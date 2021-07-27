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Как продлить молодость мозга: названа одна важная привычка

27 июля 2021, 23:09

До и после шести месяцев каждому из участников делали МРТ.

Мозг
Мозг / ua.depositphotos.com/

Когда мы становимся старше, все мы хотим заботиться о здоровье своего мозга, а именно о сохранении нашей памяти.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале NeuroImage, исследователи определили лучшую форму упражнений, которая поможет с этим, а также то, почему они полезны. Вот что они нашли.

.Для этого исследования ученые собрали 180 пожилых людей, которые считались здоровыми, но неактивными. Они были разделены на три группы: одна группа занималась ходьбой, другая - танцами, а одна контрольная группа выполняла упражнения на балансировку и растяжку.

Группы встречались три раза в неделю в течение шести месяцев. Для танцевальной группы уроки танцев становились все труднее на протяжении всего периода обучения.

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До и после шести месяцев каждому из участников делали МРТ, а также когнитивные и кардиореспираторные тесты, чтобы увидеть, как их соответствующие формы упражнений влияют на мозг.

Что они нашли

Основываясь на результатах этого исследования, можно сделать вывод, что аэробные упражнения лучше всего подходят для определения того, какие упражнения наиболее полезны для мозга. Фактически, области мозга, которые несут на себе основную тяжесть старения, похоже, больше всего выигрывают от аэробных упражнений.

У людей в группах ходьбы и танцев исследователи наблюдали увеличение белого вещества после исследования, особенно в областях, которые играют роль в памяти и исполнительной функции. У группы, которая даже ходила, улучшилась память после исследования, и они смогли лучше вспомнить воспоминания из своей жизни.

Что касается группы, которая выполняла движения по равновесию и растяжке, они не видели никаких преимуществ для мозга, а скорее нормальное снижение белого вещества.

Вывод

Суть в том, что всего за шесть месяцев тренировок три раза в неделю участники, выполняющие аэробные упражнения, достигли заметных улучшений в здоровье своего мозга и памяти.

Как отмечает в пресс-релизе аспирант и первый автор исследования Андреа Мендес Кольменарес, она надеется, что их исследование поможет лучше понять старение белого вещества, и люди будут рассматривать меры по изменению образа жизни, чтобы помочь себе (и своему мозгу) с возрастом, чтобы они могли жить самостоятельно дольше и с лучшим познанием.

Хотя все виды упражнений важны для различных функций, если вы хотите сохранить здоровье своего мозга, это исследование показывает, что вам лучше всего делать аэробные упражнения (например, бег, энергичная ходьба, плавание или езда на велосипеде).

здоровье
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