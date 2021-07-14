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Как пробить забитый нос: четыре "работающих" лайфхака без химии

14 июля 2021, 23:59

Вы также можете добавить в смесь масло ромашки или мяты для большего облегчения.

Насморк
Приложите к лицу теплое влажное полотенце / flickr.com

Заложенный нос может вызвать дискомфорт, но многие домашние средства можно быстро и легко сделать, и они помогут вам легко дышать в кратчайшие сроки.

Помимо большого количества жидкости и отдыха, есть ряд простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить симптомы и заставить воздух снова циркулировать, пишет Express.co.uk.

Вдохните пар

Многие из тех, кто страдает заложенностью носа, обнаружили, что вдыхание пара помогает их облегчить.

Тепло и влажность, если поднести к лицу таз с горячей водой и выпарить нос, помогают успокоить мембраны, способствуя лучшему оттоку слизи.

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Вы также можете добавить в смесь масло ромашки или мяты для большего облегчения.

Теплый компресс

Приложите к лицу теплое влажное полотенце, чтобы снять отек и воспаление, которые могут возникнуть при заложенности носа или инфекции носовых пазух.

Это также может помочь сохранить влажность слизистых оболочек за счет вдыхания влажного воздуха, что поможет им нормально функционировать.

Смочите полотенце теплой водой, отожмите его и накиньте на лицо так, чтобы вам было удобно дышать через рот.

Нети горшок

Горшки нети - это небольшие приспособления в форме чайника, которые помогают человеку налить раствор соленой воды в носовую полость.

Это может помочь облегчить симптомы заложенности носовых пазух, поддерживая влажность и правильное функционирование слизистых оболочек.

Горшки нети также могут помочь в лечении заложенности носа, промывая носовые пазухи и скопив любой материал, вызывающий закупорку.

Тем не менее, очень важно тщательно следовать инструкциям, так как невыполнение этого может привести к более тяжелому заражению.

Сон с поднятой головой

Сон с поднятой головой и опущенным подбородком может помочь очистить заложенный нос и носовые пазухи.

Если держать голову на одном уровне с плечами, это может привести к усилению заложенности носа, которое может накапливаться за ночь, продлевая проблемы с заложенным носом.

Используйте дополнительные подушки, чтобы поддержать себя - вам не обязательно стоять прямо, просто убедитесь, что ваша голова находится выше плеч.

Когда мне следует обратиться к врачу по поводу заложенного носа?

Проблемы с носовыми пазухами и заложенность носа обычно проходят в течение недели после появления симптомов, но иногда они могут длиться дольше.

Вам следует обратиться к врачу, если у вас частые проблемы с носовыми пазухами или если заложенный нос сопровождается стойкой лихорадкой выше 38 ° C.

Если и через десять дней ваши симптомы не исчезли, пора обратиться к терапевту.

здоровье
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