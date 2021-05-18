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Как преодолеть ночной жор: диетолог раскрыла секрет

18 мая 2021, 03:02
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Ночной аппетит возникает из-за рассинхронизации ритмов сна и питания. Эксперт рассказала, что делать чтобы нормализовать свои биологические часы.

холодильник
Эксперт рассказала, как победить ночной аппетит / Фото pixaby

На часах уже около полуночи, а рука так и тянется за бутербродом или шоколадкой – ситуация, которая знакома всем. Диетолог и нутрициолог Екатерина Романова рассказала, как преодолеть ночной жор и не набрать лишние килограммы из-за частых вечерне-ночных походов к холодильнику.

Эксперт пояснила в Instagram, что ночной аппетит возникает из-за рассинхронизации ритмов сна и питания. Романова рассказала, что делать, чтобы нормализовать свои биологические часы и избавится от ночного питания.

Прежде всего, по ее словам, нужно начать завтракать и обедать. Основной дневной объём пищи должен быть с 12.00 до 15.00. Ужинать лучше всего белками и клетчаткой, время приема пищи - до 19.00.

БЕЛКИ: яйца, рыба треска, судак, камбала, горбуша, тунец, кета, нежирное мясо (отварное, запечённое, на пару).

КЛЕТЧАТКА: салаты, ягоды, овощи. Овощи лучше кушать в виде салатов (без термической обработки).

Если хочется кушать после ужина, диетолог посоветовала есть запечённые яблоки и пить травяные чаи.

Читайте такжеКак похудеть на травах: диетолог раскрыла секреты"Запеченные зеленые яблоки содержат пектин, который является пищей для полезных бактерий. Также яблоки богаты клетчаткой, которая лучше всего заполняет желудок и позволяет организму как можно дольше оставаться сытым", - написала Романова.

И еще один важный совет: ложиться спать нужно до 23.00, сон должен длиться не менее 8 часов.

"Через 2 недели такого режима вы забудете про ночные походы к холодильнику", - резюмировала диетолог.

Как сообщал Главред, ранее диетолог и нутрициолог Екатерина Романова рассказала, какие напитки полезно пить на ночь, чтобы похудеть.

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