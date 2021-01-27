Как прожить дольше: назван физиологический процесс, продлевающий жизнь

Движение более высокой интенсивности дает больший эффект. / Фото: vegetarian-way.com

Ученые и эксперты в области здравоохранения едины во мнении, когда речь идет о силе потоотделения и продлении жизни. Упражнения, независимо от их интенсивности, способны снизить самые серьезные риски для здоровья и увеличить продолжительность жизни.

Исследование, опубликованное в Американском журнале эпидемиологии, показывает, что замена всего 30 минут сидения любым видом движения каждый день может помочь вам прожить дольше.

Полчаса легкой активности, такой как ходьба, когда человек обычно сидит, примерно на 17 процентов снижает риск ранней смерти.

Движение более высокой интенсивности дает больший эффект. В документе говорится, что такое же количество умеренных или интенсивных упражнений соответствует примерно на 35% снижению риска смертности.

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Если вы все же выберете более энергичные тренировки, исследования показывают, что командные виды спорта, такие как теннис и футбол, лучше всего подходят для долголетия, потому что они стимулируют социальное взаимодействие, а также упражнения.

По мнению исследователей из Университета Джеймса Кука в Австралии, "энергичные" упражнения не менее 45 минут в неделю необходимы для увеличения ваших шансов прожить дольше.

В частности, исследование, проведенное с участием более 200000 человек, показало, что у тех, кто активно занимался спортом - например, бегал трусцой, занимался аэробикой, играл в теннис или футбол более 45 минут в неделю - уровень смертности был на 13 процентов ниже.

Эксперты в области здравоохранения обнаружили преимущества для долголетия, связанные как с упражнениями на протяжении всей жизни, так и в дальнейшем.

Потоотделение увеличивает продолжительность жизни

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале JAMA Internal Medicine, частое посещение сауны связано со снижением риска ряда сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность и ишемическую болезнь сердца, и в конечном итоге ведет к увеличению продолжительности жизни.

Исследователи собрали данные о здоровье более 2300 финских мужчин, которые пользовались сауной в период с 1984 по 1985 год.

В 2011 году исследователи наблюдали за участниками.

Более высокая частота и длительность посещения сауны коррелировали со снижением риска сердечных проблем и более низкой вероятностью смерти. Для тех, кто хочет попотеть, но по какой-то причине не может заниматься спортом, сауна - еще один отличный способ снизить серьезные риски для здоровья и увеличить продолжительность жизни.

Было обнаружено также то, как использование инфракрасной сауны помогает снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Было отмечено, что использование инфракрасной сауны так же полезно для сердца, как и упражнения.

Исследователи исследовали частоту сердечных сокращений и артериальное давление сразу после посещения инфракрасной сауны и сравнивали с результатами упражнений на велоэргометре.

Исследование пришло к выводу, что 25 минут в сауне были сопоставимы со средней тренировкой на велотренажере.

Врач терапевт Джоанна Уорд говорила о пользе сауны для здоровья и сказала: "Инфракрасные сауны изменили правила игры для многих. Инфракрасные сауны помогают избавить организм от токсинов, укрепляют иммунную систему и улучшают кровообращение во всем теле. Они также являются эффективной формой снятия стресса и, как было доказано, снижают уровень кортизола, гормона стресса, в крови. Выделяемые тепло и пот помогают выводить токсины из организма, что способствует увеличению продолжительности жизни".