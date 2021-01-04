Как прожить дольше: японцы назвали два напитка, которые "работают" в "дуэте"

Риск преждевременной смерти был самым низким среди участников, которые пили по четыре чашки. / Фото: vegetarian-way.com

Хотя большинство людей относят себя к любителям либо кофе, либо чая, исследование, опубликованное в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care, показало, что употребление обоих напитков может принести пользу вашему здоровью и даже повысить продолжительность жизни. Группа исследователей из Японии проанализировала влияние употребления зеленого чая и кофе среди почти 5000 взрослых с диабетом.

Они отметили, что риск преждевременной смерти был самым низким среди участников, которые пили по четыре чашки чая и две чашки кофе каждый день.

Польза ежедневного умеренного употребления чая и кофе хорошо известна. Было доказано, что напитки регулируют вес, оптимизируют обмен веществ и улучшают здоровье мозга.

Читайте такжеКакие чаи помогают качественно похудеть - ответ медиков

Но новое исследование - одно из первых, в котором изучается влияние на здоровье диабетиков, которые употребляют оба напитка ежедневно.

В рамках исследования, которое длилось более пяти лет, исследователи предоставили анкеты участникам, зарегистрированным в Регистре диабета Фукуока.

Вопросы касались диеты и образа жизни, в том числе того, сколько участники тренировались, курили ли они, сколько спали и сколько зеленого чая и кофе потребляли ежедневно. К концу исследования 309 участников умерли.

Исследование пришло к выводу, что те, кто выпивал одну чашку зеленого чая каждый день, имели на 15 процентов меньше шансов ранней смерти, а те, кто выпивал две-три чашки, имели на 27 процентов меньше шансов. Если выпить четыре чашки, вероятность ранней смерти была на 40% ниже.

Когда дело дошло до кофе, было обнаружено, что употребление одной чашки в день имеет на 19 процентов меньше шансов смерти, а у тех, кто выпивает две чашки кофе в день, вероятность ранней смерти снижается на 41 процент.

Самыми низкими шансами на преждевременную смерть были те, кто ежедневно выпивал четыре чашки зеленого чая и две чашки кофе.

Исследователи признали: "Мы обнаружили, что более высокое потребление зеленого чая и кофе в значительной степени связано со снижением общей смертности у пациентов с диабетом 2 типа". Они отметили, что полученные данные учитывают другие факторы образа жизни, включая диету, упражнения и другой образ жизни.

"Эта связь осталась значимой после поправки на возможные факторы, влияющие на смертность: влияние каждого напитка на смертность было независимым", - добавили они.

Диетолог из British Heart Foundation (BHF) Виктория Тейлор говорит, что выпивать четыре или пять чашек чая или кофе в день "должно быть нормально для большинства людей", особенно когда речь идет о здоровье сердца.

Она говорит: "Исследования показывают, что такой уровень потребления кофеина не должен быть вредным для здоровья сердца, влиять на уровень холестерина или сердечный ритм.

"Хотя было показано, что употребление кофе повышает кровяное давление, этот эффект обычно временный и со временем сводится к минимуму, если вы регулярно пьете напитки с кофеином. Некоторые люди более чувствительны к кофеину и могут испытывать учащенное сердцебиение. Если это вы, то разумно избегать кофеина. Помните, что кофеин содержится во многих источниках, включая чай, зеленый чай, кофе, энергетические напитки, колу и шоколад", - добавила она.