одной привычке.

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Как предотвратить появление морщин / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вместо того, чтобы быстро избавиться от морщин с помощью хирурга, лучшим и более естественным средством является обычный сон.

Доктор Шелби Харрис объясняет, почему это так важно для нашего организма, пишет Mirror.

Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки, и важно пожинать плоды красоты.

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"Сон — это натуральное средство для поддержания молодости кожи. Сон способствует улучшению здоровья кожи и борьбе со старением, способствуя восстановлению кожи, выработке коллагена, здоровому кровотоку, гормональной регуляции, уменьшению воспаления, увлажнению кожи и снижению стресса", - пояснила он.

Также доктор отметила, что такие факторы, как генетика, образ жизни, стресс и состояние здоровья, могут влиять на наш режим сна, но достаточный сон помогает поддерживать клеточное омоложение, что помогает поддерживать эластичность кожи, то есть предотвращает появление морщин и прыщей.

Доктор Шелби также подчеркнула, что вам не нужен длинный и дорогой список средств по уходу за кожей, так как самым важным продуктом является сон. Как она поделилась, это принесет пользу не только нашей коже, но и нашей иммунной системе.

"Сон помогает нашему телу восстанавливаться и восстанавливаться, поддерживает когнитивные функции, регулирует эмоции, справляется со стрессом, поддерживает физическое здоровье, балансирует гормоны и помогает в детоксикации мозга. Улучшает кровоток и насыщение кислородом, поддерживает баланс гидратации, уменьшает воспаление и помогает поддерживать иммунную систему", - отметила эксперт.

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